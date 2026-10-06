Start în ritm de Formula 1 la Smart Urban Mobility, în cadrul Salonului Auto București & Accesorii

3 minute de citit Publicat la 12:49 06 Oct 2026 Modificat la 12:51 06 Oct 2026

Vizitatorii pot admira mașini de raliu și pot descoperi cele trei zone ale evenimentului, dedicate mobilității sustenabile, inovației și soluțiilor pentru orașele viitorului.

Marți, 6 octombrie 2026, Smart Urban Mobility (SUM) dă startul celei de-a doua ediții cu energie și adrenalină. Prima zi a evenimentului organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii este dedicată Formulei 1, cu interviuri live din studioul Antena 3 CNN și mașini de raliu care își așteaptă admiratorii la stand.

Ziua începe la ora 12:00, cu deschiderea oficială a Salonului Auto București & Accesorii, cel mai mare eveniment auto din România. De la ora 14:00, spațiul SUM se transformă în culisele unei curse de Formula 1, iar sportul automobilistic și industria auto prind viață printr-o serie de interviuri live.

Antena este broadcasterul oficial al Campionatului Mondial de Formula 1, iar prima zi a SUM aduce publicul mai aproape de cea mai spectaculoasă competiție a sportului automobilistic.



Din culisele Formulei 1, în direct de la Romexpo

În Studioul Formula 1 Antena 3 CNN, Ana Ciuvică și invitații ei aduc în prim-plan povești de succes, provocări și viziuni din lumea motorsportului. Interviurile live și înregistrate le arată vizitatorilor ce se întâmplă dincolo de linia de start: de la tehnologia care face diferența pe circuit la felul în care inovațiile din competiție ajung, în timp, și pe mașinile de zi cu zi.

Programul interviurilor:

14:00–14:20 – Ana Ciuvică și Cătălin Ghigea deschid seria de discuții.

14:20–14:40 – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, într-un dialog cu David Cosma Cristofor, pilot român motorsport.

14:40–14:55 – Norris Măgeanu, alături de Radu Benea, campion național la Categoria I în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

14:55–15:25 – Norris Măgeanu, alături de Alexandra Teslovan, pilot de raliuri, și Valentin Porcișteanu, pilot în Campionatul Național de Raliuri al României.

15:25–15:45 – Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, și Ionel Ivanică, inițiatorul programului de burse „Creștem piloți!”, împreună cu trei tineri piloți: Dumitru Victor, Filip Coșofreț și Matei Popescu (pilot al echipei Ivanica Racing Team).

Interviurile le arată vizitatorilor ce se întâmplă dincolo de linia de start: poveștile piloților, drumul de la primele curse la competițiile naționale și felul în care se formează campionii de mâine.

Pasionații de mașini și viteză au ce vedea de aproape. La standul Antena 3 CNN îi așteaptă două mașini de raliu, pregătite pentru admirat și fotografiat.

Tot în prima zi, zona de networking dedicată partenerilor Antena 3 CNN creează cadrul pentru schimb de idei și parteneriate noi între companii, autorități și mediul academic.

Peste 2.500 de metri pătrați și trei zone de descoperit

Prima zi este și ocazia ideală de a explora spațiul Smart Urban Mobility, care se întinde pe peste 2.500 de metri pătrați și este structurat pe trei zone: zona expozițională, zona verde de mobilitate sustenabilă și zona de conferințe și workshop-uri.

În zona expozițională, desfășurată în interior și în exterior, partenerii Antena 3 CNN își prezintă soluțiile pentru orașele de mâine. Tot aici se află și studioul Antena 3 CNN.

În zona verde, de mobilitate sustenabilă, vizitatorii găsesc vehicule electrice și hibride, stații de încărcare și echipamente utilitare urbane, dar și o expoziție în aer liber de vehicule electrice pentru transportul public.

Zona de conferințe și workshop-uri va găzdui, pe parcursul celor șase zile, prezentări de aplicații și soluții de mobilitate, ateliere de siguranță rutieră pentru elevi, Conferința „SMART URBAN FUTURE” și Gala „SMART WINNERS OF URBAN MOBILITY”.

Marți, 6 octombrie, e abia începutul: ce urmează la SUM în următoarele zile

Formula 1 este doar prima oprire. În următoarele cinci zile, Smart Urban Mobility își schimbă ritmul de la o zi la alta, de la aplicațiile care ne ușurează drumurile prin oraș la roboții construiți de elevi și studenți:

· Miercuri, 7 octombrie – aplicații și soluții de mobilitate, prezentate de companii și municipalități, într-o zi moderată de Adrian Ursu și Andrei Tomescu

Joi, 8 octombrie – Ziua siguranței rutiere, cu Academia Titi Aur, SABIF și Poliția Română – Direcția Rutieră

Conferința „Driving the Future Forward”, despre infrastructură și mobilitate ca motoare ale dezvoltării României.

· Vineri, 9 octombrie – conferința „Vinerea verde”, Conferința „Smart Urban Future” și Gala „Smart Winners of Urban Mobility”

Sâmbătă, 10 octombrie – Ziua Universităților, cu prezentări ale unor universități de top din toată țara

Duminică, 11 octombrie – „Meet the Future”, ziua roboticii și a noilor tehnologii

Accesul se face pe baza biletului la Salonul Auto București & Accesorii, care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit, iar biletele se găsesc pe sab.ro.