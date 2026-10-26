Tratamentul de toamnă bun pentru toate plantele din grădină. Inginer peisagist: „Piatra vânătă” se poate aplica și pe arbori și gazon

Sulfatul de cupru se folosește în grădină, ca tratament preventiv de toamnă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Toamna, după căderea frunzelor, grădina are nevoie de câteva lucrări importante pentru a trece cu bine peste sezonul rece. Pe lângă îndepărtarea resturilor vegetale și pregătirea plantelor pentru iarnă, există și tratamente preventive care pot contribui la reducerea riscului de apariție a bolilor în primăvara următoare.

Unul dintre acestea este tratamentul cu sulfat de cupru, cunoscut popular drept „piatră vânătă”. Simina Cosma, inginer peisagist, lector și fondatoare a Școlii de Peisagistică, recomandă această intervenție în perioada de repaus vegetativ și consideră că ea ar trebui să vizeze întreaga grădină, nu doar pomii și arbuștii.

„Ce se face acum toamna în grădină ca tratament de prevenție și pe care eu îl consider foarte important este tratamentul cu sulfat de cupru (n.r. „piatra vânătă” - varianta de produs utilizat pentru administrarea acestui tratament) - se aplică după căderea frunzelor peste tot în grădină - toate plantele, tot gazonul”, a explicat Simina Cosma, pentru antena3.ro.

Ce este piatra vânătă și de ce se folosește toamna

Piatra vânătă este denumirea populară a sulfatului de cupru, un compus utilizat în horticultură. Cuprul are acțiune asupra anumitor ciuperci și bacterii care pot provoca boli plantelor, fiind folosit în diverse tratamente fitosanitare preventive.

Toamna este o perioadă importantă pentru astfel de intervenții, deoarece unii agenți patogeni pot supraviețui peste iarnă pe ramuri, scoarță și resturi vegetale, urmând să provoace infecții atunci când condițiile devin favorabile.

În opinia Siminei Cosma, scopul tratamentului este eliminarea agenților patogeni care rămân pe vegetație în sezonul rece.

„Omoară toți agenții patogeni care hibernează pe plante”, spune specialistul.

Acesta este rolul preventiv pe care îl atribuie tratamentului: reducerea surselor de infecție înainte de începerea unui nou sezon de vegetație. Eficiența depinde însă de agentul patogen, de produsul utilizat și de condițiile în care este aplicat.

De ce trebuie așteptată căderea frunzelor

Un detaliu important în recomandarea Siminei Cosma este momentul aplicării. Tratamentul trebuie făcut după căderea frunzelor, când plantele foioase au intrat în repaus vegetativ.

În această etapă, ramurile sunt mai bine expuse, iar soluția poate ajunge pe suprafețele vizate. Specialistul atrage atenția și asupra locurilor rămase după desprinderea frunzelor.

„Să fie căzute frunzele, deoarece cupru cicatrizează locul unde a fost frunza”, explică Simina Cosma.

Cu alte cuvinte, în viziunea sa, tratamentul aplicat după căderea frunzelor contribuie la protejarea zonelor rămase expuse. Din punct de vedere fitosanitar, efectele depind de specie și de formularea utilizată, motiv pentru care produsul trebuie ales și aplicat conform instrucțiunilor producătorului.

Tratamentul se aplică în toată grădina, inclusiv pe gazon

Recomandarea nu se limitează la pomii fructiferi sau la arborii ornamentali. Inginerul peisagist propune ca intervenția să fie privită la nivelul întregii grădini, inclusiv în cazul arbuștilor, plantelor perene și gazonului.

„Peste tot în grădină unde e vegetație - arbori, arbuști, perene și chiar și gazon”, subliniază Simina Cosma.

Abordarea pornește de la ideea că prevenția nu ar trebui să vizeze doar câteva plante, ci vegetația în ansamblu. Totuși, posibilitatea aplicării unui produs cupric pe toate aceste categorii trebuie verificată separat: nu toate formulările sunt potrivite pentru toate speciile sau pentru gazon. Este esențial ca eticheta produsului să permită utilizarea respectivă și să fie respectate dozele recomandate.

Specialistul mai subliniază: „Aceste tratamente nu ajută în niciun fel plantele să treacă peste iarnă cu bine, ci doar vor reduce semnificativ atacurile bolilor în următorul sezon de vegetație.”

De ce este important să nu plouă imediat după stropire

Condițiile meteorologice joacă un rol important în eficiența tratamentului. Sulfatul de cupru acționează în principal prin contact, la suprafața pe care este aplicat, iar precipitațiile pot îndepărta o parte din depunere.

