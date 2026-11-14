Un pariu de 500 de milioane de dolari pentru a face un blockbuster dintr-o legendă veche de 2000 de ani: "Ramayana"

8 minute de citit Publicat la 08:00 14 Noi 2026 Modificat la 08:00 14 Noi 2026

Namit Malhotra, Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash și Nitesh Tiwari, la premiera din Los Angeles a filmului „Ramayana: Rise of a Legend”. sursa foto: Getty

India a lansat cea mai scumpă producție din istoria cinematografiei sale, o adaptare în două părți a epopeii hinduse „Ramayana”, cu un buget estimat la 500 de milioane de dolari, comparabil cu cel al marilor filme de la Hollywood. Producătorul Namit Malhotra a finanțat proiectul din banii proprii și a adus în echipă nume precum Hans Zimmer și studioul de efecte vizuale care a lucrat la „Dune”. Prima parte a încasat peste 55 de milioane de dolari în primul weekend, însă marea miză este dacă povestea poate cuceri și publicul din afara Indiei, scrie CNN.

Pentru un om care face un pariu de 500 de milioane de dolari, Namit Malhotra pare surprinzător de relaxat.

Lăsat pe spate pe o canapea, într-un birou discret din Londra, producătorul ocolește întrebările despre potențialul de încasări și despre costul estimat al superproducției sale în două părți, o adaptare a epopeii hinduse „Ramayana”.

„Nu mă motivează logica contabililor, de tipul «Câți bani am făcut sau nu am făcut»”, a spus el. „Dacă nu facem bani din filme, îi facem din produsele derivate. Dacă nu îi facem din produsele derivate, îi facem din parcul tematic. Dacă nu îi facem din parcul tematic, îi facem în alt fel.

Asta e povestea Domnului Rama, bine? Nu există niciun scenariu în care oamenilor să nu le placă (filmele) și în care asta să nu aducă un câștig economic”.

„Ramayana”, sau cel puțin această versiune a ei (există sute), spune povestea lui Rama, un prinț divin care răspunde chemării de a-l învinge pe Ravana, un rege-demon a cărui ambiție și putere îi amenințau chiar și pe zei.

Textul-sursă este un poem epic vechi de peste 2.000 de ani, atribuit înțeleptului hindus Valmiki, care descrie o luptă cosmică între bine și rău, cu o listă de eroi mai lungă decât cea din „Avengers: Doomsday”.

Este o poveste cu care au crescut generații întregi de indieni și care a mai fost adaptată de multe ori, inclusiv într-un serial TV foarte iubit din anii ‘80, difuzat timp de peste un an. Însă epopeea nu a mai fost spusă niciodată la o asemenea scară și nici gândită pentru un public global.

Malhotra este directorul general al DNEG, studioul britanic de efecte vizuale recompensat de opt ori cu Oscarul, și fondatorul Prime Focus Studios din Mumbai. Vorbăreț și patriot, el face parte din a treia generație de cineaști din familia sa și vrea să crească influența cinematografiei indiene și să schimbe felul în care publicul privește filmele din cea mai populată țară a lumii. Și, spre deosebire de cei mai mulți oameni din industrie, își finanțează visul din propriii bani.

„Sunt toți banii mei”, spune el. „Tot riscul e al meu... Merg până la capăt”.

„Ramayana” este cea mai scumpă producție din istoria cinematografiei indiene, deși o medie de 250 de milioane de dolari per film o plasează în aceeași categorie cu un film Marvel obișnuit (sau cu unele dintre producțiile mai risipitoare ale giganților de streaming). Totuși, recordul de încasări globale pentru un film indian este de 304 milioane de dolari și aparține filmului „Dangal” din 2016, cu Aamir Khan în rolul principal.

Dacă adăugăm și campania de promovare desfășurată în toată lumea, șansele ca „Ramayana” să își recupereze costurile din cinematografe par mici. Însă o posibilă lansare în China, încă neconfirmată, ar putea schimba totul: acolo, „Dangal” a obținut 64% din încasările sale globale.

Malhotra și-a folosit toate relațiile pentru a-și realiza proiectul de suflet. L-a angajat pe regizorul filmului „Dangal”, Nitesh Tiwari, să scrie și să regizeze ambele părți.

