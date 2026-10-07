Un roman clasic a revenit în topul vânzărilor de cărți după ce Netflix a lansat un serial. Adaptarea cu Florence Pugh atrage cititorii

<1 minut de citit Publicat la 12:19 07 Oct 2026 Modificat la 12:19 07 Oct 2026

Actrița Florence Pugh joacă rolul principal în adaptarea Netflix a romanului clasic „La răsărit de Eden” din 1952. Sursa foto: Hepta

Proaspăt lansată și devenită un succes, adaptarea Netflix cu Florence Pugh în rol principal a readus romanul „La răsărit de Eden” al lui John Steinbeck în atenția publicului. Cartea ocupă în prezent primul loc în lista celor mai bine vândute cărți de pe Amazon, potrivit Variety.

În plus, versiunea audiobook a romanului se află și pe lista „Best of #BookTok” a gigantului din retail.

Publicat pentru prima dată în 1952, „La răsărit de Eden” este o saga de familie care se întinde pe mai multe generații și urmărește viețile dureroase și brutale ale familiilor Trask și Hamilton în perioada de după Războiul Civil American, în valea Salinas din California.

Acțiunea se desfășoară de-a lungul sfârșitului secolului al XIX-lea și începutului secolului XX, culminând la finalul Primului Război Mondial.

Creat și co-scris de Zoe Kazan, nepoata lui Elia Kazan, regizorul adaptării cinematografice din 1955 în care a jucat James Dean, serialul limitat „La răsărit de Eden” poate fi urmărit acum pe Netflix.

Din distribuție fac parte Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Ciarán Hinds, Martha Plimpton și alți actori.

Serialul a fost anunțat pentru prima dată în iunie 2022 și a fost lansat integral joi, 1 octombrie.