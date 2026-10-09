Conferința națională „Smart Urban Future”: cum vor arăta orașele României în următorii ani, la Smart Urban Mobility

Conferința națională „Smart Urban Future”, organizată pe 9 octombrie în cadrul Smart Urban Mobility, reunește reprezentanți ai administrației publice, lideri din industrie și experți în tehnologie pentru a discuta viitorul orașelor din România.

Vineri, 9 octombrie, între orele 14:00 și 16:00, la Smart Urban Mobility din cadrul Salonului Auto București & Accesorii are loc Conferința națională „Smart Urban Future”. Ediția din 2026 reunește lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților publice, experți în energie verde și inovatori în tehnologie.

Dezbaterea moderată de jurnalistul Adrian Ursu se concentrează pe soluțiile care pot face transportul urban mai curat și mai eficient, pe tehnologiile care ajută orașele să devină mai verzi și pe infrastructura inteligentă. Pe agendă se află și felul în care inteligența artificială poate fi folosită în mobilitate, precum și politicile publice care vor stabili cum ne vom deplasa prin orașe în anii următori.

De ce contează aceste teme pentru oricine se deplasează zilnic prin oraș

Fiecare temă a conferinței are un efect direct asupra vieții de zi cu zi. Un transport public modern și electric înseamnă aer mai curat și drumuri mai scurte. Semafoarele care se adaptează la trafic și sistemele care adună date despre mobilitate pot reduce timpul petrecut în aglomerație.

Inteligența artificială poate ajuta administrațiile să anticipeze unde se formează blocajele, cum să organizeze rutele transportului public și cum să consume mai puțină energie. Toate aceste schimbări depind însă de deciziile luate astăzi: ce proiecte se finanțează, ce reguli se adoptă și cum lucrează împreună autoritățile și companiile.

Primarii marilor orașe, alături de Guvern, companii de energie și producători de tehnologie: cine vorbește la Smart Urban Future

Lista invitaților acoperă tot drumul unei soluții urbane: de la decizia politică și finanțare, la tehnologie și implementare.

Administrație centrală și locală

· Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Irinel Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat

· Primăria Municipiului București – Ciprian Ciucu, Primarul General al Municipiului București

· Primăria Municipiului Iași – Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași

· Primăria Municipiului Buzău – Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău

· Consiliul Județean Ilfov – Hubert Thuma, Președinte

· Primăria Sectorului 1 – George Cristian Tuță, Primar S1 București

· Primăria Sectorului 4 – Violeta Boerescu, Director Asistență Integrată & Purtător de cuvânt

Companii și instituții de cercetare

· ICI București – Dr. Ing. Adrian Victor Vevera, Director General

· Nova Power & Gas – Septimiu Costea, CEO

· PPC Blue Romania – Alexandra Bogdan, Business Intelligence and Special Projects Manager

· Astra Vagoane Călători Arad – Marian Mihail Călin, Director Strategie și Dezvoltare

· BT Leasing – Bogdan Drăgoiu, Director Naţional de Vânzări

· SWARCO ITS – Bogdan-Valeriu Zărnescu, Business Development Director

· Urban SCOPE – Radu Dragomir, Fondator & CEO

· Evolio România – Liviu Nistoran, CEO

Presă

· Ștefan Etveș, Jurnalist

Din conferință direct în pavilion: proiectele despre care se vorbește pot fi văzute în zona expozițională

Multe dintre soluțiile discutate la conferință pot fi văzute de aproape în spațiul Smart Urban Mobility. Partenerii Antena 3 CNN își prezintă proiectele în zona expozițională, iar în zona verde de mobilitate sustenabilă vizitatorii pot urca în autobuze electrice și pot vedea stații de încărcare.

Seara continuă cu Gala „Smart Winners of Urban Mobility”, între orele 16:30 și 18:00. Aici sunt premiate proiectele companiilor și administrațiilor locale care schimbă în bine orașele din România.

Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, este deschis până pe 11 octombrie la Romexpo, Pavilionul B2. Conferința națională „Smart Urban Future” poate fi urmărită și în direct pe antena3.ro