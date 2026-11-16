„Harry Potter de pe Temu”. Noul serial HBO, desființat de fani după apariția unor secvențe: „Mă simt jignit”

2 minute de citit Publicat la 14:27 16 Noi 2026 Modificat la 14:27 16 Noi 2026

O nouă scenă din viitorul serial „Harry Potter”, pregătit de HBO, a stârnit un val de critici pe internet. Foto: YouTube/HBO

O nouă scenă din viitorul serial „Harry Potter”, pregătit de HBO, a stârnit un val de critici pe internet. În imaginile publicate apar elevii de la Hogwarts, adunați în Marea Sală, în momentul în care își face apariția Albus Dumbledore, interpretat de John Lithgow. În loc să-i entuziasmeze pe fani, secvența i-a dezamăgit pe mulți dintre cei care au crescut cu cărțile și filmele originale. Unii au comparat noua producție cu o variantă ieftină a poveștii, numind-o ironic „Harry Potter de pe Temu”, relatează Euronews.

Noua adaptare a seriei scrise de J.K. Rowling a provocat controverse încă de la anunțarea proiectului. O parte dintre fani s-au întrebat de ce este nevoie de un nou serial, având în vedere popularitatea filmelor originale, în timp ce alții au criticat proiectul din cauza declarațiilor și pozițiilor autoarei față de persoanele transgender.

Nici primul trailer, lansat în luna martie, nu a fost primit prea bine. Mai mulți fani au considerat că imaginile nu reușesc să transmită atmosfera magică a universului „Harry Potter”.

Acum, HBO a publicat o nouă secvență, în care elevii de la Hogwarts se află în Marea Sală, iar Dumbledore își face intrarea. Momentul ar fi trebuit să crească interesul pentru serial, însă a provocat numeroase reacții negative pe rețelele sociale.

„Harry Potter de pe Temu”. Fanii critică atmosfera noului serial

Unii dintre cei care au urmărit imaginile spun că serialul pare lipsit de viață și că atmosfera este mult prea diferită de cea a filmelor originale. Alții au ironizat felul în care a fost filmată scena, comparând-o cu un scheci de comedie.

„Noul Harry Potter pare atât de lipsit de viață, din toate punctele de vedere”, a scris un utilizator.

This new Harry Potter looks so lifeless man in all aspects. https://t.co/NeLhmHNTpW — cinegeek (@cinegeek69) November 15, 2026

Un altul a făcut o comparație cu platforma chineză de cumpărături Temu: „E chiar amuzant că au cheltuit milioane de dolari ca să facă Harry Potter de pe Temu”.

it’s actually so funny they spent millions of dollars to make Temu Harry Potter — trash jones (@jzux) November 15, 2026

Alți fani au criticat interpretarea actorilor și modul în care este prezentată lumea magică.

„Cel mai bun mod de a descrie noul serial Harry Potter este că toți par perfect conștienți că joacă într-un serial Harry Potter”, a comentat cineva.

„De ce e filmat ca un scheci de la Saturday Night Live?”, s-a întrebat un alt utilizator.

Au existat și comparații cu serialul „The Rings of Power”, inspirat din universul „Stăpânul Inelelor”, care a împărțit la rândul său publicul.

„O să fie versiunea Harry Potter a serialului «The Rings of Power». O producție de proastă calitate, care n-ar fi trebuit să existe”, a scris un fan.

Alții au remarcat diferențele de imagine și atmosferă față de filmele lansate începând cu 2001.

„Totul pare foarte rece. Îmi plăcea căldura naturală a culorilor din filmele originale”, a comentat un utilizator.

@OneTakeNews Absolute cinema. https://t.co/FIrH1SYVH0 — Chris Ainsley (@ainslec) November 15, 2026

Un fan care a crescut cu seria scrisă de J.K. Rowling a fost și mai categoric: „Ca milenial care a petrecut ore întregi citind Harry Potter în copilărie, mă simt jignit de asta”.

Un alt utilizator a rezumat nemulțumirea față de noua adaptare: „Fiecare cadru transmite un sentiment profund de «De ce facem asta?»”.

În ciuda reacțiilor negative, noul serial „Harry Potter” se pregătește de lansare. Primul episod este programat să apară pe 25 decembrie 2026, când telespectatorii vor putea vedea dacă producția HBO reușește să recreeze universul care a cucerit milioane de cititori și spectatori din întreaga lume.