A ales actori principali din diferitele industrii cinematografice ale Indiei, care lucrează în limbi diferite: starul bollywoodian Ranbir Kapoor în rolul lui Rama, actorul de limbă kannada Yash în rolul lui Ravana și vedeta cinematografiei tamile și telugu Sai Pallavi în rolul Sitei, soția lui Rama.

A adus, de asemenea, cei mai buni profesioniști de la Hollywood pentru a-i da viață viziunii sale și jumătate din Bollywood pentru a o construi. Le-a cerut lui Hans Zimmer și lui A.R. Rahman să compună împreună coloana sonoră, iar efectele vizuale au fost încredințate studioului DNEG, care a lucrat anul acesta la „The Odyssey” și „Dune: Part Three”.

„Ar trebui să fie realizat cu resursele, vedetele, regizorul și muzica oricărei mari superproducții de la Hollywood”, explică Malhotra. „Pentru că, până nu facem asta, vom fi mereu cei care nu au. Vom avea mereu sentimentul că am încercat și nu am reușit”.

Prima parte a fost filmată în mare parte în studiourile din Mumbai. Cum era de așteptat pentru o poveste cu un palat zburător, războinici-demoni și un elefant înaripat, Airavata, filmul este un spectacol care se bazează masiv pe efecte generate pe calculator.

„N-am făcut niciodată un film cu atât de multe efecte vizuale”, a declarat Yash, care este și coproducător.

Efectul special care a atras cele mai multe titluri în presă este dublajul din hindi în engleză pentru lansarea internațională, sincronizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Malhotra a spus că actorii și-au înregistrat replicile în engleză, iar vocile lor nu sunt generate de AI. Însă o combinație de captură de mișcare și inteligență artificială a fost folosită pentru ca mișcările gurii și expresiile faciale să se potrivească noului text.

Procesul a fost coordonat de Brahma AI, o companie tehnologică indiană evaluată la 2 miliarde de dolari, care face parte din DNEG Group.

„Ne-a luat peste un an și am cheltuit milioane de dolari” pentru dublajul în engleză, a spus Malhotra.

Pe plan internațional, „Ramayana” este prezentat drept răspunsul Indiei la „Avatar” sau „Stăpânul inelelor”. O diferență fundamentală este însă că are la bază o narațiune religioasă.

„Noi înșine suntem credincioși”, a spus Tiwari, referindu-se la credința hindusă pe care o împărtășește cu Malhotra.

„Când de o epopee sunt legate sensibilitățile a miliarde de oameni, trebuie să pășești foarte atent”, a explicat el. Tiwari a spus că scenariul se bazează pe cele mai populare două versiuni ale Ramayanei și include elemente și din altele. „Dar totul vine din scripturi”, a precizat el.

Filmele inspirate din Ramayana nu au succesul garantat. Acum doar trei ani, filmul de acțiune cu buget mare „Adipurush” a fost un eșec de box-office, pe fondul unor reacții negative din partea publicului.

„Ramayana” lui Malhotra va fi analizat atent de spectatorii din India, iar toate privirile sunt îndreptate spre Kapoor, în rolul lui Rama, un erou idealizat, venerat de mulți hinduși.

Starul de la Bollywood, cunoscut mai întâi pentru comedii romantice și, mai recent, pentru drame de acțiune, a spus că responsabilitatea a fost „copleșitoare” și că a ezitat să accepte rolul lui Rama.

„Vin cu un anumit bagaj profesional și personal”, a explicat Kapoor. „Oamenii m-au văzut pe ecran în ultimii 18 ani în tot felul de roluri”.

„Nu aveam încredere în mine”, a recunoscut el. „Voi reuși să mă potrivesc rolului? Îi voi putea face dreptate? Mă va accepta publicul? Va exista mereu o discuție de genul «Nu e potrivit pentru rolul ăsta»”.

Kapoor a spus că, până la urmă, „a învins bunul-simț” și a acceptat rolul: „Nu cred că voi mai avea vreodată o asemenea ocazie, să spun o astfel de poveste. Nu e vorba de banii cheltuiți sau de faptul că urma să fie un film global. E vorba pur și simplu de a face parte dintr-o poveste pe care o venerăm. Sistemele noastre de valori și codurile noastre morale provin din aceste povești.”

