„Te simți ca într-un palat din Napoli”. Cea mai grandioasă casă din Pompei va fi restaurată. Un german dă o avere pentru renovarea ei

1 minut de citit Publicat la 23:18 21 Oct 2026 Modificat la 23:18 21 Oct 2026

Casa lui Marcus Fabius Rufus a fost construită după modelul palatelor imperiale din Roma. Sursa foto: Profimedia

O reședință antică, considerată a fi cea mai grandioasă din situl arheologic Pompei, este în curs de restaurare. Cheltuielile de 1,4 milioane de euro sunt acoperite de un sponsor privat german, au anunțat marți autoritățile, preluate de AP.

Casa lui Marcus Fabius Rufus, construită după modelul palatelor imperiale din Roma și îngropată în urma erupției Vezuviului care a distrus orașul antic în anul 79 d.Hr, a fost inaccesibilă publicului începând din 1980. Ridicată inițial pe zidurile de incintă ale Pompeiului, locuința dispune de patru niveluri, conectate printr-un labirint de coridoare și scări.

O aripă a clădirii ar putea fi vizitată de Crăciun

Reprezentanții Parcului Arheologic Pompei au declarat că o parte a clădirii ar putea fi deschisă vizitelor în grupuri ghidate până la Crăciun.

Renovarea este finanțată de un antreprenor german, Frank Hoefer, care a contactat parcul arheologic după ce a citit cartea directorului sitului, Gabriel Zuchtriegel, publicată în 2023: „Pompei: Orașul fermecat”.

„Restaurarea spectaculoasei reședințe a lui Marcus Fabius Rufus este un proiect pe care îl consider incitant”, a declarat Hoefer într-un comunicat. „Am, de asemenea, impresia că Pompeiul este foarte deschis către abordări inovatoare în ceea ce privește conservarea și accesul publicului.”

Zuchtriegel a precizat că obiectivul este extinderea unor astfel de sponsorizări.

„Asta nu înseamnă că, dacă am avea de mâine 50 de sponsori de acest fel, am putea elimina biletul de intrare, reducându-l la un preț simbolic de un euro, dar este o perspectivă spre care trebuie să tindem în dezvoltarea sitului”, a spus Zuchtriegel.

Casă romană veche de 2.000 de ani

În perioada 2021-2023, la casă au fost efectuate lucrări de consolidare structurală, iar renovările actuale vizează frescele, inclusiv celebra „Venus din Pompei”, aflată într-o capelă din incinta reședinței. Se presupune că proprietarul a fost un magistrat sau un sclav eliberat din anturajul imperial.

Zuchtriegel a precizat că se lucrează și la îmbunătățirea accesibilității complexului, fiind totodată dezvoltate soluții tehnologice digitale menite să ajute vizitatorii să înțeleagă „labirintul incredibil” care alcătuiește această locuință.

„Uneori, ai senzația că te afli într-un palat napolitan din secolul al XIX-lea, deși este vorba despre o casă romană veche de 2.000 de ani”, a declarat Zuchtriegel.