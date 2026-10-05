Un tablou de 30 de dolari, găsit într-un "colț întunecat" al unei case, s-a vândut cu 1,35 milioane de dolari la o licitație

Un tablou de 30 de dolari, găsit într-un "colț întunecat" al unei case, s-a vândut cu 1,35 milioane de dolari la o licitație. FOTO: captura Youtube

Un tablou cumpărat cu doar 30 de dolari la o vânzare de bunuri dintr-o locuință a fost cumpărat la o licitație pentru peste 1,35 milioane de dolari, după ce experții au confirmat că aparține cunoscutei artiste suprarealiste Gertrude Abercrombie, scrie CNN.

Pictura reprezentând natură statică, de aproximativ 20 pe 28 de centimetri, a fost descoperită în iulie, într-un "colț întunecat" al unei case din Michigan, potrivit casei de licitații Freeman’s, care a scos-o la vânzare în această lună. O expertă a identificat lucrarea drept "Alderman Merriam’s Shells", un tablou care nu mai fusese văzut în public de aproape 75 de ani.

Realizată în 1951, pictura înfățișează zece scoici, un motiv întâlnit frecvent în creațiile lui Abercrombie, supranumită "regina boemă" din arta americană. În următorii doi ani, lucrarea a fost prezentată în șase expoziții personale ale artistei, cu prețuri de vânzare între 50 și 150 de dolari.

Artista nu a vândut însă tabloul, ci l-a oferit unui medic din Kalamazoo, Michigan, în schimbul unor servicii medicale. După moartea acestuia, pictura a rămas în bunurile moștenite de familie, până când a fost scoasă la vânzare în iulie.

Cumpărătorul, care a ales să rămână anonim, este descris de casa de licitații drept "un pasionat care caută de multă vreme discuri și mobilier de la mijlocul secolului trecut". Potrivit Freeman’s, tabloul se afla "într-un colț întunecat al unui hol care ducea spre garaj" și fusese trecut cu vederea de toți ceilalți cumpărători din acea zi.

După ce a observat semnătura "Abercrombie, ’51", abia vizibilă pe fundalul întunecat, cumpărătorul a decis să riște cei 30 de dolari. Ulterior, și-a modificat traseul unei vacanțe de familie pentru a vizita Muzeul de Artă din Milwaukee, unde era deschisă o expoziție dedicată artistei. În catalogul expoziției a găsit un articol de ziar din 1952, ilustrat cu o fotografie a tabloului alături de scoicile care serviseră drept model.

Cumpărătorul a dus apoi lucrarea la Freeman’s, unul dintre sponsorii expoziției. Susan Weininger, profesoară de istoria artei la Universitatea Roosevelt și expertă în opera lui Abercrombie, a confirmat autenticitatea tabloului, care își păstrase inclusiv rama originală. Pictura a fost ulterior curățată de restauratorul Julian Baumgartner. Într-un videoclip despre intervenție, acesta a descris lucrarea ca fiind în „stare perfectă”, cu excepția murdăriei și a stratului de vernis devenit tulbure.

"Era ternă, își pierduse vitalitatea. Acum, după curățare, retușare și aplicarea unui nou strat de vernis, este vie și strălucitoare", a spus restauratorul.

Freeman’s estimase valoarea tabloului la 150.000 - 250.000 de dolari. Ofertele de la licitația de joia trecută au depășit însă cu mult aceste așteptări și au stabilit un nou record pentru o lucrare de Gertrude Abercrombie. Recordul anterior fusese înregistrat în 2025, când Sotheby’s a vândut tabloul "Message for Mercy" cu 1,02 milioane de dolari, de peste trei ori mai mult decât estimarea maximă.

În mare parte autodidactă, Abercrombie, care a murit în 1977, era cunoscută pentru compozițiile sale stranii, inspirate de lumea viselor. Artista organiza și întâlniri devenite celebre în casa sa din cartierul Hyde Park din Chicago, unde cântau adesea mari nume ale jazzului, precum Dizzy Gillespie și Charlie Parker.

Cochiliile de melci și scoicile apăreau frecvent în tablourile sale, alături de bufnițe, pisici, uși misterioase și, după cum le descria chiar artista, "lucruri simple, puțin ciudate". Scoicile erau adesea crăpate sau găurite și așezate pe fundaluri aproape goale: peisaje pustii luminate de lună ori spații negre, adânci. În alte compoziții, apăreau lângă steaguri cu semnificații enigmatice și piese de domino sau dădeau naștere unor siluete feminine stilizate, ca în "Snail Woman", din 1967.

Lucrările lui Abercrombie aveau un puternic caracter autobiografic. Obiectele reprezentate trimiteau, de regulă, la experiențele și identitatea sa, mai degrabă decât la idei abstracte. "Mă pictez întotdeauna pe mine însămi", spunea artista. În descrierea tabloului, Freeman’s arată că scoicile aveau pentru ea rolul unor "talismane ale prieteniei", fiind adesea oferite celor apropiați.

Într-un comunicat publicat înaintea licitației, Zachary Wirsum, vicepreședinte senior al Freeman’s, a descris redescoperirea tabloului drept "extraordinară". El și-a amintit că le spusese vizitatorilor expoziției din Milwaukee că lucrările lui Abercrombie mai apar, din când în când, la vânzări de bunuri din locuințe. "Nu aveam de unde să știu că unul dintre acele momente avea să vină la mai puțin de o lună distanță", a declarat Wirsum.