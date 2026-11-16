Un turist a încercat să fure 10 kg de nisip de pe plajele din Sardinia. Ce riscă pentru asta

Nisipul de pe plajele din Sardinia este protejat de lege. Sursa foto: Getty Images

Un turist francez în vârstă de 74 de ani a fost oprit în Porto Torres, în Sardinia, Italia, de către reprezentanți ai Agenției Vămilor și Monopolurilor și de personalul de securitate al Autorității Sistemului Portuar din Marea Sardiniei, care au descoperit în portbagajul acestuia 10 kilograme de nisip provenind de pe plajele insulei. În Sardinia nisipul de pe plaje este foarte valoros pentru că este rezultatul unor procese geologice extrem de lente, care au durat mii de ani, legate de eroziunea rocilor locale, precum granitul și calcarul și de ecosisteme fragile şi de aceea este protejat de lege.

Turistul în vârstă de 74 de ani a fost oprit la Porto Torres, în timp ce se pregătea să se îmbarce pe un feribot cu destinația Barcelona, ​​având ascunse în portbagaj aproximativ zece kilograme de nisip marin, relatează Il Messaggero. Nisipul fusese tasat și depozitat în 12 sticle de plastic. Fiecare dintre ele era etichetată cu numele plajei din Sardinia de proveniență. Recipientele, păstrate în portbagaj, conțineau material prelevat de pe diverse porțiuni ale litoralului.

Bărbatul a fost sancționat pentru încălcarea Legii Regionale a Sardiniei nr. 16 din 28 iulie 2017, care reglementează aspectele legate de turism. Această lege interzice prelevarea, deținerea și vânzarea de nisip, pietricele și scoici fără autorizație. Interdicția se aplică inclusiv în cazurile în care aceste acțiuni nu urmăresc obținerea unui profit și atrage după sine amenzi administrative cuprinse între 500 și 3.000 de euro.

Specimenele marine protejate, confiscate de la turist, au fost lăsate în custodia birourilor vamale din Porto Torres. În zilele următoare, în coordonare cu autoritățile competente, vor fi organizate operațiuni pentru a returna aceste elemente pe plajele de proveniență. Această relocare vizează conservarea integrității ecosistemului de coastă.