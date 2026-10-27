Noah Wyle a fost desemnat "Cel mai sexy bărbat în viață" în 2026 de revista People. "Am crezut că e o farsă"

Noah Wyle şi soţia sa, Sara Wells, la un eveniment de pe 3 octombrie 2026, în Santa Monica, California. Sursa colaj foto: Hepta

Actorul american Noah Wyle a fost desemnat "Cel mai sexy bărbat în viaţă" de revista People, distincție care l-a surprins. În vârstă de 55 de ani, starul din "The Pitt" a fost foarte surprins când a aflat vestea. "Am crezut că e o farsă – nici într-un milion de ani nu m-aş fi gândit că această onoare mi-ar fi acordată mie", a spus Noah Wyle.

"Cu o privire pătrunzătoare, un farmec demn de un actor principal și, pe deasupra, îi place să spele vasele. Nu e de mirare că starul din «The Pitt» cucerește inimile fanilor, iar soția sa nu contenește să-l laude" – aşa este descris Noah Wyle de jurnaliştii publicaţiei People.

În vârsta de 46, Sara Wells a reușit să îşi convingă soţul că merită, într-adevăr, titlul de "Cel mai sexy bărbat în viață".

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"Ea crede că sunt un om de treabă și că felul meu de a fi, precum și modul în care sunt ca tată și ca soț, merită să fie puse în valoare. Mi-am zis: «Bine, dacă tu spui asta»", a declarat actorul născut la Hollywood, potrivit sursei citate.

Ulterior, el a adăugat: "A fost foarte încântată că această distincție îi confirmă bunul gust".

Felul în care i s-a luminat chipul lui Noah Wyle când soţia lui a ajuns la ședința foto, în august, la o proprietate din Malibu, situată pe marginea unei stânci, alături de fiica lor, Frances, în vârstă de 11 ani, și de Lily, labradorul lor de culoare ciocolatie, arată limpede a cui părere contează cel mai mult pentru el.

Odată ajunsă pe platoul de filmare, Sara Wells l-a încurajat cu entuziasm în timp ce el își demonstra îndemânarea la treburile casnice pentru videoclipul de promovare filmat pentru publicaţia People. El a pregătit ouăle preferate ale fiicei sale, a făcut curățenie în bucătărie și chiar a împăturit rufele. Iar dacă mai era nevoie de un motiv pentru a-l îndrăgi, soția sa confirmă că Noah Wyle face toate acestea și chiar mai mult la locuința lor din Los Angeles.

"Sper că asta va schimba totul. Sper că de acum încolo totul va fi numai vin şi trandafiri, lapte şi miere. Nu, nu sper asta, dar cu siguranţă o să fiu ţinta multor glume din partea prietenilor şi a familiei", a mai precizat starul american.

Noah Wyle a fost prezentat pentru prima dată publicului televizat în rolul studentului la medicină şi medicului John Carter din serialul "ER" al postului NBC, alături de vedete precum George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield şi Julianna Margulies.

Deşi nu a câştigat niciodată, Noah Wyle a obţinut trei nominalizări la Globul de Aur şi cinci nominalizări la premiile Emmy pe durata difuzării serialului.

În ianuarie, la gala premiilor AARP Movies for Grownups, Clooney a glumit spunând că organizaţia ar trebui să lanseze un număr dedicat "celui mai sexy bărbat încă în viaţă", afirmând că "l-ar nominaliza pe Noah Wyle ca primul… Când o să fiu mare, vreau să fiu ca Noah Wyle".

Premii pentru rolul din "The Pitt"

Interpretarea lui Noah Wyle în rolul medicului, pe parcursul celor două sezoane ale serialului, i-a adus Globul de Aur pentru "Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune", categoria dramă, în 2026, precum şi două premii Emmy consecutive pentru Cel mai bun actor într-un serial dramatic, atât în 2025, cât şi în 2026. Sezonul trei al popularului serial medical va avea premiera în ianuarie 2027.

Lansat în 1985 de Mel Gibson, concursul "Cel mai sexy bărbat în viaţă" împlineşte 41 de ani. Noah Wyle îi succede lui Jonathan Bailey, actorul din "Wicked", care a fost desemnat "Cel mai sexy bărbat în viaţă" de revista People pentru anul 2025 şi a fost primul bărbat care şi-a asumat public orientarea homosexuală şi a primit acest titlu.

El se alătură câştigătorilor din anii trecuţi, printre care se numără Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend şi Idris Elba.