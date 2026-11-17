În 1902, o centrală electrică se construia lângă Cascada Niagara. În 1974, a fost oprită. Acum, e transformată într-un hotel de 5 stele

4 minute de citit Publicat la 15:53 17 Noi 2026 Modificat la 15:53 17 Noi 2026

Proiectul clădirii hidrocentralei Toronto Power, transformată în hotel. Sursa foto: Colaj/ Profimedia Images/ Niagara Parks

O fostă centrală hidroelectrică istorică, admirată de milioane de turiști, timp de peste un secol, situată în amonte de Cascada Potcoavă, parte din Cascada Niagara, provincia Ontario, va fi transformată într-o destinație turistică despre care autoritățile spun că va fi una de referință. În cadrul unei ceremonii de începere a lucrărilor, organizată joia trecută în apropierea centralei Toronto Power Generating Station, au fost prezentate planurile acestui proiect ambițios, potrivit CBC.

„Nu reușesc să-mi imaginez întreaga complexitate a acestui proiect”, a declarat Zee Hamid, noul ministru al Turismului din Ontario, după un scurt tur al clădirii impresionante, închisă de mai bine de 50 de ani. „Este o viziune extraordinară.”

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Investiție de 350 de milioane de dolari canadieni

În 2021, Comisia Parcurilor din Niagara a lansat o invitație adresată companiilor private pentru prezentarea unor propuneri de transformare a centralei abandonate într-o atracție turistică majoră.

Câștigătoare a fost desemnată Pearle Hospitality, o companie din Ontario specializată în domeniul ospitalității, care deține destinații precum hotelul și centrul spa Elora Mill.

Pearle face parte dintr-un parteneriat cu sectorul privat care va coordona proiectul, alături de Society Developments, compania care va conduce lucrările de construcție.

Planul prevede o investiție de 350 de milioane de dolari canadieni pentru transformarea completă a imensei clădiri, amplasată pe un teren de două hectare.

Potrivit directorului executiv al Niagara Parks, David Adames, care a prezentat proiectul într-un videoclip recent, aici va fi amenajat primul hotel boutique de cinci stele din Niagara Falls, alături de mai multe restaurante, spații pentru evenimente și zone de belvedere accesibile gratuit publicului, atât în interior, cât și în exterior. Printre acestea se va număra și o platformă de observație amenajată pe acoperiș.

O priveliște spectaculoasă asupra râului Niagara

Priveliștea va fi practic de neegalat: râul Niagara se prăvălește cu zgomot peste Cascada Horseshoe (n.r. Cascada Potcoavă), aflată la mică distanță, iar rămășițele celebrei ambarcațiuni eșuate, care se află deasupra apelor tumultuoase ale râului încă din 1918, în urma unei spectaculoase operațiuni de salvare, sunt la doar câțiva pași distanță.

Centrala hidroelectrică, remarcată prin elementele decorative elaborate ale fațadei, a fost proiectată în stilul Renașterii italiene de renumitul arhitect E.J. Lennox, autorul unor clădiri celebre precum Casa Loma și vechea primărie din Toronto.

Construită între 1902 și 1906, centrala a produs energie electrică folosind forța râului până în 1974, când a fost scoasă din funcțiune, a precizat Adames.

În 1983, clădirea a fost declarată sit istoric național.

Potrivit lui Adames, în baza acordului semnat cu parteneriatul privat, Niagara Parks va încasa chirie și nu va trebui să suporte costurile lucrărilor de reamenajare.

Președintele consiliului de administrație al Niagara Parks, Graham Coveney, a descris centrala drept un „reper remarcabil”, cu un loc important în istoria regiunii Niagara.

Transformarea acesteia face parte din planul Destination Niagara, prezentat de guvernul provinciei în decembrie anul trecut, care urmărește dublarea numărului estimat de 13 milioane de turiști care vizitează anual Cascada Niagara și prelungirea duratei șederii acestora, a explicat el.

„Toronto Power va atrage vizitatori, va încuraja șederi mai lungi și va consolida poziția regiunii Niagara pe scena internațională”, a declarat Coveney.

„Prin restaurarea și reutilizarea adaptivă a acestui sit istoric național, putem păstra o parte importantă a patrimoniului nostru comun și, în același timp, putem crea o experiență turistică complet nouă, de talie mondială, diferită de tot ceea ce se oferă în prezent în Niagara sau în Ontario.”

Hotelul de lux va putea găzdui între 2.200 și 3.000 de persoane

James Ciancone, reprezentant al companiei Pearle, a declarat că, la capacitate maximă, clădirea va putea găzdui între 2.200 și 3.000 de persoane.

„Este un proiect foarte complex”, a precizat acesta.

Fratele său, Aaron Ciancone, președintele Pearle, a afirmat că proiectul va crea peste 900 de locuri de muncă.

„Viziunea noastră pentru Toronto Power este să creăm o destinație care să reflecte tot ce are mai bun de oferit ospitalitatea canadiană: un loc care îi respectă istoria, îi celebrează împrejurimile și primește vizitatori din întreaga lume”, a declarat el.

„Nu ne limităm la conservarea unei părți importante a istoriei. Îi oferim un nou scop și un nou viitor.”

Fostul primar al orașului St. Catharines, Brian McMullen, care a crescut în Niagara Falls și care ocupă funcția de vicepreședinte pentru dezvoltarea afacerilor și este partener în cadrul Society Developments, a declarat într-un comunicat de presă că introducerea primului hotel și centru spa de cinci stele din oraș va „redefini turismul de lux în regiune și va aduce investiții premium de mult așteptate” în ceea ce este cunoscut drept Capitala Lunii de Miere.

Hamid a descris Cascada Niagara drept o „bijuterie a coroanei” și una dintre cele mai emblematice destinații turistice din Ontario.

„Acest proiect nu va face decât să o transforme într-o destinație și mai bună”, a spus el.

Lucrările de construcție ar urma să fie finalizate în mare parte până în 2029.