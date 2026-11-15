Un oncolog celebru a dezvăluit cele cinci tipuri produse de care nu se atinge niciodată: ”Risc extrem de ridicat de cancer”

2 minute de citit Publicat la 10:00 15 Noi 2026 Modificat la 10:00 15 Noi 2026

Juan Felipe Córdoba atrage atenția asupra unor produse care, consumate frecvent și pe termen lung, pot crește riscul apariției anumitor tipuri de cancer. Foto: Getty Images

Un medic oncolog a atras atenția asupra unor produse care, consumate frecvent și pe termen lung, pot crește riscul apariției anumitor tipuri de cancer. Juan Felipe Córdoba a publicat un videoclip pe TikTok în care vorbește despre cinci categorii de alimente și substanțe pe care preferă să le evite, potrivit publicației As.

Cancerul este una dintre cele mai grave afecțiuni, caracterizată prin înmulțirea necontrolată a celulelor anormale, care pot invada țesuturile din jur și se pot răspândi în alte părți ale organismului. Deși apariția bolii este influențată de mai mulți factori, alimentația și stilul de viață pot avea un rol important în reducerea sau creșterea anumitor riscuri.

Juan Felipe Córdoba, medic oncolog și creator de conținut, a explicat într-un videoclip publicat pe TikTok care sunt cele cinci categorii de produse pe care nu le consumă niciodată, invocând legătura lor cu apariția cancerului.

Produsele ultraprocesate și mezelurile, pe lista medicului

Prima categorie despre care vorbește medicul este cea a produselor ultraprocesate, a produselor de patiserie și a dulciurilor din comerț. Potrivit acestuia, consumul frecvent al acestor produse favorizează creșterea în greutate și obezitatea, care sunt asociate cu un risc mai mare de apariție a mai multor tipuri de cancer.

„Acestea au o legătură puternică cu apariția obezității, iar obezitatea este asociată cu diferite tipuri de cancer”, explică oncologul.

Pe lista sa urmează carnea procesată și mezelurile. Medicul amintește că aceste produse sunt încadrate de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului în grupa 1 de carcinogenitate, ceea ce înseamnă că există suficiente dovezi științifice privind legătura lor cu apariția cancerului.

„Acest tip de alimente a fost clasificat drept cancerigen de grupa 1. Sunt asociate cu apariția cancerului de colon”, avertizează Juan Felipe Córdoba.

Tutunul și țigările electronice, alte riscuri importante

A treia categorie menționată de medic este reprezentată de țigări, tutun și dispozitivele de vapat. Legătura dintre fumat și apariția mai multor tipuri de cancer este bine documentată, cancerul pulmonar fiind unul dintre cele mai cunoscute exemple.

„Este demonstrată legătura dintre fumat și apariția mai multor tipuri de cancer, precum cel pulmonar”, spune oncologul.

Acesta atrage atenția și asupra țigărilor electronice, pe care le consideră nocive pentru sănătate. Deși efectele pe termen lung ale vapatului sunt încă studiate, utilizarea acestor dispozitive nu este lipsită de riscuri.

Suplimentele cu soia și alcoolul completează lista

Pe locul patru, Juan Felipe Córdoba menționează suplimentele concentrate pe bază de soia, însă face o precizare importantă: nu se referă la laptele de soia, tofu sau edamame, ci la suplimentele care conțin cantități mari de izoflavone.

Aceste substanțe sunt fitoestrogeni, compuși vegetali care pot avea efecte asemănătoare estrogenului în organism.

„Nu vorbesc despre laptele de soia, tofu sau edamame. Mă refer la suplimentele cu soia, care conțin o cantitate mare de izoflavone, estrogeni vegetali asociați cu apariția cancerului de sân”, explică medicul.

Ultimul produs de pe lista oncologului este alcoolul. Consumul excesiv de băuturi alcoolice este asociat cu un risc crescut de apariție a mai multor forme de cancer, inclusiv la nivelul cavității bucale, esofagului, laringelui și ficatului.

„Poate contribui la dezvoltarea mai multor tipuri de cancer, precum cel al cavității bucale, al esofagului, al laringelui sau al ficatului”, concluzionează Juan Felipe Córdoba.

Medicul atrage astfel atenția asupra unor obiceiuri alimentare și comportamente care pot influența sănătatea pe termen lung. Totuși, riscul de cancer este determinat de mai mulți factori, iar recomandările privind alimentația și suplimentele trebuie raportate la dovezile științifice, nu doar la experiența individuală a unui specialist.