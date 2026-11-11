Are doar 92 de centimetri lățime, dar este o casă în toată regula. Cum arată cea mai îngustă locuință din lume, complet utilată

2 minute de citit Publicat la 10:56 11 Noi 2026 Modificat la 10:59 11 Noi 2026

Cea mai îngustă casă din lume are doar 92 de centimetri lățime și se află în Varșovia FOTO: Profimedia Images

O casă cu o lățime de doar 92 de centimetri, în care există dormitor, bucătărie și baie, stârnește uimire mai cu seamă că se poate locui în ea și este chiar confortabilă. La prima vedere, pare mai degrabă o greșeală de construcție sau pur și simplu o crăpătură uriașă între două clădiri, dar Keret House, construită în capitala Poloniei, Varșovia, este recunoscută de Cartea Recordurilor Guinness drept cea mai îngustă casă locuibilă din lume.

Construcția este amplasată în spațiul dintre două clădiri existente, pe străzile Chłodna și Żelazna, și are o lățime care variază între 92 și 152 de centimetri. Cu o suprafață totală de doar 14 metri pătrați, a fost proiectată în așa fel încât să includă toate funcționalitățile de bază ale unei case, potrivit Profimedia.

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Proiectul a fost realizat de arhitectul polonez Jakub Szczęsny și a fost finalizat în 2012. Numele construcției vine de la scriitorul și regizorul israelian Etgar Keret, care a încurajat proiectul și a devenit primul locatar al casei.

Cum este amenajat interiorul celei mai înguste case din lume

În ciuda dimensiunilor incredibil de mici, casa are dormitor, chicinetă și baie. Aceste încăperi sunt dispuse pe niveluri și comunică între ele printr-o scară mobilă.

Dar spațiul extrem de redus înseamnă și compromis. Potrivit informațiilor prezentate de Cartea Recordurilor Guinness, masa de dining poate găzdui cel mult două persoane, iar frigiderul este minuscul și are loc doar pentru două băuturi, pe lângă câteva gustări. Cel mai mare inconvenient este acela că ferestrele nu pot fi deschise.

Un alt aspect neobișnuit ține de statutul juridic al construcției. Din cauza reglementărilor locale privind clădirile, autoritățile din Varșovia nu au înregistrat-o drept o locuință, ci drept o instalație artistică.

Casa a revenit recent în atenția publicului după ce influencerul indian Rishabh Wadhwa a publicat, în septembrie 2026, imagini și videoclipuri din timpul vizitei la Varșovia. Acesta a ajuns la Keret House și a prezentat interiorul, iar imaginile au generat un nou val de reacții și comentarii pe rețelele sociale.