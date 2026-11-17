Jennifer Lawrence și Josh Hutcherson s-au reunit la premiera noului film din seria The Hunger Games, la 14 ani de la debutul francizei

3 minute de citit Publicat la 11:49 17 Noi 2026 Modificat la 11:49 17 Noi 2026

Jennifer Lawrence și Josh Hutcherson, la premiera din 16 noiembrie 2026, stg, versus la premiera 2012, dr. Sursa foto: Hepta

Jennifer Lawrence și Josh Hutcherson s-au reunit pe covorul roșu. La 14 ani de la premiera primului film din seria „The Hunger Games”, cei doi actori principali ai francizei au fost însoțiți de foștii lor colegi de distribuție Woody Harrelson și Elizabeth Banks la premiera filmului „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, care a avut loc luni, 16 noiembrie, la New York, transmite PEOPLE.

Cei patru au jucat împreună în filmul original din 2012, „The Hunger Games”, și în continuările acestuia: „The Hunger Games: Catching Fire” (2013), „The Hunger Games: Mockingjay – Part 1” (2014) și „The Hunger Games: Mockingjay – Part 2” (2015).

Lawrence, în vârstă de 36 de ani, și Hutcherson, în vârstă de 34 de ani, revin în „Sunrise on the Reaping” în rolurile lui Katniss Everdeen și, respectiv, Peeta Mellark.

Între timp, Harrelson, în vârstă de 65 de ani, revine în rolul lui Haymitch, mentorul celor doi, iar Banks, în vârstă de 52 de ani, își reia rolul lui Effie Trinket.

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„Eu și Josh nu mergeam nici măcar până la baie fără să ne ținem unul de celălalt”

În timpul episodului din 28 octombrie al podcastului „Call Her Daddy”, Lawrence a declarat că revenirea în franciză a fost „incredibilă”.

„A fost atât de emoționant. Eu și Josh nu mergeam nici măcar până la baie fără să ne ținem unul de celălalt. A fost atât de frumos”, a povestit actrița.

„A fost atât de nebunesc, pentru că era aceeași echipă”, a continuat câștigătoarea premiului Oscar. „Erau aceiași cameramani, același asistent de regie cu care am lucrat de nenumărate ori, pentru că îl ador, dar și Josh și Woody.”

Lawrence a spus că dinamica dintre cei trei nu s-a schimbat în cei 11 ani care au trecut de la ultimul film în care au jucat împreună.

„Woody, evident, a intrat neinvitat pe fereastra camerei mele de hotel, pentru că n-ar fi fost la fel dacă ar fi respectat limitele și ar fi folosit o ușă”, a glumit actrița.

Cine mai joacă în noul „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”

Acțiunea filmului „Sunrise on the Reaping” are loc cu 24 de ani înaintea primului film „The Hunger Games”, într-o perioadă în care un tânăr Haymitch trebuie să înfrunte cea de-a doua ediție a Jocurilor Jubiliare (Quarter Quell), în cadrul căreia numărul tributurilor care participă la jocurile pe viață și pe moarte este dublat.

Joseph Zada și Elle Fanning îi interpretează pe versiunile mai tinere ale lui Haymitch și Effie. Printre celelalte personaje care revin se numără președintele Snow (Ralph Fiennes), Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons) și Caesar Flickerman (Kieran Culkin).

În filmele anterioare, aceste personaje au fost interpretate de Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman și, respectiv, Stanley Tucci. Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Kelvin Harrison Jr. și Ben Wang fac, de asemenea, parte din distribuția noului film.

Grace, care interpretează rolul gemenelor Merrilee și Maysilee Donner, cea din urmă fiind aleasă drept tribut al Districtului 12, a povestit pentru revista PEOPLE cum a încurajat-o Hutcherson în timpul filmărilor.

„Trebuia să te trezești foarte devreme și să stai în apa înghețată”

„În cele din urmă, după ce am obținut rolul în film și am început filmările, l-am contactat și am vorbit. L-am întrebat: «Jocurile voastre au fost la fel de solicitante din punct de vedere fizic și emoțional?»”, a povestit Grace, în vârstă de 20 de ani, pentru PEOPLE.

Actrița a explicat că trupul ei nu putea face diferența între „trauma” pe care o trăia în arenă, unde personajul său era vânat și ucis pentru divertismentul celorlalți, și experiențele din viața reală.

„Îmi spuneam: «Este o nebunie». Iar el mi-a răspuns: «Da. Da, nu, toate sunt așa. Cu siguranță este greu»”, a povestit Grace, relatând răspunsul primit de la colegul său din „Five Nights at Freddy’s 2”. „Mi-a spus: «Scenele acelea au fost intense și brutale, trebuia să te trezești foarte devreme și să stai în apa înghețată»”.

Ulterior, actrița a recunoscut că era nerăbdătoare să audă povești despre Hutcherson și Lawrence din perioada filmărilor pentru franciza originală.

„De fapt, aceasta era mai degrabă preocuparea mea principală, în calitate de mare fană a francizei aflată pe platourile de filmare: încercam să aflu povești, nu să cer sfaturi, ceea ce probabil nu a fost cea mai bună abordare”, a spus Grace.