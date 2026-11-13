Suma uriașă cu care s-a vândut sabia lui Darth Vader, la o licitație din SUA. „E echivalentul Sfântului Graal, pentru fanii Star Wars”

1 minut de citit Publicat la 14:12 13 Noi 2026 Modificat la 14:17 13 Noi 2026

„Sabia laser” a fost cea folosită de Darth Vader atât în Episodul V al Războiului Stelelor - Imperiul Contraatacul (al doilea, din trilogia originală), cât și în Episodul VI - „Întoarcerea lui Jedi” (episodul trei din trilogia originală). Foto: Profimedia Images

Sabia laser din Războiul Stelelor, folosită de personajul Darth Vader în duelul din „Imperiul Contraatacă”, în care acesta îi spune lui Luke Skywalker celebra replică „Eu sunt tatăl tău”, a fost vândută la o licitație din SUA pentru o sumă record, de aproape 5 milioane de dolari, informează Euronews.

Prețul de pornire a licitației, pentru elementul de recuzită din Star Wars, a fost stabilit la 1 milion de dolari. În cadrul unei licitații Ultimate Star Wars Auctions, organizate de Heritage Auctions din SUA, sabia a fost în cele din urmă vândută pentru suma de 4,875 milioane de dolari.

„Sabia laser” a fost cea folosită de Darth Vader atât în Episodul V al Războiului Stelelor - Imperiul Contraatacul (al doilea, din trilogia originală), cât și în Episodul VI - „Întoarcerea lui Jedi” (episodul trei din trilogia originală).

Vânzarea marchează nu doar un record mondial la licitații pentru orice obiect de colecție Star Wars, conform Heritage Auctions, dar și un nou record de licitație pentru un element de recuzită Star Wars folosit într-unul din filmele seriei.

Brian Chanes, directorul principal pentru Hollywood și divertisment la Heritage Auctions, a spus că sabia lui Darth Vader, care a fost unul dintre cele 27 de săbii laser de recuzită scoase la vânzare, e echivalentul „Sfântului Graal” pentru un colecționarii Star Wars.

Vânzarea sabiei lui Darth Vader la licitația din SUA vine și în contextul în care în 2027 marchează a 50-a aniversare a primului film din saga Războiului Stelelor: Star Wars: Episodul IV - O Nouă Speranță (care a fost lansat în premieră, în SUA, în 1977).