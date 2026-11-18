Județul Harghita a fost inclus de BBC Travel pe lista celor 20 de destinații din întreaga lume pe care le recomandă turiștilor să le viziteze în 2027. Jurnaliștii britanici scriu că destinația este „un colț mai puțin cunoscut al Transilvaniei” și au remarcat în special tradițiile culinare ale comunității secuiești, dar și transformarea regiunii într-o destinație gastronomică europeană.
Publicația amintește că Transilvania este adesea asociată cu legenda lui Dracula, însă realitatea regiunii este diferită de imaginea popularizată în literatură. Jurnaliștii vorbesc despre sate înconjurate de păduri, o atmosferă liniștită și tradiții păstrate de-a lungul generațiilor.
În estul Transilvaniei, județul Harghita este considerat inima comunității secuiești, vorbitoare de limbă maghiară. Tradițiile sale gastronomice se bazează pe afumare, murare, coacere, culesul plantelor și ciupercilor din pădure, prepararea brânzeturilor și conservarea alimentelor pentru iernile lungi.
„În realitate, această regiune pitorească din centrul României este un mozaic de sate înconjurate de păduri bogate în urși și învăluite într-o liniște meditativă. În estul Transilvaniei, județul Harghita este inima comunității secuiești, o comunitate vorbitoare de limbă maghiară, ale cărei tradiții culinare își au rădăcinile în afumare, murare, coacere, culesul produselor din natură, prepararea brânzeturilor și conservarea alimentelor pentru iernile lungi. Fânul este încă cosit cu coasa”, scrie BBC.
Unul dintre motivele pentru care județul a atras atenția publicației britanice este că, în 2027, Harghita va deveni Regiune Gastronomică Europeană. Cu această ocazie, turiștii vor avea posibilitatea să descopere bucătăria locală printr-un program dedicat, care va prezenta 50 de preparate reprezentative.
Printre acestea se numără pâinea cu cartofi, brânzeturile de munte, ciupercile de pădure și conservele din fructe de pădure.
Pentru o experiență gastronomică autentică, BBC recomandă turiștilor să ceară pensiunilor locale să organizeze o cină tradițională. Printre preparatele sugerate se află supa de cartofi, carnea de porc la cuptor, brânza de oaie și zacusca, o pastă preparată din ardei copți.
Jurnaliștii britanici amintesc și de pălinca distilată în gospodăriile localnicilor.
Cele 20 de destinații recomandate de BBC Travel pentru 2027
Harghita se află pe o listă care cuprinde destinații de pe mai multe continente, de la insule și regiuni naturale până la orașe și zone cu tradiții culturale și gastronomice.
Celelalte 19 destinații incluse de BBC Travel sunt:
Madagascar
Quebec, Canada
Peninsula Ise-Shima, Japonia
Insula Sfânta Elena, Atlanticul de Sud
Salvador, Brazilia
Mlaștina Okefenokee, Statele Unite
Burgundia, Franța
Meghalaya, India
Ghana
Daintree, Australia
Bohinj, Slovenia
Insula Unst, Scoția
Provincia Gangwon, Coreea de Sud
Alberta, Canada
Sardinia, Italia
Christchurch, Noua Zeelandă
Cordillera Blanca, Peru
Almaty, Kazahstan
Nagato Yumoto Onsen, Japonia.