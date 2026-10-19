Un celebru YouTuber povestește cum a fost controlat 9 luni de ANAF: Au zis: 'trebuie să plătești chestia asta, ți-am luat banii'”

Cătălin Stănciulescu, YouTuber cunoscut în mediul online drept BackPackYourLife / foto: Instagram

Cătălin Stănciulescu, un YouTuber român cunoscut pentru vlogurile sale de călătorie, susține că a fost supus unui control ANAF care a durat aproape 9 luni. El a povestit în cadrul unui videoclip postat pe canalul său de YouTube, că a avut mai multe obligații fiscale pe care a uitat să le declare și să le achite, iar apoi, la finalul anului 2025, s-a trezit cu poprire pe conturile bancare, scrie StartUpCafe.

Cunoscut în mediul online drept BackPackYourLife, Cătălin Stănciulescu a povestit că a primit o notificare de la ANAF în anul 2025.

„Dragi prieteni, astăzi tocmai s-a terminat verificarea la care sunt supus de aproximativ 9 luni zile în momentul în care filmez acest clip. Verificare de la ANAF, control ANAF Antifraudă.

Am primit notificare de la ANAF. Eram tot în Kenya când am primit informația respectivă, acum un an de zile, și nu știam ce se întâmplă. Nu puteam să sun în România, foarte complicat. Pe urmă am înțeles că era vorba de niște taxe aferente unui contract pe care eu îl avusesem undeva prin 2019.

Au trecut foarte mulți ani și m-am gândit: de ce au venit ei la mine în 2025? Pentru că eu contractul respectiv trebuia să-l plătesc până în 2020, iar până în 2025 sunt acei 5 ani* în care ești în afara perioadei de prescripție”, a povestit el.

Ulterior, acesta a explicat că plătise ulterior suma de 3.000 de lei, dar nu știa pentru ce anume. El descoperise ulterior că suma era legată de contracte ale căror venituri nu le declarase și pentru care nu plătise taxele aferente.

„Din moment ce ei au început cu începutul, înseamnă că acest proces se afla într-o fază incipientă. Dacă este într-o fază incipientă, cred că cea mai inteligentă chestie pentru mine ar fi să mă pregătesc pentru momentul în care începe verificarea. Pentru că eu nu eram în verificare. Ei mi-au trimis o notă: „trebuie să plătești chestia asta, ți-am luat banii”. Nu era verificare ANAF. Ceea ce am făcut eu din momentul respectiv până în momentul în care a început verificarea ANAF mi-a făcut ca toată situația asta să fie extrem, extrem de ușoară”, a mai explicat YouTuberul.

El spune că după ce a plătit suma respectivă a decis să-și verifice situația fiscală din ultimii cinci ani. Astfel, și-a dat seama că existau alte sume pe care nu le declarase.

„Nu venise nimeni după mine în momentul ăla. Și încep. Hai să mă uit eu în spate pe ultimii cinci ani să văd cum sunt, să văd cum sunt actele mele. Să văd cât am plătit până acum, să văd dacă trebuie să mai plătesc ceva. […] Doar că eu am mai găsit niște sume destul de mari pe care nu le declarasem și, pe la jumătatea lunii ianuarie, intră în poveste contabila mea”, a mai explicat el.

În luna februarie a acestui an, a primit un e-mail de la inspectorii ANAF, care i-au cerut documente suplimentare, iar din acel moment a început verificarea care a durat aproximativ 9 luni.

„O verificare ANAF poate să dureze o lună, poate să dureze opt luni. Poate să dureze și doi ani, în măsura în care nu te conformezi. Ideea e în modul următor. Deci, din februarie până acum, eu am avut undeva la vreo șase comunicări cu ANAF-ul, ceva de genul ăsta. Ei au zis că în 2021 au observat niște chestii, în 2023 au observat niște chestii, în 2024 au observat niște chestii. Și eu, evident, nu plătisem pe 2025*, pentru că trebuia plătit până în mai 2026. Iar eu nu nu declarasem veniturile pe 2025, pentru că mai aveam atunci, în ianuarie, undeva la vreo patru luni (n.r. termen pentru a se conforma)”, a mai povestit acesta.

El spune că a mai primit o notificare în luna martie, iar apoi încă una în luna iulie.

În final, el a explicat că verificarea s-a încheiat mai repede și pentru că nu a contestat sumele stabilite de inspectori, și-a recunoscut greșelile și a plătit ceea ce i s-a cerut.

„Nu-i acuz, pentru că eu mă gândesc că sunt foarte puțini inspectori raportat la câți contribuabili sunt și câte situații, câte dosare, câte cazuri sunt deschise. Și atunci, dacă un inspector poate să facă un X număr de oameni pe zi sau stă la fiecare om o oră, două ore, poți să faci un număr cumva limitat de oameni în fiecare zi.

Pentru mine, în raportul ăsta pe care l-am avut cu inspectorii Antifraudă, oamenii au fost de nota 10. Deci de nota 10 din punct de vedere al limbajului, din punct de vedere al comportamentului. Absolut tot. N-am niciun fel de comentariu negativ, dar ce trebuie să spun aici este că și eu am fost de nota 10, în sensul că nu am contestat, am înțeles, mi-am plătit amenzile, am făcut absolut tot ceea ce mi s-a cerut.

Însă poate ar trebui să fie angajați mai mulți oameni acolo”, a mai spus acesta.

El a mai subliniat că „simpla idee că ai scăpat de un control ANAF îți dă un zen, o liniște interioară”.

Videoclipul a strâns 69.000 de vizualizări în primele 22 de ore de la publicare.