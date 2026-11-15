Cauți un city break fără zgomot? Care sunt cele mai liniștite 10 orașe din lume de vizitat în 2027. Toate sunt în Europa

3 minute de citit Publicat la 08:00 15 Noi 2026 Modificat la 08:24 15 Noi 2026

Orașul Veneția din Italia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Europa ocupă integral topul celor mai liniștite orașe din lume, iar Italia apare de trei ori în primele zece poziții. Potrivit unui studiu realizat de Avanti Travel Insurance, destinațiile europene domină un nou clasament al celor mai liniștite orașe de vizitat în 2027 și ocupă toate cele zece locuri din top, scrie Euronews.

Veneția, în Italia, Lisabona, în Portugalia, și Amsterdam, în Țările de Jos, completează podiumul. Pe lângă Veneția, alte două orașe italiene, Milano și Florența, se află în top 10.

Avanti a analizat indicele Top 100 City Destinations 2025 al Euromonitor International. Din analiză au fost excluse orașele care nu sunt deschise tuturor vizitatorilor și pozițiile care se referă la regiuni, nu la orașe propriu-zise.

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Fiecare oraș a fost analizat pe o rază de doi kilometri în jurul punctului central oficial din OpenStreetMap sau, acolo unde acesta nu exista, în jurul primăriei. Orașele au fost apoi clasificate după lungimea autostrăzilor și a drumurilor principale, dar și după lungimea străzilor pietonale. Mai puțini kilometri de drumuri importante și mai multe străzi pietonale au fost considerate un avantaj, iar rezultatele au fost combinate într-o medie.

Pentru orașele din top 10 au fost analizate și "regulile pentru liniștea publică", dacă există ore de liniște stabilite prin lege, restricții pe timp de noapte sau limite ale numărului de zboruri pe cel mai aglomerat aeroport al orașului, precum și restricții privind comerțul duminica.

Deși Europa a ocupat întregul top 10, expertul în turism Sarah Rodrigues și-a ales și orașele liniștite preferate de pe fiecare continent, pentru cei care vor să călătorească mai departe. Printre ele se numără Hoi An, în Vietnam, insula Lamu, în Kenya, New Mexico, în SUA, Paraty, în Brazilia, și Nelson, în Noua Zeelandă.

Top 10 cele mai liniștite orașe din lume

Veneția, Italia

Lisabona, Portugalia

Amsterdam, Țările de Jos

Barcelona, Spania

Bruxelles, Belgia

Atena, Grecia

Zürich, Elveția

Milano, Italia

Florența, Italia

Stockholm, Suedia

Cele mai liniștite orașe: primele trei

Veneția, Italia

Pe primul loc se află Veneția. Avanti a găsit abia doi kilometri de drumuri aglomerate pe o rază de doi kilometri în jurul centrului. Cu peste 170 de kilometri de străzi fără mașini, canalele liniștite, piețele istorice și străduțele întortocheate ale orașului oferă un "alt mod" de a descoperi arhitectura și cultura venețiană, fără "zumzetul traficului".

Potrivit lui Rodrigues, orașul este ideal pentru cei care vor "o pauză de la zgomotul traficului, pentru că o mare parte a orașului este fără mașini". Ea adaugă că trezitul devreme pentru plimbări este un alt mod de a descoperi latura mai liniștită a Veneției, una pe care "turiștii o văd rareori".

Lisabona, Portugalia

Capitala Portugaliei, Lisabona, are una dintre cele mai mici densități de drumuri aglomerate din studiu, potrivit Avanti. În plus, orașul limitează zborurile de noapte pe aeroportul său.

Raportul menționează arhitectura cu faianță, tramvaiele istorice și priveliștile ample asupra râului Tejo, la care se adaugă spații verzi ce permit o vacanță culturală liniștită.

Rodrigues le recomandă turiștilor să includă în itinerar grădinile Gulbenkian: "Este un loc excelent pentru a-ți reîncărca bateriile și poți face și o incursiune în artă sau cultură cât ești acolo."

Amsterdam, Țările de Jos

Podiumul este completat de capitala olandeză, care are peste 30 de kilometri de străzi fără mașini și trasee de-a lungul canalelor, ideale pentru a explora orașul într-un ritm mai lent. Pe lângă celebrele canale și muzee, cartierele variate ale Amsterdamului vin cu ofertă de magazine, cafenele și cultură locală într-un cadru "mai relaxat" potrivit Avanti.

"Aș recomanda să vă uitați la ce oferă fiecare cartier înainte de a decide unde să vă cazați", a spus Rodrigues. "S-ar putea să găsiți un loc care vi se potrivește mult mai bine decât unul chiar în centru și care vă oferă o bază mai liniștită la care să vă întoarceți după o zi de explorat."