Robert Pattinson este noul James Bond. Actorul britanic va avea rolul principal în noul film cu agentul 007

2 minute de citit Publicat la 17:18 16 Noi 2026 Modificat la 18:08 16 Noi 2026

Actorul britanic Robert Pattinson, în septembrie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ

Robert Pattinson a fost confirmat oficial în rolul lui James Bond, devenind noul actor care îl va interpreta pe celebrul agent secret 007. Anunțul a fost făcut de Amazon, luni, și a fost însoțit de o imagine oficială în care actorul apare în postura celebrului personaj.

Conturile oficiale de social media ale francizei James Bond au publicat fotografia în care Robert Pattinson este prezentat drept noul agent 007. Actorul britanic apare îmbrăcat într-un smoking, într-o imagine care marchează începutul unei noi ere pentru una dintre cele mai cunoscute serii cinematografice din lume.

Confirmarea a venit și prin intermediul unui videoclip de anunț, în care Pattinson apare ținând un pistol în mână și purtând un costum elegant, specific personajului James Bond.

Clipul se încheie cu mesajul „James Bond will return” (n.r. „James Bond se va întoarce”), confirmând continuarea francizei cu noul său protagonist.

Robert Pattinson îi ia locul lui Daniel Craig

Cunoscut în special pentru rolurile din seria „Twilight” și filmul „The Batman”, Robert Pattinson preia astfel unul dintre cele mai râvnite roluri din cinematografie, după plecarea lui Daniel Craig din franciză.

Craig l-a interpretat pe James Bond în cinci filme, ultimul fiind „No Time to Die”, lansat în 2021. De atunci, identitatea actorului care urma să preia rolul a fost subiectul numeroaselor speculații.

Prin alegerea lui Robert Pattinson, franciza 007 intră într-o nouă etapă, iar publicul va avea ocazia să descopere o altă interpretare a celebrului agent secret britanic.

Mai multe detalii despre noul proiect cinematografic și despre următoarea apariție a lui Robert Pattinson în rolul lui James Bond sunt așteptate în perioada următoare.

Pattinson spune că interpretarea rolului lui James Bond este „onoarea vieții sale”

Într-o declarație, Robert Pattinson a spus:

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din istoria cinematografiei, iar faptul că mi s-a încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele.

Sunt profund recunoscător lui Denis, Amy, David, Tanya și tuturor celor de la Amazon MGM Studios pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Să spun că acest rol este un vis devenit realitate ar fi prea puțin.

Nu aș putea fi mai entuziasmat de acest parteneriat și de proiectele care urmează să le realizăm împreună cu această echipă extraordinară.”

Pattinson are „spiritul atemporal al agentului 007”, spune regizorul Denis Villeneuve

BBC a publicat o declarație din partea lui Denis Villeneuve, regizorul următorului film James Bond.

Acesta a declarat:

„Înainte de toate, vreau să-mi exprim profunda recunoștință față de actorii remarcabili care ni s-au alăturat în această călătorie. Am fost înconjurați de un talent extraordinar, însă nu poate exista decât un singur agent 007.

Sunt extrem de bucuros să-l întâmpin pe Robert Pattinson în rolul noului nostru James Bond. El are spiritul atemporal al agentului 007 și aduce o energie complet nouă. Abia aștept să începem.”