Un german a câștigat o insulă în urmă cu 20 de ani, la un concurs cu ursuleți gumați de la Haribo. Acum, vrea să o vândă

Bărbatul a scos insula la vânzare la prețul de 348.000 de dolari canadieni, aproximativ 220.000 de euro. Foto: www.vladi-private-islands.de

O insulă privată, o cabană de lemn și Canada la doi pași: în 2005, bavarezul Matthias R. a câștigat acest premiu neobișnuit într-un concurs organizat de Haribo. 21 de ani mai târziu, e pregătit să vândă micul paradis, deoarece nu reușește să facă față întreținerii terenului și distanța până la insulă este prea mare ca să merite pentru o vacanță scurtă, relatează Euronews.

Unii oameni câștigă un coș cu produse, Matthias R. a câștigat o insulă, după ce a participat la un concurs organizat de Haribo.

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Bărbatul din Kahl am Main a devenit proprietarul unei insule private din Canada din 2005. Două decenii mai târziu însă, vrea să scape de ea: bărbatul a scos insula la vânzare la prețul de 348.000 de dolari canadieni, aproximativ 220.000 de euro.

Ursuleții gumați, incluși în premiu

Există un motiv pentru care povestea pare a fi o campanie publicitare deosebit de generoasă. Haribo a lansat concursul în aprilie 2005.

Marele premiu a fost din start unul care să îl facă pe câștigător să renunțe la viața de până atunci: o insulă privată în Noua Scoție, o cabană de lemn, primul zbor până acolo asigurat și o canoe cu echipată cu ustensile de pescuit.

Faimoșii ursuleți gumați de la Haribo erau incluși în premiu ca provizii inițiale pe insulă.

Din pachet făcea parte și Thomas Gottschalk cel puțin în cadrul campaniei publicitare. Potrivit companiei, celebrul prezentator german, care era la acea vreme imaginea Haribo, urma să ajute la construirea casei din lemn și să promoveze concursul la televizor.

Visul de a evada din cotidian a fost promovat cu eforturi considerabile: se planificase distribuirea a nu mai puțin de 15 milioane de autocolante promoționale pe pungile cu dulciuri.

Un paradis cu toaletă ecologică

În prezent, proprietarul vinde terenul sub numele „Back Lake Island”. Aceasta se află în comitatul Shelburne, în provincia Noua Scoție, din estul Canadei.

Potrivit agentului imobiliar, proprietatea se întinde pe aproximativ 6,5 hectare, iar vânzarea include și zonele umede învecinate.

În anunțul de vânzare scrie: „Evadați din cotidian pe propria insulă privată, un paradis aflat la doar 30 de minute de magazinele și facilitățile din Shelburne. O scurtă călătorie cu barca de la țărm vă duce la refugiul personal, unde vă puteți bucura de viața pe malul lacului cel puțin trei anotimpuri pe an. Zona mlăștinoasă învecinată, care face și ea parte din proprietatea insulară, vă invită la explorări îndelungate într-un cadru natural unic”.

Pe teren se află o cabană de lemn cu două dormitoare și o baie. Potrivit anunțului, în preț sunt incluse și două ambarcațiuni mici, un debarcader, o magazie și un generator.

Pentru petrecerea timpului liber, agentul imobiliar recomandă înotul, plimbările cu canoea, pescuitul și drumețiile.

Dotările sunt mai potrivite pentru o vacanță în natură decât pentru un resort de lux: panourile solare asigură electricitatea, o pompă extrage apa din lac, iar pentru necesitățile fiziologice există o toaletă ecologică.

Călătoria până la insulă rămâne o problemă

Părinții proprietarului au avut grijă de insulă timp de mai mulți ani și au muncit mult pentru întreținerea ei, potrivit Bild. Însă, există un aspect pe care nimeni nu îl poate schimba. Călătoria până acolo durează aproximativ 10 ore și este prea lungă pentru ei în aceste zile. Peste acest dezavantaj se adaugă și ale costuri: taxa pe proprietate se ridică la 2.500 de euro pe an.

Visul unei insule private, cu ursuleți gumați incluși în pachet, a fost un cadou. Munca necesară pentru întreținerea ei a venit însă la pachet, fără să fie remunerată. Poate că acum va fi găsit un aventurier pentru care această insulă izolată este locul perfect, conchide Euronews.