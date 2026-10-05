Un fermier a pierdut mai mult de jumătate din sparanghelul plantat, din cauza furtunilor. Dar a făcut din resturi o afacere de succes

Muncitor la cules de sparanghel de pe câmp. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto:

Un fermier din Noua Zeelandă a pierdut peste jumătate din recolta de sparanghel din cauza furtunilor, însă a găsit o soluție ingenioasă pentru producția compromisă de vremea rea și a ajuns să o transforme într-o afacere de succes.

Dave Marsh, cultivator de sparanghel din Ashburton, Noua Zeelandă, a transformat tulpinile deformate și nevandabile într-o gustare liofilizată care a câștigat deja trei medalii de argint la New Zealand Artisan Food Awards.

O lună octombrie umedă, rece, cu furtuni și vijelii, l-a pus pe agricultor în fața unui sezon devastator, după ce mai mult de jumătate din recoltă a fost distrusă de vremea severă. În loc să accepte pierderile, Dave Marsh a găsit o modalitate de a transforma sparanghelul care nu mai putea fi vândut în magazine într-un produs cu valoare.

Povestea sa arată cum un fermier care se confruntă cu presiunea costurilor tot mai mari poate găsi noi modalități de a valorifica produse pe care magazinele nu le-ar accepta niciodată.

Cum au distrus condițiile meteo patru din cele șapte hectare de sparanghel

Recoltarea era deja în plină desfășurare când luna octombrie a devenit problematică pentru Marsh. Luna a început cu ploi și temperaturi scăzute, iar vânturile care au urmat au fost, în cuvintele fermierului, „îngrozitoare”.

Furtunile au distrus patru dintre cele șapte hectare cultivate de acesta, deoarece tulpinile de sparanghel au crescut strâmbe și îndoite și nu mai puteau fi vândute.

Marsh a fost nevoit să taie întreaga cultură afectată, ceea ce l-a costat aproximativ o săptămână de producție.

De ce sparanghelul respins nu avea valoare comercială în magazine, dar avea potențial ca gustare

Chiar și într-un sezon bun, o parte din fiecare recoltă de sparanghel nu ajunge niciodată pe rafturile magazinelor. Marsh a declarat pentru 1News că unele tulpini se pot deteriora pe banda de procesare și își pot pierde vârfurile, în timp ce altele sunt pur și simplu prea scurte, prea groase, prea strâmbe sau au prea multe semințe.

În condițiile în care cheltuielile generale și costurile de producție sunt în creștere, fermierul se gândea deja să găsească o nouă utilizare pentru produsele care nu puteau fi vândute.

Vremea rea a făcut însă căutarea unei soluții și mai urgentă.

Gustarea din sparanghel liofilizat, obținută din produs crud și cu nutrienții păstrați

Rezultatul este o gustare din sparanghel liofilizat, comercializată sub marca My Farm Fresh.

Marsh o descrie drept un produs sănătos, crud și complet natural, care păstrează nutrienții pentru care este cunoscut sparanghelul.

În același timp, gustarea îi oferă fermei sale ceva diferit de comercializat, un avantaj important într-un moment în care recolta de sparanghel proaspăt este pusă sub presiune.

Prin liofilizare, produsul poate fi transformat într-o gustare cu o formă diferită de cea a sparanghelului proaspăt destinat magazinelor, permițând astfel valorificarea unor tulpini care, în mod normal, ar fi fost respinse.

Trei medalii de argint la New Zealand Artisan Food Awards

Gustarea nu doar că a supraviețuit primului sezon. Marsh a dus produsul pe piață, iar acesta a câștigat trei medalii de argint la New Zealand Artisan Food Awards.

Experiența fermierului arată că produsele respinse din cauza aspectului pot avea în continuare un loc pe piață atunci când primesc o a doua șansă.

Mai mult, un sezon dezastruos pentru un cultivator poate ajunge, în mod neașteptat, să ducă la o idee mai bună.

Cazul lui Marsh oferă și un exemplu concret despre cum recoltele afectate de vreme sau considerate nepotrivite pentru rafturile magazinelor pot fi transformate în produse noi, reducând astfel risipa și generând o sursă suplimentară de venit pentru fermieri.