Simina Cosma explică faptul că tratamentul nu pătrunde în plantă asemenea unui produs sistemic, ci formează o peliculă la exterior.

„Important e să nu plouă după - e tratament de contact care formează doar o peliculă la suprafața plantelor și care se spală la ploaie”, precizează specialistul.

În privința unei eventuale ploi în ziua următoare, aceasta adaugă:

„Dar dacă plouă a doua zi - se spală după ce a distrus tot ce era periculos.”

Această ultimă afirmație reprezintă aprecierea specialistului asupra modului în care consideră că acționează tratamentul. În practică, nu se poate garanta că o ploaie după 24 de ore intervine numai după ce toți agenții patogeni vizați au fost distruși. Eficiența depinde de produs, de timpul de contact și de condițiile concrete de aplicare. De aceea, este recomandat să se aleagă o fereastră fără precipitații și să se respecte indicațiile de pe etichetă.

Repetarea tratamentului în ianuarie

Pentru Simina Cosma, lucrările preventive nu se încheie odată cu prima stropire din toamnă. Ea recomandă o nouă intervenție în timpul iernii, atunci când vremea permite aplicarea tratamentului.

„Se repetă acest tratament prin ianuarie (ferestrele iernii) - când temperatura afară e peste 6 grade”, explică aceasta.

Așa-numitele ferestre ale iernii sunt intervale cu temperaturi mai blânde, în care anumite lucrări de întreținere a grădinii pot fi realizate fără a interveni în condiții de îngheț.

Pragul de peste 6 grade Celsius este recomandarea Simonei Cosma, însă temperatura minimă admisă poate varia în funcție de produs. Înainte de o nouă aplicare, trebuie verificate instrucțiunile producătorului, condițiile meteo și intervalul de timp față de tratamentul precedent. Repetarea nu trebuie făcută automat dacă eticheta nu o permite.

Ce trebuie să știe grădinarii înainte de aplicare

Pentru cei care doresc să urmeze această recomandare, câteva precizări sunt importante:

Tratamentul se planifică după căderea frunzelor, în condiții meteorologice potrivite.

Produsul trebuie să fie adecvat speciilor și suprafețelor tratate, inclusiv dacă se intenționează aplicarea pe gazon.

Concentrația și doza trebuie respectate întocmai, fără amestecuri improvizate.

Trebuie evitată aplicarea în condiții de îngheț sau atunci când temperatura nu se încadrează în recomandările producătorului.

Aplicările repetate trebuie făcute numai dacă sunt permise pentru produsul respectiv, deoarece cuprul se poate acumula în sol și poate afecta organismele din acesta.

Este important de reținut și că sulfatul de cupru simplu nu trebuie confundat cu toate celelalte produse pe bază de cupru. Formulările diferă, iar autorizarea pentru utilizări fitosanitare trebuie verificată pe etichetă, potrivit Agromentor.

Cum se aplică tratamentul de toamnă în grădină

Se așteaptă căderea frunzelor la arborii și arbuștii foioși. Se alege o zi fără ploaie, fără îngheț și cu temperaturi permise de eticheta produsului. Se prepară soluția conform etichetei. Nu există o doză universală potrivită pentru toate plantele din grădină. Se pulverizează uniform pe suprafețele vizate, folosind un pulverizator adecvat și echipament de protecție. Se verifică dacă produsul este potrivit pentru fiecare tip de vegetație. Nu presupune că sulfatul de cupru simplu poate fi aplicat direct pe gazon, plante perene și toate speciile ornamentale. Se repetă tratamentul numai dacă este permis și justificat, respectând instrucțiunile producătorului.

Atenție: nu aplica automat o rețetă de 1–3% pe întreaga grădină. Concentrațiile menționate în unele ghiduri pentru pomii aflați în repaus vegetativ nu sunt recomandări universale pentru gazon și plante ornamentale.

Pregătirea grădinii pentru iarnă începe cu prevenția

Tratamentul cu sulfat de cupru este una dintre intervențiile preventive importante care pot fi luate în calcul toamna, după căderea frunzelor, și în perioadele mai blânde ale iernii, spune Simina Cosma.

Recomandarea sa este ca grădinarii să acorde atenție întregii vegetații, de la arbori și arbuști până la plantele perene și gazon, în loc să se concentreze exclusiv asupra câtorva plante.

Combinată cu îndepărtarea resturilor vegetale bolnave și cu îngrijirea corespunzătoare a fiecărei specii, prevenția poate contribui la reducerea riscului de apariție a unor boli în sezonul următor.

Alegerea produsului potrivit, respectarea instrucțiunilor și aplicarea în condiții favorabile sunt însă esențiale pentru ca această intervenție să fie utilă și să nu afecteze plantele sau solul.