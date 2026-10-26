A murit Walter Koenig, actorul cunoscut pentru rolul lui Pavel Chekov din „Star Trek”. Avea 90 de ani

3 minute de citit Publicat la 22:14 26 Oct 2026 Modificat la 22:16 26 Oct 2026

A murit Walter Koenig, actorul cunoscut pentru rolul lui Pavel Chekov din „Star Trek”. Foto: Getty Images

Actorul american Walter Koenig, cunoscut mai ales pentru rolul lui Pavel Chekov din celebrul serial SF „Star Trek”, a murit la vârsta de 90 de ani. Decesul său a fost confirmat de reprezentantul actorului pentru publicația The Hollywood Reporter, potrivit The Guardian.

Koenig a murit duminică, în locuința sa din North Hollywood, înconjurat de fiica și nepoata sa.

Anunțul a fost făcut și pe Facebook de Zachery McGinnis, fondatorul Galactic Productions, o agenție care îi organiza actorului participările la evenimente și întâlniri cu fanii. Potrivit acestuia, Walter Koenig a murit din cauze naturale, asociate vârstei înaintate. Nu au fost oferite alte detalii.

„Astăzi deplângem moartea lui Walter Koenig, al cărui talent, căldură și interpretări de neuitat au lăsat o amprentă profundă asupra mai multor generații de fani din întreaga lume”, a scris McGinnis.

Acesta a amintit și de relația apropiată pe care actorul a avut-o cu admiratorii săi de-a lungul anilor.

„Moștenirea lui Walter merge mult dincolo de ecran. Prin nenumăratele sale participări la convenții și întâlniri cu fanii, le-a arătat tuturor celor care au avut norocul să îl cunoască bunătatea, umorul și recunoștința sa. A înțeles ce înseamnă Star Trek pentru oameni și a îmbrățișat comunitatea care s-a format în jurul serialului”, a adăugat acesta.

Mesajul s-a încheiat cu un omagiu: „Îți mulțumim, Walter, pentru amintiri, pentru inspirație și pentru că ai îndrăznit să ajungi acolo unde puțini au ajuns înaintea ta”.

George Takei, mesaj emoționant după moartea lui Walter Koenig

George Takei, fostul coleg al lui Koenig din „Star Trek”, a publicat luni un mesaj emoționant pe Facebook, în care și-a amintit de prietenia lor de aproape șase decenii.

Cei doi s-au cunoscut în anii 1960, pe platourile de filmare ale serialului, la bordul celebrei nave Enterprise. Au rămas prieteni apropiați, iar în 2008 Koenig a fost cavaler de onoare la nunta lui Takei.

„Am inima grea. Walter a fost mai mult decât Chekov. A fost scriitor, profesor, un om profund și un prieten loial”, a scris George Takei.

Actorul le-a mulțumit și fanilor care l-au susținut pe Koenig de-a lungul carierei.

„Vă mulțumesc vouă, fanilor care l-ați iubit atâția ani. Și el v-a iubit. Odihnește-te în pace, dragul meu prieten. Continuă să navighezi pe un drum sigur”, a transmis Takei.

Vestea morții a fost confirmată și de Jesse Thorn, prezentatorul emisiunii „Bullseye” de la NPR, care a declarat că a aflat informația de la Danielle Koenig, fiica actorului.

Thorn a vorbit despre legătura puternică dintre membrii distribuției originale „Star Trek”, spunând că prietenia lor sinceră a continuat mult după încheierea filmărilor.

Cine a fost Walter Koenig. Rolul din „Star Trek” care l-a făcut celebru

Walter Koenig s-a născut la Chicago, într-o familie de imigranți din Lituania, și a crescut în Manhattan, New York.

Și-a început cariera de actor în 1962, cu un rol necreditat în serialul de război „Combat!”. Câțiva ani mai târziu, avea să primească rolul care i-a adus celebritatea.

Koenig s-a alăturat distribuției „Star Trek” în 1967, odată cu al doilea sezon al serialului original. L-a interpretat pe Pavel Chekov, tânărul navigator rus de la bordul navei spațiale USS Enterprise.

Actorul a apărut în 36 dintre cele 50 de episoade difuzate între 1967 și 1969, devenind unul dintre personajele îndrăgite ale francizei.

A continuat să îl interpreteze pe Chekov și în primele șapte filme „Star Trek” produse de Paramount, lansate între 1979 și 1991, precum și în seria independentă „Renegades”, apărută online în 2017.

Ultima sa apariție în universul „Star Trek” a avut loc în 2023, într-un episod din „Star Trek: Picard”. De această dată, actorul i-a împrumutat vocea lui Anton Chekov, fiul personajului pe care îl interpretase inițial.

Dincolo de rolul care l-a consacrat, Walter Koenig a avut o carieră îndelungată și ca scenarist. A scris episoade pentru seriale precum „The Powers of Matthew Star”, „Family”, „Land of the Lost” și „The Incredible Hulk”.

În 2010, a scris, produs și interpretat un rol în filmul SF „InAlienable”, în care a jucat alături de Richard Hatch.

Koenig a apărut și în apreciatul serial SF „Babylon 5”, difuzat între 1994 și 1998, unde a interpretat personajul Alfred Bester.

Walter Koenig și-a pierdut soția și fiul înainte de moarte

Walter Koenig a fost căsătorit timp de aproape șase decenii cu actrița Judy Levitt. Cei doi s-au căsătorit în 1965 și au rămas împreună până la moartea acesteia, în decembrie 2022, la vârsta de 83 de ani.

Au lucrat împreună și pe platourile de filmare, apărând în trei filme din seria „Star Trek”, dar și în „Babylon 5”.

Familia actorului a trecut printr-o tragedie în 2010, când fiul său, Andrew Koenig, cunoscut pentru rolul lui Richard „Boner” Stabone din serialul de comedie „Growing Pains”, a murit la vârsta de 41 de ani.

Walter Koenig lasă în urmă o fiică, Danielle Koenig, care lucrează, la rândul ei, ca actriță și scenaristă.