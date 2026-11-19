Anne Hathaway și soțul ei, Adam Shulman au împreună trei copii. Sursa foto: Getty Images

După un an plin de filme de mare succes, Anne Hathaway a născut. Actrița, în vârstă de 44 de ani, și soțul ei, Adam Shulman, au devenit părinți pentru a treia oară, informație relatată de TMZ și confirmată ulterior de revista People şi preluată de La Repubblica, deși numele, sexul și data nașterii bebelușului nu au fost încă dezvăluite.

Se pare că actrița în vârstă de 44 de ani a fost văzută marți, la New York, însoțită de o prietenă și purtând un nou-născut în braţe. Pentru vedeta în vârstă de 44 de ani din filmul “The Devil Wears Prada”, acest eveniment marchează începutul unui nou capitol în viața ei de familie, deja foarte activă.

Anne Hathaway și soțul ei, Adam Shulman, căsătoriți din 2012, sunt deja părinții a doi fii. Noul membru al familiei li se alătură fraților săi, Jonathan (născut în 2016) și Jack (născut în 2019). Sarcina a fost anunțată în iunie anul trecut, printr-un videoclip distribuit pe Instagram, în care actrița și-a arătat burtica de gravidă, însoțind imaginile de mesajul: „x Baby, I’m yours x”.

Actrița a ales să aștepte înainte de a-și anunța sarcina, parțial pentru a nu distrage atenția de la turneul internațional de promovare a filmului „The Devil Wears Prada 2”, era entuziasmată de acest film și își dorea ca atenția publicului să rămână concentrată asupra proiectului respectiv. Odată ce a rupt tăcerea, a dezvăluit cât de surprinsă a fost de această a treia sarcină.

În cadrul emisiunii „Late Night with Seth Meyers”, vedeta a mărturisit că, deși își mai doreau un copil, ea și soțul ei nu se așteptau ca lucrurile să se întâmple chiar așa. „E minunat. Știam ce facem, dar am fost atât de surprinși că a funcționat cu adevărat! Am fost atât de uimiți de cum au evoluat lucrurile, încât îi spunem «golul marcat în ultima secundă».”