Un patron olandez, cu o avere de 540 de milioane de €, cere angajaților să-i doneze bani pentru aniversarea firmei. Le-a trimis cod QR

2 minute de citit Publicat la 11:22 11 Noi 2026 Modificat la 11:22 11 Noi 2026

Jan și Ria van der Horst au primit o distincție de la Primăria Apeldoorn, la aniversarea de 50 de ani a companiei, în noiembrie 2025. Sursa foto: Primăria Apeldoorn

Distribuitorul olandez Hanos, activ în domeniul hotelier și al restaurantelor, a provocat indignarea celor 4.000 de angajați ai săi după ce le-a cerut să contribuie la un cadou pentru fondatorul companiei, Jan van der Horst, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea firmei. Acesta are o avere de 540 de milioane de euro și este unul dintre cei mai bogați olandezi.

Distribuitorul olandez Hanos, activ în sectorul horeca (n.r. hoteluri, restaurante și cafenele) și cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 2 miliarde de euro, a stârnit furia angajaților săi.

Conducerea le-a cerut salariaților să participe la finanțarea unui cadou în onoarea fondatorului și proprietarului companiei, Jan van der Horst, cu ocazia aniversării a 50 de ani de activitate a firmei. Însă acesta deține o avere de 540 de milioane de euro, ceea ce îl plasează pe locul 105 în clasamentul celor mai bogați olandezi.

4.000 de angajați au primit un cod QR, „pentru a face o donație familiei van der Horst”

Totul a început după ce Hanos le-a oferit angajaților o zi la Efteling, un celebru parc de distracții din țară, pentru a sărbători jumătate de secol de activitate. Câteva zile mai târziu, cei aproximativ 4.000 de angajați ai companiei au primit în căsuțele de e-mail un cod QR, „pentru a face o donație familiei van der Horst”, a explicat Nadia, una dintre angajate, pentru publicația De Telegraaf.

Gestul a stârnit imediat indignare atât în rândul angajaților companiei, majoritatea plătiți cu salariul minim pe economie, cât și în rândul sindicatelor.

„Când ai o asemenea avere, este o rușine să ceri așa ceva unor oameni care câștigă un salariu modest”, a declarat Linda Vermeulen, membră a comitetului executiv, în paginile cotidianului olandez.

Până în prezent, Hanos nu a răspuns solicitării de a oferi un punct de vedere, transmisă de jurnaliștii publicației De Telegraaf.

Cine este Jan van der Horst: A încercat să se scoată din topul celor mai bogați olandezi

Jan van der Horst este un om de afaceri olandez, fondatorul și proprietarul companiei HANOS, unul dintre cei mai importanți distribuitori angro de produse alimentare și nealimentare pentru hoteluri, restaurante și cafenele din Țările de Jos.

Acesta a fondat compania în 1975, în orașul Apeldoorn, alături de soția sa, Ria van der Horst.

De-a lungul anilor, afacerea s-a dezvoltat considerabil, ajungând să aibă aproximativ 4.000 de angajați și o cifră de afaceri anuală de circa 2 miliarde de euro.

Jan van der Horst are o avere estimată la 540 de milioane de euro, ceea ce îl plasează în jurul poziției 105 în clasamentul celor mai bogați oameni din Țările de Jos. Este considerat unul dintre cei mai bogați antreprenori olandezi, însă preferă să păstreze un profil discret și să stea departe de expunerea publică.

Potrivit informațiilor publicate de presa olandeză, în 2011 a încercat chiar să împiedice includerea sa în clasamentul celor mai bogați olandezi, invocând motive legate de viața privată și de siguranță.