SUA ar putea pierde 1.000.000.000 de $ într-o singură zi. 1,5 milioane de americani vor anunța „concediu medical” pentru lansarea GTA 6

1 minut de citit Publicat la 14:01 22 Oct 2026 Modificat la 14:01 22 Oct 2026

SUA ar putea pierde 1.000.000.000 de $ într-o singură zi. 1,5 milioane de americani vor anunța „concediu medical” pentru lansarea GTA 6. FOTO: Getty Images

Economia Statelor Unite ar putea pierde aproape un miliard de dolari în ziua lansării jocului Grand Theft Auto VI, dacă aproximativ 1,5 milioane de americani își vor lua concediu medical ca să-l joace, potrivit unei estimări a profesorului de economie José García Montalvo. Jocul, unul dintre cele mai așteptate din istoria industriei, urmează să fie lansat luna viitoare, scrie The Hill.

Pe măsură ce industria jocurilor video se pregătește pentru lansarea Grand Theft Auto VI, mulți americani spun că plănuiesc să anunțe la serviciu că sunt bolnavi pentru a-l putea juca, ceea ce ar putea avea un impact economic semnificativ.

Potrivit International Business Times, profesorul de economie José García Montalvo estimează că o "zi de boală” în masă, legată de lansarea jocului, ar putea costa economia americană aproape un miliard de dolari.

Montalvo a făcut calculul pornind de la estimarea că aproximativ 1,5 milioane de angajați își vor lua liber invocând motive medicale și de la o productivitate medie anuală de circa 70.000 de dolari per angajat, arată publicația.

Potrivit aceleiași surse, la lansarea Grand Theft Auto V, în 2013, rapoartele au arătat că până la 6% dintre angajații cu vârste între 18 și 35 de ani din orașe precum Los Angeles și New York și-au luat o zi liberă ca să joace.

Fanii celebrei serii de acțiune așteaptă cu nerăbdare Grand Theft Auto VI încă din februarie 2022, când Rockstar Games a confirmat oficial dezvoltarea jocului.

Jocul, care poate fi deja precomandat, costă 79,99 de dolari și va urmări aventurile unui cuplu de infractori în statul fictiv Leonida, potrivit Rockstar.

Programat inițial pentru lansare în 2025, Grand Theft Auto VI a fost amânat de mai multe ori și este continuarea mult așteptată a jocului Grand Theft Auto V, apărut în 2013.