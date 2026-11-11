Un bărbat a cumpărat un Boeing vechi uriaș și l-a îngropat în grădină, ca să-și facă spațiu de relaxare: „De ce nu?”

3 minute de citit Publicat la 13:16 11 Noi 2026 Modificat la 13:16 11 Noi 2026

Un britanic a cumpărat un Boeing vechi și l-a îngropat în grădină FOTO: Profimedia Images

Inginerul britanic Dave Billings, de 45 de ani, din Derbyshire, Marea Britanie, și-a șocat vecinii când a folosit o macara gigantică pentru a coborî fuselajul unui Boeing 737-500 scos din uz într-o groapă de patru metri din grădina lui.

Întrebat de ce a coborât o parte dintr-un fost avion în pământ, în spatele casei, Billings a ridicat din umeri și a răspuns: „De ce nu?”. Bărbatul a pus în groapa mare săpată în grădină fuselajul unui vechi Boeing 737-500 al companiei Bmibaby, pe care l-a cumpărat online cu 4.000 de lire sterline, potrivit BBC.

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Dave a fost ajutat la operațiunea ciudată de o echipă de voluntari. Până să coboare fusalajul în groapă, el i-a amenajat interiorul ca pe un spațiu personal de relaxare și petrecere a timpului liber. Apoi, acesta va fi conectat la o încăpere subterană care deja există sub grădina lui.

Dave a povestit că a văzut anunțul de vânzare pentru avionul pe Facebook Marketplace. „Mi-am spus: Știi ceva? Aș putea să-l cumpăr. Dar ce o să fac cu el?”, a povestit el.

Primul prieten cu care a discutat despre idee i-a spus că este o „prostie”, așa că Dave a decis să se consulte cu fiul lui de 7 ani. „El mi-a spus: «Tată, trebuie să-l cumperi». Iar eu am răspuns: «Bine»”, a povestit Dave.

Soția lui, Beth, a avut nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi convinsă, întrebându-se de ce ar cumpăra „o grămadă de fier vechi”. Dave însă nu a renunțat la idee.

„Cel mai dificil lucru atunci când cumperi un Boeing 737 este să te gândești cum naiba îl transporți și cum ajungi să-l iei?”, a spus Dave. „Apoi, un alt prieten mi-a trimis un mesaj în care mi-a spus: «Dacă îl cumperi, îl încarc eu pentru tine»”. „Și de acolo au început toate”, a adăugat el.

Aeronava a fost construită în 1993 și a efectuat ultimul zbor în 2013. În ultimii ani de activitate, transportase turiști din vacanță de pe aeroportul East Midlands către destinații precum Alicante, Malaga și Faro.

În 2009, avionul a primit numele Pudsey Baby, în cadrul campaniei BBC Children in Need, dedicată strângerii de fonduri pentru copiii aflați în dificultate.

Din 2021, Dave documentează astfel de proiecte pe canalul său de YouTube, Tornado Dave, care are peste 326.000 de abonați.

Dave a filmat din mai multe unghiuri operațiunea de ridicare și poziționare a fuselajului cu ajutorul macaralei. Printre imaginile surprinse se numără și cele filmate chiar de pe macara, cu ajutorul unei camere de tip GoPro, montată pe aceasta încă de când se afla la sol.

El a povestit că a decis să-și creeze propriul canal de YouTube după ce a lucrat la emisiunea de televiziune Guy's Garage, alături de prezentatorul și fostul pilot de motociclism Guy Martin, care a condus unul dintre modelele Land Rover modificate de Dave.

Dave, care deține și afaceri în domeniul depozitării și confecțiilor metalice, a folosit o imprimantă 3D pentru a realiza o machetă la scară redusă, care arată cum va fi conectat fuselajul avionului la încăperea subterană deja existentă sub grădina sa.

Acesta intenționează să solicite obținerea retroactivă a autorizației de construire pentru proiect, pe care speră să îl finalizeze până în luna februarie.

Avionul a fost coborât și poziționat în 20 octombrie, operațiunea fiind realizată cu ajutorul a cinci voluntari și al operatorilor macaralei.

Întrebat care au fost primele sale impresii când a văzut avionul, Dave a spus: „Dimensiunile din fotografie sunt complet diferite de ceea ce vezi în realitate, atunci când ajungi acolo. Era uriaș! Mi-am dat seama că are dimensiunile perfecte pentru o încăpere. Uneori, astfel de spații sunt prea înguste, dar lățimea avionului este ideală”.

Dave a mai spus că s-a gândit să instaleze aparate de jocuri în buncăr după finalizarea lucrărilor, dar a adăugat, cu regret, că spațiul nu va fi suficient de lat pentru o masă de biliard.