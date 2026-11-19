Un tablou de Vincent van Gogh a fost vândut cu 190 de milioane de dolari și doboară recordul la o licitație

2 minute de citit Publicat la 10:09 19 Noi 2026 Modificat la 10:09 19 Noi 2026

Tabloul "Châtaigniers en fleurs" (Chestnut Trees in Blossom), pictat de Vincent van Gogh cu puţin timp înainte de moartea sa, în 1890, a fost vândut miercuri, la o licitaţie organizată de Sotheby's la New York, cu suma de 190,4 milioane de dolari. FOTO: Profimedia images

Tabloul "Châtaigniers en fleurs" (Chestnut Trees in Blossom), pictat de Vincent van Gogh cu puţin timp înainte de moartea sa, în 1890, a fost vândut miercuri, la o licitaţie organizată de Sotheby's la New York, cu suma de 190,4 milioane de dolari, un nou record pentru artistul olandez, informează joi agenţiile AFP şi Reuters. Opera de artă, care nu mai fusese expusă publicului de peste 50 de ani, a devenit astfel a patra cea mai scumpă vândută vreodată la licitaţie.



Casa de licitaţii anunţase cu o zi înainte că a ajuns la un acord cu moştenitorii unui fost proprietar evreu al tabloului, care se opuneau vânzării, susţinând că familia acestuia l-a cedat din cauza presiunilor suferite sub regimul nazist.



Tabloul era estimat iniţial la 180 de milioane de dolari, însă a fost adjudecat în schimbul a 165 de milioane, sumă care nu include comisioanele.

Casa de licitaţii, care a anunţat vânzarea într-un comunicat, nu a făcut nicio menţiune cu privire la cumpărător. Însă, The New York Times a relatat că ar fi fost cumpărată de William Acquavella, un comerciant de artă cu experienţă şi directorul galeriilor Acquavella, potrivit Reuters.



Recordul anterior pentru un tablou al lui Van Gogh (1853-1890), figură majoră a postimpresionismului, era de 117,2 milioane de dolari pentru "Verger avec cypres" (Orchard with Cypresses) - 1888 -, vândută la Christie's din New York în noiembrie 2022.



Pictat la Auvers-sur-Oise (Franţa), "Châtaigniers en fleurs" înfăţişează trei femei îmbrăcate în ţinute colorate, mergând cu spatele la privitor, la umbra copacilor, în timp ce un bărbat, despre care unii specialişti susţin că ar fi chiar artistul, îmbrăcat în albastru şi purtând pălărie, coboară strada în sens invers.



Tuşele de pensulă aplicate cu vivacitate ar asocia tabloul de alte opere celebre din această perioadă a carierei lui Van Gogh, printre care "The Starry Night" şi "The Church at Auvers-sur-Oise".



Moştenitorii influentului editor evreu german Samuel Fischer, a cărui familie a vândut tabloul în 1936, au considerat că aceasta nu acceptase tranzacţia de bunăvoie, susţinând că fusese obligată să se despartă de ea ca urmare a situaţiei economice şi politice creată de nazişti.



Cu o zi înainte de licitaţie, Sotheby's a anunţat un acord, ale cărui detalii au rămas confidenţiale, între ultimii proprietari ai operei, care o achiziţionaseră în 1975, şi "toţi moştenitorii legali" ai lui Samuel Fischer.



Casa de licitaţii a asigurat, de asemenea, că a "efectuat cercetări aprofundate" privind istoricul proprietăţii operei "Châtaigniers en fleurs", care "nu au stabilit că tabloul ar fi fost vândut sub constrângere" sau la un preţ inferior valorii sale reale.



Cererile de restituire a operelor de artă cedate de colecţionari evrei în perioada nazistă au cunoscut o recrudescenţă în ultimii ani, multe dintre ele încheindu-se prin acorduri amiabile, mai degrabă decât prin procese judiciare.



Printre celelalte recorduri stabilite în cadrul licitaţiilor din noiembrie de la New York, tabloul "Betonte Ecken" pictat de Vasili Kandinski (1866-1944), pionier al artei abstracte, a fost achiziţionat marţi la Christie's în schimbul a 85,8 milioane de dolari.