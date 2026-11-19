Imagini virale de la petrecerea de 52 de ani a lui Leonado DiCaprio. Un microbuz plin cu tinere a fost adus la poarta vilei sale

Leonardo DiCaprio a sărbătorit împlinirea a 52 de ani cu o petrecere organizată la vila sa. Foto: Captură video/X

Leonardo DiCaprio a sărbătorit împlinirea a 52 de ani cu o petrecere la care au participat multe vedete şi care a fost organizată la vila actorului. Printre invitați s-au numărat Jeff Bezos și soția sa, Al Pacino, Tobey Maguire, precum și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau. Nu a trecut însă neobservat microbuzul care a oprit sâmbătă seara în fața porților vilei lui Leonardo DiCaprio din Beverly Hills, mai ales că din vehiculul alb au coborât zece tinere, îmbrăcate în ținute extrem de scurte și încălțate cu pantofi cu tocuri foarte înalte, relatează Corriere della Sera.

Acestea erau invitate la petrecerea de aniversare a actorului pe 11 noiembrie când DiCaprio a împlinit 52 de ani. Printre ele s-a aflat Courtney Boerner, participantă la emisiunea “Love Island”, care, spre deosebire de celelalte invitate, toate îmbrăcate în negru și rămase neidentificate, a optat pentru o pereche de pantaloni scurți minusculi, de culoarea untului, o bustieră albă transparentă, asortată cu o geacă de piele în aceeași nuanță și accesorii roșii.

Leonardo DiCaprio ha celebrado su 52 cumpleaños con este distinguido publico ¿que opinais? https://t.co/FPy8fL7w97 — Doctor Arkham ?️?? (@Doctor_Arkham) November 16, 2026

Dincolo de prezența atrăgătoare a diverselor femei, paparazzi care s-au aflat în fața locuinței lui DiCaprio pe parcursul întregii seri au surprins un flux continuu de figuri celebre. Printre invitați s-au numărat colaboratori de lungă durată, precum Tobey Maguire, Jonah Hill și Al Pacino, dar și Jeff Bezos, însoțit de partenera sa, Lauren Sánchez. Au mai fost văzuți Orlando Bloom (un detaliu interesant este prezența fostului premier canadian Justin Trudeau, actualul partener al fostei partenere a lui Bloom, Katy Perry), Casey Affleck alături de Caylee Cowan, Elizabeth Banks, Cara Delevingne, Travis Barker împreună cu cei doi copii ai săi, Landon și Alabama, precum și rapperul 50 Cent, care le-a oferit invitaților un moment artistic surpriză.

Singura absență notabilă din această paradă a vedetelor de la Hollywood a fost Vittoria Ceretti, iubita actorului. Deși surse din cadrul rubricii de mondenități a publicației New York Post susțin că aceasta a fost prezentă la petrecere, supermodelul italian, despre care se știe că are o relație cu DiCaprio încă din 2023, nu apare în nicio fotografie sau înregistrare video. Acest lucru a alimentat speculațiile conform cărora cuplul ar putea traversa o perioadă dificilă. Această teorie este susținută și mai mult de faptul că, anul trecut, cu ocazia împlinirii vârstei de 51 de ani a actorului, Ceretti a fost văzută aducând tortul.

Cunoscut pentru faptul că respectă „regula celor 25 de ani”, adică se desparte de partenerele sale imediat ce acestea împlinesc 25 de ani, se pare că DiCaprio a făcut o excepție în acest caz, întrucât modelul are deja 28 de ani.

„Dacă nu ai ști câți ani ai, ce vârstă ai crede că ai acum?”, l-a întrebat regizorul Paul Thomas Anderson pe Leonardo DiCaprio, în cadrul unui interviu pentru Esquire, în august 2025. „Treizeci și doi”, a răspuns el, glumind şi a adăugat: „din punct de vedere emoțional, am împlinit 35 de ani anul trecut”.