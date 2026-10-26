Eric Bauza, vocea personajelor Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit la vârsta de 46 de ani

1 minut de citit Publicat la 13:33 26 Oct 2026 Modificat la 13:35 26 Oct 2026

Eric Bauza a dat viață mai multor personaje din seria Looney Tunes FOTO: Getty Images

Eric Bauza, actor de voce care a dat viață unor personaje din seria Looney Tunes, printre care Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig, a murit la vârsta de 46 de ani.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, familia artistului, laureat al premiului Emmy, a anunțat că acesta a murit „subit”, potrivit BBC.

Bauza a interpretat mai multe personaje în filmul de animație Coyote vs. Acme, unul dintre succesele acestei veri, și a apărut în producția lansată recent Forgotten Island.

Potrivit publicației Variety, cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă, iar Bauza a murit duminică, acasă.

Într-un interviu acordat NBC News în 2021, Bauza, născut în provincia canadiană Ontario și de origine filipineză, a povestit că a crescut fiind un mare admirator al personajelor din Looney Tunes și că, în copilărie, obișnuia să le imite vocile.

„Looney Tunes depășește granițele tuturor limbilor și culturilor”, a declarat el. „Nu contează din ce parte a planetei provii. Înțelegi umorul”.

În filmul Space Jam: A New Legacy, lansat în 2021, el a dat voce personajelor Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn, înainte de a reveni la aceste roluri și de a-l interpreta și pe Road Runner în Coyote vs. Acme.

De asemenea, a interpretat personajul General Toad în filmul The Super Mario Bros. Movie, din 2023, și în continuarea acestuia, The Super Mario Galaxy Movie, care ocupă locul al cincilea în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări internaționale din acest an.

Între 2022 și 2025, Bauza a câștigat trei premii Emmy pentru interpretare vocală remarcabilă în mai multe seriale de televiziune.

Într-o declarație citată de publicația The Hollywood Reporter, Channing Dungey, președinta Warner Bros. Television Group și a rețelelor de televiziune din Statele Unite, a afirmat: „Eric Bauza a fost un talent vocal unic, care a adus bucurie și râsete în viețile a milioane de oameni din întreaga lume.

El a călcat pe urmele unor giganți precum Mel Blanc. Eric spunea că a duce mai departe moștenirea legendară a personajelor din Looney Tunes a reprezentat una dintre cele mai mari onori ale vieții sale”.