„Ramayana” apare pe fondul unui val recent de adaptări cinematografice după epopei antice și mituri. „The Odyssey” al lui Christopher Nolan, după epopeea lui Homer, a adus publicul în săli în această vară, iar animația chinezească „Ne Zha 2”, inspirată din mitologia chineză, a devenit filmul cu cele mai mari încasări din lume în 2025.

Acesta a strâns 2,2 miliarde de dolari doar în China, ajutat de lansarea în perioada Anului Nou Lunar și, potrivit unor relatări, de faptul că firmele au rezervat proiecții pentru angajați și au subvenționat biletele.

Prima parte a „Ramayanei” a fost lansată cu doar câteva zile înainte de Diwali, sărbătoare asociată cu întoarcerea lui Rama acasă din exil. Realizatorii au sperat, probabil, să profite de atmosfera festivă și promovează filmul pentru întreaga națiune, nu doar pentru populația vorbitoare de hindi.

Unele decizii creative au fost luate tocmai pentru a lărgi publicul.

„Ramayana este povestea fiecărui indian”, crede Malhotra, explicând de ce a ales actori din toate colțurile țării. „Era foarte important pentru noi să facem ca filmul să fie simțit, în primul rând, ca fiind din India, nu de la Bollywood”.

Joyojeet Pal, profesor de științele informației la Universitatea din Michigan, crede că are sens ca filmul să fie promovat drept unul care unește industria.

„Este important să faci asta, pentru că o mare parte din discuțiile despre valul de filme naționaliste lansate în prezent susțin că acestea prezintă o viziune sectară asupra Indiei, dominată de o narațiune nord-indiană, centrată pe hinduism”, a explicat el.

„Există și o altă latură, mai complicată, a poveștii: principalul antagonist din versiunea dominantă a Ramayanei, Ravana, este considerat un personaj eroic în unele regiuni din sud”, a adăugat Pal. „Prin urmare, prezentarea unei narațiuni pan-indiene este valoroasă ca parte a strategiei de imagine”.

Yash a prezis scene animate în cinematografele indiene în weekendul lansării. „Cred că sălile se vor transforma în stadioane sau în concerte”, a spus el.

„Există o experiență colectivă pe care (publicul indian) vrea să o trăiască la cinema”, a adăugat Kapoor.

„Te susțin, dar, în același timp, când îi dezamăgești, te și critică. Și ne place asta. Ne place faptul că pot face și una, și alta. Puterea este în mâinile publicului.E o meserie de vis să fii actor în cinematografia indiană și sperăm că vom putea continua să fim actori și să fim acceptați în continuare”, a spus el.

Cel mai mare test va fi modul în care „Ramayana: Rise of a Legend” va fi primit în străinătate și dacă va reuși să atragă și alt public decât diaspora indiană. „În India iubim cinematografia din toată lumea”, a spus Pallavi. „Așa că ar fi frumos să fie și invers”.

Potrivit Deadline, filmul a încasat peste 55 de milioane de dolari la nivel global în weekendul de deschidere, dintre care 12,2 milioane de dolari în Statele Unite. Deși acum pare puțin probabil ca „Ramayana” să depășească recordul filmului în limba hindi „Dhurandhar: The Revenge”, care a strâns 115,3 milioane de dolari la nivel mondial în prima săptămână, în martie, producția este totuși pe cale să intre în topul celor mai profitabile filme indiene din toate timpurile.

La începutul anului, în biroul său, producătorul fusese optimist.

„Nu vreau să par spiritual ca om de afaceri”, a spus el. „Dar, sincer... nu poți face asta cum trebuie și să nu ai succes”.

„Pentru mine, există un adevăr fundamental: dacă facem «Ramayana» bine și dacă oamenilor le place, din punct de vedere financiar vom fi bine”, a adăugat el. „Asta e convingerea mea fundamentală. Nu ai cum să o contrazici. Nu ai ce să dezbați. Și nu cred că există cineva pe lume suficient de deștept încât să o combată cu argumente științifice sau comerciale”.