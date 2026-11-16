Insula grecească pe care Onassis a lăsat-o în urmă e transformată complet: În 1968, magnatul și Jackie Kennedy au făcut nunta acolo

2 minute de citit Publicat la 16:19 16 Noi 2026 Modificat la 16:19 16 Noi 2026

Jackie Kennedy s-a măritat cu magnatul Aristotle Onassis pe insula lui, Scorpios, din Grecia, în 1968. Sursa foto: Getty Images/ Profimedia Images

Scorpios, mica insulă grecească din Marea Ionică, situată în apropierea insulei Lefkada, a devenit celebră în întreaga lume datorită magnatului transporturilor maritime Aristotel Onassis. Acesta a cumpărat-o în 1963 și a transformat-o într-un refugiu privat, amenajând plaje, plantând sute de specii de arbori și construind reședințe și facilități pentru familia sa și invitații săi.

Insula a intrat definitiv în istorie pe 20 octombrie 1968, când Aristotel Onassis s-a căsătorit aici cu Jacqueline Kennedy, văduva fostului președinte american John F. Kennedy. Ceremonia a avut loc într-o mică biserică de pe insulă, în prezența unui număr restrâns de invitați, departe de agitația presei internaționale.

Nunta a transformat Scorpios într-unul dintre cele mai cunoscute refugii private ale elitei internaționale.

După moartea lui Onassis, în 1975, insula a rămas în proprietatea familiei, fiind moștenită ulterior de fiica sa, Christina, iar apoi de nepoata sa, Athina Onassis.

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Însă taxele tot mai mari și costurile de întreținere - în mare parte, consecințe ale crizei economice din Grecia - au determinat-o pe Athina Onassis, moștenitoarea imperiului de afaceri și a flotei de petroliere construite de bunicul său și singura moștenitoare în viață a uneia dintre cele mai mari averi din industria transporturilor maritime din lume, să vândă insula privată a familiei, Scorpios, fiicei unui oligarh rus.

Ekaterina Rybolovleva, al cărei tată deține participații importante la Bank of Cyprus, a cumpărat insula idilică pentru 117 milioane de euro, punând astfel capăt, practic, ultimelor legături ale familiei Onassis cu Grecia.

Insula cu circuit închis

La 13 ani de la vânzare, Scorpios, insula grecească deținută cândva de magnatul transporturilor maritime Aristotel Onassis, a început să primească oaspeți selectați, în cadrul unui proiect de turism de lux coordonat de familia oligarhului rus Dmitry Rybolovlev.

Operațiunile comerciale au început în vara anului 2025, deși lucrările de construcție continuă. Cinci zone sunt deja funcționale, printre care două plaje, Casa Roz, o fermă și spații de cazare pentru personal. Oaspeții beneficiază de utilizarea exclusivă a facilităților, în baza unor aranjamente personalizate. Identitatea acestora și detaliile financiare ale sejururilor rămân confidențiale, potrivit presei locale.

Investiția, estimată inițial la 165 de milioane de euro, a înregistrat întârzieri din cauza creșterii costurilor materialelor, a deficitului de forță de muncă, a perturbărilor provocate de pandemie și a dificultăților specifice construirii pe o insulă privată.

Insula depinde în continuare de generatoare pentru alimentarea cu energie electrică, fiind planificată realizarea unei conexiuni electrice submarine. O a doua etapă a construcției este așteptată să înceapă în septembrie 2027. Costul final al proiectului și data la care acesta va fi încheiat rămân necunoscute.