Turcia a deschis un nou traseu turistic pe urmele a 10.000 de războinici din Antichitate. Drumul spectaculos ajunge la Marea Neagră

2 minute de citit Publicat la 23:31 12 Noi 2026 Modificat la 23:31 12 Noi 2026

Formațiunile geologice roșiatice de la Narman, Turcia. Foto: Getty Images

Turcia a lansat un nou traseu turistic care reface drumul parcurs în urmă cu peste 2.400 de ani de 10.000 de mercenari greci, într-una dintre cele mai cunoscute expediții militare ale Antichității. Ruta le oferă turiștilor ocazia să descopere locurile prin care au trecut soldații în timpul retragerii lor spre Marea Neagră, după o campanie militară în Persia, scrie Greek Reporter.

Proiectul, denumit „Anabasis Northern Route”, a fost prezentat oficial de Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia. Noul traseu leagă regiunile muntoase din estul Anatoliei de litoralul Mării Negre și trece prin mai multe zone cu o istorie bogată, de la cetăți antice și mănăstiri până la așezări tradiționale și trecători montane.

Ruta este inspirată de retragerea celor 10.000 de mercenari greci din anul 401 î.Hr., după bătălia de la Cunaxa. Rămași fără comandanți și fără protectorul lor persan, Cirus cel Tânăr, soldații au fost nevoiți să își croiască singuri drum spre nord, traversând teritorii ostile și regiuni muntoase greu accesibile.

Expediția a fost descrisă de istoricul și comandantul atenian Xenofon în celebra sa lucrare „Anabasis”, în care a povestit dificultățile întâmpinate de soldați, dar și peisajele și comunitățile pe care le-au întâlnit în călătoria lor.

Noul traseu turistic străbate patru provincii din Turcia

Ruta turistică trece prin patru provincii din nord-estul Turciei: Erzurum, Bayburt, Gümüşhane și Trabzon. De-a lungul drumului, vizitatorii pot explora situri arheologice, cetăți medievale, localități istorice și peisaje montane spectaculoase.

Prima parte a traseului se desfășoară în provincia Erzurum, cunoscută în Antichitate sub numele de Theodosiopolis. Printre atracțiile incluse se numără formațiunile geologice roșiatice de la Narman, Castelul Engüzek și Mănăstirea Oșvank, cunoscută și sub numele de Oshki.

De aici, traseul continuă spre provincia Bayburt, unde turiștii pot vizita castelul medieval care domină orașul, Moscheea Ulu și orașul subteran Aydıntepe, unul dintre obiectivele istorice ale regiunii.

De la vechile drumuri comerciale până la Marea Neagră

Călătoria continuă prin provincia Gümüşhane, unde se află ruinele fortăreței romane Satala, folosită în Antichitate de legiunile Imperiului Roman, precum și vestigiile așezării istorice Santa.

Un alt punct de interes este cartierul Süleymaniye, fost centru minier aflat pe vechile rute comerciale ale Drumului Mătăsii.

Ultima etapă a traseului îi duce pe turiști la Trabzon, oraș situat pe coasta Mării Negre. Aici, vizitatorii pot explora Peștera Çal și Mănăstirea Fetelor, două dintre atracțiile istorice și naturale ale regiunii.

Turiștii pot urca și cu telecabina Beșikdüzü–Beșikdağı, de unde pot admira panorama litoralului Mării Negre.

Potrivit relatării istorice a lui Xenofon, apropierea de mare a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale retragerii soldaților greci. După luni de marș prin munți și teritorii necunoscute, aceștia au zărit în sfârșit Marea Neagră și au strigat „Thalatta! Thalatta!”, adică „Marea! Marea!”.

Noul traseu turistic încearcă să readucă la viață această călătorie și să le ofere vizitatorilor posibilitatea de a descoperi atât istoria expediției lui Xenofon, cât și peisajele și monumentele dintr-o regiune mai puțin cunoscută a Turciei.