Epilogul unei legende. Cel mai rapid transatlantic din istorie va fi scufundat intenționat. Este mai mare decât Titanicul

SS United States, cel mai rapid vas de pasageri care a traversat vreodată Atlanticul, va fi scufundat în largul Floridei. FOTO: Getty Images

SS United States, cel mai rapid vas de pasageri care a traversat vreodată Atlanticul, va fi scufundat în largul Floridei. Acolo va deveni un adăpost pentru viața marină și o atracție importantă pentru scafandri. Nava a transportat cândva lideri ai lumii, vedete de la Hollywood și mii de imigranți. Acum se pregătește să devină cel mai mare recif artificial de pe planetă.

Autoritățile din comitatul Okaloosa, Florida, vor să scufunde nava în a doua săptămână din noiembrie. Data exactă nu este încă stabilită, pentru că depinde de vremea de pe mare, scrie Naftemporiki.

"Este un pas important spre crearea unui loc unic, bun atât pentru natură, cât și pentru turism", au transmis oficialii comitatului.

Nava are aproape 305 metri lungime, cu peste 30 de metri mai mult decât Titanicul. A fost una dintre marile realizări ale construcțiilor navale din secolul trecut. A fost gândită chiar astfel încât să poată fi transformată în navă militară în caz de război.

Recordul de viteză peste Atlantic

La prima sa călătorie, în 1952, vasul a stabilit un nou record de viteză peste Atlantic. A mers cu o viteză medie de peste 36 de noduri (66 km pe oră) și a făcut traversarea în doar trei zile, 10 ore și 40 de minute. A fost cu 10 ore mai rapid decât fostul deținător al recordului, RMS Queen Mary. Nicio altă navă de pasageri nu a traversat Atlanticul mai repede de atunci.

Timp de aproape 30 de ani, nava a stat nefolosită pe râul Delaware, în Philadelphia. Susținătorii ei au încercat în tot acest timp să o restaureze, dar costurile au fost mereu prea mari. În final, un proces lung privind taxele de acostare, între organizația care se ocupa de navă și proprietarul cheiului, s-a încheiat cu decizia ca vasul să plece de acolo.

În martie, nava a fost remorcată timp de 12 zile până în portul Mobile, din Alabama. Acolo, echipe specializate lucrează de luni de zile pentru a scoate cablurile, geamurile, plasticul și substanțele chimice periculoase, ca vasul să nu polueze apa după scufundare.

Încercare de a opri scufundarea

O organizație care apără patrimoniul naval, New York Coalition to Save the SS United States, a dat în judecată proiectul la tribunalul federal din Pensacola, pentru a păstra nava ca monument istoric. Autoritățile locale spun însă că transformarea în recif este singura variantă realistă. Altfel, nava ar ajunge la fier vechi.

"SS United States a inspirat milioane de oameni din toată lumea, ca simbol al mândriei și al excelenței americane", a spus Susan Gibbs, președinta SS United States Conservancy, organizația care a încercat să salveze nava. "Ca recif artificial, va deveni un loc istoric unic, atât deasupra, cât și sub apă."

Comitatul Okaloosa a alocat pentru proiect 10,1 milioane de dolari. Banii acoperă cumpărarea navei, transportul, curățarea și scufundarea ei. Din această sumă, 1 milion de dolari va merge către un muzeu pe uscat, dedicat istoriei vasului.

După scufundare, SS United States se va alătura celor peste 500 de recifuri artificiale din comitatul Okaloosa, printre care se află deja douăsprezece epave mai mici.

Nava va sta pe fundul mării, la aproximativ 55 de metri adâncime, iar punțile de sus vor fi la doar 18 metri sub apă. Astfel, vor putea ajunge la ea atât scafandrii începători, cât și cei cu experiență.

Locul se află la 12 mile marine (22 de kilometri) de USS Oriskany, un portavion scufundat în 2006, care a devenit și el o atracție pentru scufundări.

Centrele de scufundări, firmele de pescuit sportiv și hotelurile din zonă speră ca noua atracție să aducă în fiecare an milioane de dolari din turism.