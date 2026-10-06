Adrenalină, tehnologie și super-mașini la SAB & Accesorii 2026!

Salonul Auto București & Accesorii 2026 are loc între 6 și 11 octombrie, la Romexpo, și aduce premiere auto, modele noi, vehicule electrice, tehnologii de ultimă generație și peste 600 de branduri din industria auto.

Se anunță o toamnă cu motoarele turate la maxim, iar capitala devine locul de întâlnire al pasionaților auto!Salonul Auto București & Accesorii vă așteaptă între 6 – 11 Octombrie la Romexpo în Pavilionul B2 șizona exterioară adiacentă.

Ediția din acest an aduce în prim-plan modele concept, premiere naționale și noutăți ale sezonului 2026-2027,cât și ofertele speciale ale companiilor participante, aparținând brandurilor: ALFA ROMEO, Allview, ASTRAUX, BYD, BMW, CADILLAC, CHERY, CORVETTE, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, FORD F150, FORTHING, HONDA, HYUNDAI, iCAUR, INEOS Grenadier, ISUZU, JEEP, JETOUR, KGM, KIA, LEAPMOTOR, LEPAS, MASERATI, MAXUS, MAZDA, MG, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO.

Mobilitatea electrică are și la această ediție a SAB & Accesorii o prezență accentuată, păstrând astfel trendul de dezvoltare și extindere al acestui segment din ce în ce mai important în industria auto. Numeroase companii expozante prezintă vehicule electrice, de la mașini, scutere, până la biciclete electrice, alături de stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație, prezentate de numeroase companii expozante de top.

La SAB & Accesorii vor fi expuse și peste 600 de branduri din domeniul echipamentelor, spălătoriilor self service, pieselor, accesoriilor și serviciilor din domeniu, acestea fiind reprezentate pe o suprafață interioară și exterioară de peste 7000 mp.

Conferințe, evenimente conexe, atracții pentru publicul larg și familii :

· Marți, 6 Octombrie, ora 12.30 – Lansare europeană brand iCAUR

· Marți, 6 Octombrie, ora 13.00 – Lansare Noul Subaru E-Outback

· Marți, 6 Octombrie, ora 14.00 – Lansare LEAPMOTOR

· Marți, 6 Octombrie, ora 14.30 – Lansare Lepas L6 PHEV și prezentarea modelului Lepas L8 PHEV

Vineri, 9 octombrie 2026, între orele 10.00 și 12.00, la Romexpo, Pavilionul B2, are loc conferința „Vinerea verde”, organizată de SAB & Accesorii în parteneriat cu SMART URBAN MOBILITY, moderată de cunoscutul jurnalist Adrian Ursu. Conferința reprezintă o platformă importantă de discuții despre soluțiile sustenabile și inovative în domeniul energiei și transporturilor, precum și despre utilizarea tehnologiei pentru crearea unui oraș verde. De la o ediție la alta, formatul a crescut. Tema ediției din acest an este „O viziune pentru viitorul mobilității”, în strânsă legătură cu concursul de inovație organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu SAB – „Bursa SAB – Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”.

Bursa SAB 2026: „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”. Ajunsă la cea de-a IX-a ediție, competiția, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a invitat participanții să propună prototipuri, invenții sau soluții tehnologice care fac mobilitatea urbană mai eficientă, sigură, accesibilă și sustenabilă. Înscrierile pentru Bursa SAB 2026, s-au încheiat la 1 octombrie. Proiectele înscrise vor intra în etapa de evaluare, iar câștigătorul va primi 5.000 de euro și își va putea prezenta proiectul la Salonul Auto București & Accesorii, între 6 și 11 octombrie 2026, la Romexpo.

Marea Finală DB Drag România va avea loc în perioada 9–11 octombrie 2026, la Salonul Auto București & Accesorii. EMMA Romania FINALS are loc în perioada 10–11 octombrie 2026, la

Romexpo. Competiția include categoriile ESPL, SQL și SQ. Înscrierile se fac până la 7 octombrie 2026.

Vineri, 9 octombrie 2026, seminar TOP LAC în standul TOP LAC de la SAB 2026 – „Ce înseamnă un plan pentru reparația unei mașini?”

Sâmbătă, 10 Octombrie, între orele 10:00 și 15.00, Asociația Specialiștilor Auto din România în parteneriat cu Revista AutoTehnica și SALONUL AUTO BUCUREȘTI vă invită la un nou eveniment Academia AutoTehnica, organizat in cadrul evenimentului SAB. Tema cursului: „Diagnosticarea modernă «fără a te murdări pe mâini»”. Cursul va aborda: cum „gândește” un modul electronic de control; cum funcționează fiecare senzor sau actuator; cum verificăm un circuit electric cu echipamente uzuale în atelierele auto: multimetru, clește ampermetric, lampă de control și tester de relee și diagnoza cu osciloscopul: top 3 teste simple pe care orice atelier trebuie să le stăpânească. Cursul este gratuit.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii" București-Ilfov va fi prezent în cadrul Salonului Auto București pentru a desfășura o expoziție de tehnică de intervenție, prezentarea de măsuri preventive și manevre salvatoare de viata, iar Sâmbătă, 10 Octombrie, ora 10:30 va efectua un exercițiu de descarcerare prin simularea unui accident rutier între două autoturisme.

