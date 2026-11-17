Cabana Babele a fost cumpărată de trei tineri români cu afaceri în Dubai cu 1.500.000 de euro. O transformă în hotel de 4 stele

2 minute de citit Publicat la 12:28 17 Noi 2026 Modificat la 12:57 17 Noi 2026

Cabana Babele se află pe platoul Bucegi, lângă Babele și Sfinxul FOTO: Agerpres

Trei tineri antreprenori români cu sediul în Dubai au cumpărat Cabana Babele din Bucegi, unul dintre simbolurile turismului montan din România. Noii proprietari vor să o transforme într-un hotel de 4 stele, cu restaurant à la carte și SPA, cu o investiție totală de aproximativ 10 milioane de euro, care include și prețul de achiziție, potrivit Profit.ro.

Cabana a fost cumpărată, de fapt, de fondul de investiții Ice Capital din Dubai, înființat de cei români IT-iști, Alexandru Iulian Florea, Robert Preoteasa și Cristian Ciobanu. Ei sunt cunoscuți pentru dezvoltarea aplicației de socializare pentru pasionații de călătorii Framey.

Cabana a fost cumpărată cu suma de 1,5 milioane de euro de la Sispsatus, o companie internațională de telecomunicații. Sipstatus este deținută de Bogdan Tudor Dinu, Radu Iliescu, Alexandru Nicolae Ionescu și Andrei Pîrlog.

Cabana Babele, situată pe platoul Bucegi, lângă monumentele naturale Babele și Sfinxul, la 2.206 metri altitudine, care are o suprafață construită de 1.764 de metri pătrați, a fost scoasă la vânzare în 2025.

Actuala construcție, care are o capacitate de 20 de camere, datează din 1970, însă prima cabană a fost ridicată pe locația respectivă în 1937.

„Decizia de a investi în Cabana Babele are atât o fundamentare economică, cât și o motivație care ține de semnificația aparte a acestui loc. Considerăm că zona Babele, prin unicitatea peisajului, istoria sa și locul pe care îl ocupă în memoria colectivă, reprezintă o parte importantă a patrimoniului simbolic al turismului montan românesc”, a declarat, pentru Profit.ro, Alexandru Iulian Florea, CEO al Ice Capital.

„Nu ne propunem să transformăm Cabana Babele într-un spațiu exclusivist, ci să creăm o destinație în care confortul și serviciile de calitate să coexiste cu accesibilitatea, autenticitatea și respectul față de spiritul muntelui”, a mai spus Florea.

Ice Capital este un fond de capital de risc (venture capital), specializat în finanțarea startup-urilor și a companiilor aflate în stadii incipiente de dezvoltare, cu potențial de extindere la nivel internațional.

Noii proprietari ai cabanei Babele au lansat și site-ul oficial al acesteia. Pe site există un anunț prin care toți cei care au vizitat de-a lungul timpului cabana sunt încurajați să le trimită fotografii vechi și obiecte legate de acest loc: „Fotografii vechi, o cheie de cameră, o poveste cu viscol sau numele unui cabanier. Orice ne ajută să păstrăm ce merită păstrat”.

De asemenea, turiștii vor putea urmări lucrările de renovare în clipuri postate pe rețelele sociale. Data redeschiderii va fi anunțată după finalizarea etapelor tehnice și administrative.