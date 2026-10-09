Șase universități de top își prezintă proiectele: „Ziua Universităților” la Smart Urban Mobility, în cadrul SAB & Accesorii

3 minute de citit Publicat la 11:39 09 Oct 2026 Modificat la 11:39 09 Oct 2026

Șase universități din România își prezintă proiectele de cercetare și inovație sâmbătă, 10 octombrie, la Smart Urban Mobility 2026, în cadrul Salonului Auto București & Accesorii.

Sâmbătă, 10 octombrie 2026, Smart Urban Mobility (SUM), evenimentul organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, îi aduce în prim-plan pe cercetătorii de mâine: tineri care construiesc deja vehicule, roboți și soluții pentru orașele viitorului. Șase universități de top din Timișoara, Brașov, Galați, Iași, București și Cluj-Napoca își prezintă proiectele, într-o zi moderată de jurnalistul Adrian Ursu.

Ziua Universităților este o zi a cunoașterii. Profesorii și studenții aduc la Romexpo prezentări și demonstrații ale unor proiecte din mediul academic, de la vehicule la roboți și soluții pentru transportul urban. Mesajul zilei este simplu: un viitor urban sustenabil se construiește în laboratoarele și amfiteatrele de azi. Iar cercetarea și educația sunt primii pași spre orașele în care vom trăi mâine.

De la holograme la monoposturi: proiectele pe care universitățile le aduc la Romexpo

10:00–11:00 | Universitatea de Vest din Timișoara: laboratoare vii care leagă cercetarea de comunitate

Proiectul GLUE este un proiect EIT HEI (EIT Food) coordonat de UVT, care sprijină capacitatea de inovare și antreprenoriat a universității. Prezentarea arată cum laboratoarele vii (living labs) aduc împreună cercetătorii, studenții și comunitatea în proiecte concrete de sustenabilitate: Grădina Urbană, campania de plantare Pădurea UVT, cercetare de teren, ateliere și evenimente de antreprenoriat și mobilitate.

Prezintă: Alexandra Petcu, Director inovare, Institutul de Cercetări Avansate de Mediu.

11:00–12:00 | Universitatea Transilvania din Brașov: cum poți fi prezent într-un loc real, deși ești la distanță

Proiectul HEAT – Hybrid Extended Reality încearcă să facă posibil ca o persoană aflată la distanță să apară și să interacționeze într-un spațiu real ca și cum ar fi acolo. Proiectul combină realitatea virtuală extinsă (XR), camerele 3D, imagistica de tip point-cloud și hologramele într-un sistem de comunicare cu mai mulți utilizatori.

La Romexpo, vizitatorii pot vedea demonstratorul HEAT: o aplicație VR a unui concert înregistrat pe 27 septembrie la Bastionul Țesătorilor din Brașov, la cine-concertul „Bluesferatu”. Un participant filmat live cu camere 3D se poate mișca liber în concertul virtual, pe scenă și în fața ei, și poate asculta sunetul spațial. Un al doilea utilizator urmărește, cu o cască VR, îmbinarea dintre conținutul înregistrat și cel captat live, transmisă pe ecranul unui televizor.

Prezintă: Conf. dr. ing. Vlad Popescu, doctorand ing. Nicușor Amarie și doctorand ing. Daniel Calaver.

12:00–13:00 | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați: siguranță și confort pentru autovehiculele moderne

Echipa din Galați prezintă proiectul „Sisteme de siguranță și confort pentru autovehicule moderne”, cu două modele: o dronă și un sistem de suspensie.

Prezintă: Bogdan Pascu – Student, Lucian Oprea – Student, S.L. dr. ing. Frățița Michael și As. dr. ing. Chivu Robert.

13:00–14:00 | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași: monopostul TR26 și un simulator de răsturnare

Echipa de Formula Student T.U. Iași Racing aduce monopostul TR26, cu care a concurat în vara lui 2026 la trei competiții internaționale.

Prezintă: Ș.L. dr. ing. Ștefan Grigorean, profesor coordonator, împreună cu studenții Andrei Bucătaru, Bogdan Buinciuc, Teodor Cotea și Andrei Gavriluț.

Tot de la Iași, TU Iași Motorsport vine cu proiectul „Siguranța începe cu noi”. Standul kinetic simulează traversarea corectă a unei treceri de pietoni, iar un simulator cu mecanism giroscopic arată ce se întâmplă într-un accident prin răsturnare.

Prezintă: drd. ing. Alexandru Ciuperca-Vrabie, cofondator TUIAȘI Motorsport și Andreea Niculina Urîtu, Coordonator TU IAȘI Motorsport.

15:00–16:00 | Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

Cea mai mare universitate tehnică din țară își prezintă proiectele de cercetare.

17:00–18:00 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: mobilitatea viitorului, de la cercetare la performanță

Prezentarea „Mobilitatea viitorului, construită la UTCN: de la cercetare la performanță” urmărește evoluția mobilității urbane sustenabile, de la electrificarea transportului public la soluțiile pe bază de hidrogen și vehiculele autonome. Echipa arată direcțiile de cercetare care pot reduce emisiile, crește eficiența energetică și ajuta la dezvoltarea orașelor inteligente.

Prezintă: Gabriel Prunean – asistent universitar, Teona Maria Cotea – studentă, Team Captain al echipei ART TU Cluj-Napoca, și membrii echipei ART TU Cluj-Napoca Călin Bota, Ștefania Oltean și Robert-Mihai Andrei.

Prezentările sunt moderate de Adrian Ursu, iar vizitatorii au ocazia să îi cunoască pe cei care au lucrat la proiecte.

Duminică, ultimul cuvânt îl au cei mai tineri

Salonul se încheie duminică, 11 octombrie, cu „Meet the Future”, ziua roboticii și a noilor tehnologii. Pe scenă urcă echipe de elevi de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, Colegiul Național „Grigore Moisil” din București și Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, alături de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Accesul se face pe baza biletului la Salonul Auto București & Accesorii, care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit, iar biletele se găsesc pe sab.ro.