Smart Urban Mobility (SUM) organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, ajunge anul acesta la a doua ediție. Cele 6 zile aduc în prim-plan cele mai noi tendințe în tehnologia auto, vehicule electrice, soluții de transport inteligent și politici publice care susțin transformarea orașelor moderne. Smart Urban Mobility își propune să promoveze mobilitatea urbană sustenabilă și tehnologiile inovatoare care fac orașele mai curate, mai sigure și mai eficiente în cadrul SAB & Accesorii 2026. La eveniment vor participa producători auto, furnizori de soluții de mobilitate, reprezentanți ai autorităților publice și factori de decizie, start-up-uri, investitori și universități de top, precum și vizitatorii interesați de tehnologiile viitorului.

Primăria Sectorului 1 prezintă Biroul Mobil al Cetățeanului la Salonul Auto București 2026

La un salon auto, mașinile se judecă după putere, autonomie și timpul de la 0 la 100. Vehiculul pe care Primăria Sectorului 1 îl aduce la cea de-a 23-a ediție a Salonului Auto București se măsoară altfel: în drumurile pe care cetățenii nu mai trebuie să le facă.

Un ghișeu pe roți. 25 de cartiere. Până acum, relația cu administrația a avut un singur sens: cetățeanul vine la primărie. Biroul Mobil al Cetățeanului schimbă sensul. Va parcurge toate cele 25 de cartiere ale Sectorului 1 și va staționa 2–3 zile în fiecare. Calendarul complet poate fi consultat la stand.

RoMotion Simulator va prezenta în stand trei simulatoare captivante: simulatorul auto 3DOF, un monster truck și simulatorul roller de tip consolă. Simulatorul auto este echipat cu un calculator performant de ultimă generație, sistem audio 2.1, setup volan Logitech G29 plus pedale, și scaun R Seat, oferind o experiență de condus realistă.

În cadrul evenimentului va fi prezentă THE PIT – RC CONSTRUCTION EXPERIENCE, o zonă interactivă de divertisment cu utilaje de construcții radiocomandate.

Nu în ultimul rând, în cadrul Salonului Auto București & Accesorii vă așteptăm să descoperiți o zonă cu automobile istorice unice sau foarte rare, prezentată de Retromobil.

Program SAB ARENA Motorsport

Între 9 – 11 Octombrie pregătiți-vă de competiții pline de adrenalină cu sute de cai putere la SAB ARENA MOTORSPORT, unde veți putea urmări drifturi și demonstrații spectaculoase efectuate de cei mai talentați piloți din România. Vă așteptăm să spunem împreună 3,2,1 start!

Vineri, 9 Octombrie 2026

11.00 - 12.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience

13.00 - 16.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience

17.00 – Exercițiu tactic Jandarmeria Română

Sâmbătă, 10 Octombrie - Duminică, 11 Octombrie:

11.00 - 12.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience

13.00 - 15.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience

16.00 - 18.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience

În pauza dintre vizionări, vizitatorii sunt așteptați să deguste delicioasele preparate ale bucătăriei stradale din zona SAB FOOD ARENA, puse la dispoziție de cei mai cunoscuți artizani din domeniu.

Partener Gold al Salonului Auto București & Accesorii: JD365 - Spălătorii auto self service.

Partener: Smart Urban Mobility powered by ANTENA 3 CNN

Partener Educațional al Salonului Auto București & Accesorii: FDVDR – Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Informații utile SAB & Accesorii 2026:

Locație: Pavilionul B2 Romexpo și zona exterioară adiacentă.

Biletele pot fi achiziționate:

- online de pe site-ul: www.bilet.ro și sunt valabile pentru orice zi de eveniment în perioada 6 - 11 Octombrie

- direct de la casele de bilete aflate la intrarea în eveniment

Preț bilet: 80 lei. *Accesul copiilor sub 7 ani, gratuit. Accesul persoanelor cu dizabilități, gratuit (pe baza unui document doveditor).

Program Salonul Auto București & Accesorii 2026:

6 Octombrie: orele 12.00 – 19.00

Între 7 - 10 Octombrie: orele 10.00 – 19.00

11 Octombrie: orele 10.00 – 18.00

www.sab.ro