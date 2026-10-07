Un român a reușit să strângă peste 100 de ambarcațiuni într-un golf din Grecia și a stabilit un record mondial. „O mare victorie”

În golful Antisamos, insula Kefalonia, Marea Ionică, s-au strâns 632 de participanți în 107 ambarcațiuni. Foto: Facebook/Skipper Romania

Un grup de români pasionați de sailing a organizat un eveniment demn de Cartea Recordurilor: peste 600 de oameni, aflați în peste 100 de ambarcațiuni, au participat, într-un golf din insula grecească Kefalonia, la „cea mai mare lecție de teorie nautică din lume”.

Întâlnirea de Cartea Recordurilor a fost ideea unui român pasionat de iahting, care dorea să aibă mai mulți prieteni alături de el pe mare.

„În septembrie anul trecut am mers să navighez doar eu cu soția mea, Un iaht cu trei cabine și trei băi. Doi oameni. Nu am găsit alți prieteni să vină cu noi. Așa că, jumătate în glumă, jumătate din ambiție, mi-am zis: dacă nu pot să găsesc prieteni, să adun atunci la un loc 100 de bărci. Anul acesta vom fi 106 bărci la Festivalul Unsail. Peste 1.000 de persoane și majoritatea skiperilor sunt foștii mei studenți”, a spus Cristian Uncescu, românul care a organizat evenimentul, într-o postare pe Facebook.

Ulterior, în urma numărătorii finale și a verificării juriului, peste 630 de persoane au fost confirmate și validate oficial ca parte a evenimentului. Uncescu a precizat că evenimentul a fost jurizat de Marius Saliu, din partea Guinness World Records.

Conform Skipper Romania, la eveniment au participat 107 ambarcațiuni.

„Au fost 8 ore care au presupus manevre extrem de precise. Au fost zero zgârieturi sau daune structurale. Doar 8-10 ancore care s-au încurcat la finel (mare victorie!). Am obținut titlul oficial Guinnes World Records de cea mai mare lecție de teorie nautică din lume”, se arată în postarea Skipper România despre evenimentul nautic.