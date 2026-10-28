De la o sămânță adusă din China la cel mai cunoscut decor de nunți. Călătoria de 167 de ani a unui arbore de ginkgo

Un Ginkgo biloba de 167 de ani este simbolul unui oraș din statul Victoria. Australia (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Premiul acordat de National Trust of Victoria celebrează arborii emblematici îndrăgiți de public și atrage atenția asupra necesității protejării spațiilor verzi.

De peste 160 de ani, un arbore de ginkgo care a crescut dintr-o sămânță în grădinile botanice din Geelong, Australia, a fost decorul a „nenumărate povești de dragoste locale”. Locul preferat pentru oficierea căsătoriilor în parc este chiar sub coroana lui, iar ramurile copacului apar pe fundalul multor fotografii de nuntă.

Acum, pe lângă faptul că este cel mai mare exemplar de Ginkgo biloba din statul Victoria și, posibil, din întreaga Australie, având impresionanta înălțime de 20 de metri, arborele se poate mândri cu o nouă distincție. Îndrăgitul simbol al orașului Geelong a fost desemnat Arborele anului în statul Victoria, relatează The Guardian.

National Trust of Australia (Victoria), organizația care acordă aceste premii, a anunțat marți că arborele ginkgo din Geelong a devansat alți opt finaliști și a câștigat titlul pentru anul 2026, obținând 27% din cele 4.435 de voturi exprimate de public. Locul al doilea i-a revenit unui arbore de mirt cu scoarță netedă, din Prahran, iar fagul de mirt din Apollo Bay s-a clasat pe locul al treilea.

Pentru a putea participa, arborii trebuie să fie înscriși în registrul National Trust al arborilor de importanță deosebită, care recunoaște 2.500 de exemplare din statul Victoria pentru valoarea lor culturală, științifică și istorică. Anul acesta au fost nominalizați peste 40 de arbori, lista fiind apoi restrânsă la nouă finaliști de către un juriu format din 12 experți și specialiști în arboricultură.

Justin Buckley, director executiv pentru grădini și peisaje în cadrul National Trust Victoria, a declarat că ginkgo-ul a fost un „câștigător foarte popular”.

„Este un arbore cu totul special și foarte îndrăgit în acea zonă”, a spus el.

Ginkgo-ul a fost plantat în 1859, la numai două decenii după înființarea oficială a localității Geelong. Semințele au fost aduse din China, potrivit unei legende locale, de căpitanul unei nave care ar fi făcut o escală în portul din Geelong.

De atunci, generații de angajați și voluntari ai grădinii botanice au contribuit la dezvoltarea și buna lui stare. Nu toți au avut însă ocazia să admire excrescențele neobișnuite, asemănătoare stalactitelor, care se formează pe trunchi și pe ramuri și care apar doar la exemplarele femele foarte bătrâne ale unor soiuri de ginkgo. Nici fructele sale nu sunt pe placul tuturor, acestea fiind cunoscute pentru mirosul neplăcut.

Arborii de Ginkgo, cunoscuți și sub denumirea de arbori cu frunze în formă de evantai, se numără printre cei mai vechi arbori de pe Pământ, originile lor datând din perioada jurasică, în urmă cu peste 160 de milioane de ani. În Japonia, sunt un simbol al speranței, longevității și păcii, după ce șase exemplare au supraviețuit exploziei atomice de la Hiroshima, din 1945. Timp de multe secole, s-a crezut că specia dispăruse din sălbăticie, înainte de a fi readusă la viață.

Sheree Parker, coordonatoarea grădinilor botanice, a declarat că ginkgo-ul a fost unul dintre primii arbori plantați în parc și că este, totodată, cel „mai vizitat și despre care se vorbește cel mai mult”.

„Abia începe să se trezească acum, după perioada de repaus vegetativ”, a spus ea. „Suntem foarte entuziasmați. Este și cel mai popular loc pentru oficierea căsătoriilor. Organizăm multe nunți pe această peluză, iar numeroase cupluri își doresc să se căsătorească sub ginkgo”.

Angajații administrației orașului Greater Geelong au făcut o campanie susținută pentru ca arborele să câștige titlul, încă de la anunțarea finaliștilor, publicând în mod regulat mesaje pe rețelele de socializare prin care îi îndemnau pe oameni să voteze.

„În calitate de […] decor pentru nenumărate povești de dragoste locale, ocupă un loc special în inimile noastre”, au scris reprezentanții administrației într-o postare publicată la începutul acestei luni.

Concursul a fost înființat în 2016 pentru a celebra arborii cei mai îndrăgiți din statul Victoria și, în același timp, pentru a solicita o protecție mai eficientă a spațiilor verzi.

Un cadru de politici recente privind înverzirea urbană, publicat de consiliul municipal Stonnington, a arătat că, în ultimul deceniu, numai în acest cartier din zona centrală a orașului Melbourne s-au pierdut peste 17,9 hectare de suprafață acoperită de coroanele arborilor, pe terenuri private.

National Trust solicită guvernului statului Victoria să acorde protecție legală automată arborilor înscriși în registrul său și în registrele administrațiilor locale. Organizația cere, de asemenea, introducerea unui principiu de planificare de tipul „păstrarea înainte de toate”, care să facă din îndepărtarea arborilor o soluție la care să se recurgă cu adevărat doar în ultimă instanță.

În ultimul an, guvernul statului Victoria a introdus norme unitare pentru protejarea arborilor cu coroane ample. Buckley a declarat însă că măsurile rămân „destul de limitate” și că există „un spațiu considerabil” pentru îndepărtarea arborilor de importanță deosebită fără autorizație.

„Motivul pentru care continuăm să atragem atenția asupra arborilor prin intermediul acestui concurs este că aceștia nu beneficiază de o protecție adecvată, cu siguranță, nu de aceeași protecție de care se bucură clădirile de patrimoniu”, a spus Buckley.

„Nu putem pur și simplu să ne gândim: «Ei bine, îl vom tăia pe acesta, vom planta un alt arbore în locul lui și totul va fi în regulă». Arborii mari, de importanță deosebită, sunt practic de neînlocuit. Pe măsură ce trebuie să facem față creșterii populației și nevoii de a construi mai multe locuințe […], presiunea asupra arborilor va deveni tot mai mare”.