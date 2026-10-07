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George Clooney își deschide un restaurant italian în sudul Franței, în satul în care locuiește de anul trecut

N.B.
1 minut de citit Publicat la 14:29 07 Oct 2026 Modificat la 14:29 07 Oct 2026
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George Clooney printre fotografi pe covorul rosu
George Clooney va deschide anul viitor un restaurant în sudul Franţei. Sursa foto: Getty Images

Actorul și regizorul american George Clooney urmează să deschidă un restaurant italian în Cotignac, o localitate cu 2.000 de locuitori din sudul Franței, unde el și familia sa s-au stabilit în decembrie anul trecut. Deschiderea este programată pentru primăvara anului 2027.

Localul va funcționa la adresa Cours Gambetta nr. 11, în spațiul ocupat anterior de restaurantul „Les 3 Marches”, o locație aflată în prezent în plin proces de renovare. Proiectul este coordonat de vedeta de la Hollywood împreună cu Graham Porter, proprietarul canadian al hotelului din apropiere, Lou Calen, relatează La Repubblica

Informația, relatată inițial de ziarul local „Var-Matin” și preluată de diverse instituții de presă franceze, a fost confirmată de primarul din Cotignac, Jean-Pierre Véran.

George Clooney, care a crescut în Kentucky, este acum cel mai cunoscut american stabilit în străinătate. Inima sa bate atât pentru Italia cât și pentru Franța, unde el și soția sa, avocata specializată în drepturile omului Amal Alamuddin, au ales să-și crească gemenii în vârstă de nouă ani, Ella și Alexander.

Decizia sa de a se muta în Franța, la sfârșitul anului trecut, a fost văzută ca o ruptură față de Statele Unite, țară cu care nu se mai identifică. Această decizie, foarte probabil, are legătură cu președintele Donald Trump. În 2023, actorul a declarat: „Am crescut în Kentucky. Am vândut asigurări și încălțăminte pentru femei din ușă în ușă și am lucrat în tura de noapte la un magazin de băuturi alcoolice. Am stat opt ​​ani fără asigurare de sănătate. Este ridicolă ideea că aș face parte, cumva, din «elita de la Hollywood» și că tipul acesta, care folosește un vas de toaletă din aur, ar fi, într-un fel, un om al poporului”.

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Etichete: George Clooney Franta restaurant Statele Unite ale Americii

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