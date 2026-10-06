Cea mai lungă alee acoperită din Europa e în România și are 150 de ani vechime. Franz Joseph a comandat-o pentru împărăteasa Sissi

3 minute de citit Publicat la 16:59 06 Oct 2026 Modificat la 18:00 06 Oct 2026

Colonada Imperială din Buziaș, cea mai lungă alee acoperită din Europa. Sursa foto: Colonada Imperială Buziaș via Facebook

În centrul stațiunii Buziaș din județul Timiș se află unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale patrimoniului balnear din Banat: Colonada, o construcție din lemn, unică prin arhitectură, care se întinde pe mai mult de 500 de metri și este considerată cea mai lungă alee acoperită de acest tip din Europa.

Monumentul face parte din ansamblul de arhitectură balneară „Zona cu parcul”, alături de Hotelul Bazar, Hotelul Grand și fostul cazinou.

Ansamblul este înscris în Lista Monumentelor Istorice cu codul TM-II-a-A-06191.

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O stațiune care a devenit celebră în secolul al XIX-lea

Istoria Colonadei este strâns legată de dezvoltarea Buziașului ca stațiune balneară. Localitatea era declarată stațiune balneară încă din 1819, iar în 1839 stațiunea era deschisă oficial, cu un medic balnear permanent. În anii următori au apărut cazinoul, băile, izvoarele amenajate și parcul, transformând Buziașul într-o destinație importantă pentru lumea central-europeană.

Colonada a apărut în acest context. Documentarea de patrimoniu indică faptul că lucrările au început în 1856 și au fost completate până în 1875.

Construcția din lemn, în stil bizantin, a fost concepută ca o promenadă acoperită care lega principalele puncte ale stațiunii: izvoarele, hotelurile, cazinoul și zonele de agrement.

Legenda împărătesei Sissi

În jurul Colonadei s-a păstrat și povestea legată de împărăteasa Elisabeta, cunoscută drept Sissi. Împăratul Franz Joseph ar fi dorit să îi ofere soției sale un loc potrivit pentru plimbare atunci când aceasta vizita Buziașul, împărăteasa fiind cunoscută pentru pasiunea sa pentru natură.

Cert este că spectaculoasa Colonada a fost integrată în complexul balnear și a avut o funcție practică: protejarea turiștilor de ploaie și de soare, în timp ce aceștia se deplasau între principalele puncte ale stațiunii.

Construcția impresionează prin structura de lemn traforat, ornamentele decorative și foișoarele sale. Documentarea de specialitate menționează influențe orientale, de tip maur și otoman, în timp ce alte surse o descriu drept o construcție în stil bizantin sau neobizantin.

Colonada a fost extinsă în secolul XX

Povestea monumentului nu s-a oprit la construcția inițială. În 1936, Colonada a fost prelungită către Baia nr. 1, iar lungimea ansamblului de promenadă a ajuns la aproximativ 533 de metri. De aici vine și cifra de 533 de metri întâlnită în documentarea despre restaurarea monumentului, în timp ce numeroase prezentări turistice folosesc cifra rotunjită de 500 de metri.

În timp, monumentul a trecut prin modificări și perioade de neglijare. Documentarea CIMEC arată că Colonada a suferit intervenții în perioada comunistă și ajunsese într-o stare avansată de degradare. În 2016, structura era considerată degradată în proporție de aproximativ 70%.

Restaurarea Colonadei

Salvarea monumentului a presupus un amplu proiect de consolidare și restaurare. Consiliul Județean Timiș menționează finalizarea consolidării și restaurării Colonadei în 2018, în timp ce documentele oficiale ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest consemnează proiectul „Consolidarea și restaurarea Colonadei din Oraș Buziaș” și indică finalizarea proiectului la 30 iunie 2019.

Potrivit ADR Vest, proiectul a avut o valoare totală de 5.752.896,32 lei, din care 5.588.719,87 lei au reprezentat suma solicitată nerambursabil. Beneficiarul proiectului a fost UAT Orașul Buziaș.

Restaurarea a urmărit recuperarea aspectului și structurii istorice a monumentului, inclusiv a elementelor din lemn și a aleii de promenadă. După lucrările de restaurare, Colonada a revenit în centrul imaginii turistice a Buziașului.

Un monument care a devenit simbolul Buziașului

Astăzi, Colonada rămâne una dintre imaginile definitorii ale stațiunii. Construcția traversează parcul și păstrează legătura dintre mai multe repere ale vechiului complex balnear, oferind vizitatorilor o imagine rară a modului în care erau organizate marile stațiuni balneare din Europa Centrală în secolele XIX și XX.

Muzeul Banatului din Timișoara, prin Muzeul Balnear Buziaș, păstrează documente, fotografii și obiecte care ilustrează evoluția stațiunii și epoca sa de glorie. Muzeul a fost înființat în 1987 și este dedicat istoriei balneare a Buziașului.

Pentru Buziaș, Colonada nu este doar o alee acoperită de peste jumătate de kilometru. Este una dintre puținele construcții care păstrează, în forma sa restaurată, atmosfera unei epoci în care stațiunea era una dintre destinațiile importante ale lumii balneare din fostul Imperiu Austro-Ungar.