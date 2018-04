Daca iti doresti sa scapi rapid de punctele negre si petele pigmentare de pe ten, acest suc natural este remediul perfect. Frunza de patrunjel este perfecta pentru tenul tau. Te ajuta sa scapi de pigmentare si iti lumineaza tenul. Aceasta masca faciala este usor de facut si face diferenta.

Foloseste lotiunea de doua ori pe zi, dimineata si seara. Rezista in frigider timp de sase zile. Daca vrei sa obtii un remediu pentru pungile de sub ochi, renunta la lamaie si aplica amestecul sub ochi.

Ingrediente

2 linguri de patrunjel proaspat tocat. Continuarea AICI.