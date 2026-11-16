De ce nu mai aruncă oamenii monede în Fontana di Trevi de la Roma. Sunt două explicații pentru asta

1 minut de citit Publicat la 14:36 16 Noi 2026 Modificat la 14:36 16 Noi 2026

Turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma trebuie să plătească o taxă de intrare. Foto: Hepta

A scăzut numărul de monede pe care turiştii le aruncă în Fontana di Trevi de la Roma. Cauza este, parțial, introducerea unei taxe de intrare, dar foarte probabil și utilizarea tot mai frecventă a plăților digitale.

„Criza monedelor” de la Fântâna Trevi a fost pusă pe seama noii taxe de intrare necesare pentru a ajunge în apropierea bazinului fântânii. Pentru a evita plata sumei de 2 euro, mulți turiști aleg să rămână sus, în mulțimea aglomerată din piață, și nu se simt capabili să arunce moneda de la o asemenea distanță, pentru că ar putea rata bazinul fântânii, relatează Il Messaggero.

Totuși, s-ar putea lua în calcul și un alt factor: turiștii nu mai sunt obişnuiţi, pur și simplu, să aibă în buzunar bani gheaţă, preferând să plătească totul electronic.

În urmă cu mai mulţi ani, la Roma utilizarea cardului bancar pentru cumpărături de mică valoare era încă dificilă, iar la benzinăriile cu autoservire, chiar imposibilă. Situaţia, însă, s-a schimbat fundamental, acum poţi apropia telefonul de terminalul de plată pentru a achita orice, fie că e vorba de o cafea sau de o tranzacție de doar câțiva cenți.

Totul devine mult mai comod pentru clienți, ca să nu mai vorbim de avantajele pentru stat în ceea ce privește limitarea evaziunii fiscale. Totuși, ospătarii și barmanii ar putea avea de pierdut la capitolul bacșișuri.

Poate într-o zi, cineva va găsi chiar o modalitate de a arunca o „monedă electronică” în Fântâna Trevi, folosind un terminal de plată.