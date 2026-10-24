Actrița Helen Mirren vrea să salveze măslinii italieni vechi de 1.500 de ani. Xylella fastidiosa a distrus 22 de milioane de copaci

Actriţa Dame Helen Mirren (S) și un măslin (D). Colaj foto: Getty Images

Actriţa Dame Helen Mirren, câştigătoare a Premiului Oscar, a petrecut decenii întregi distrând publicul cu performanţele sale, dar una dintre cele mai importante misiuni ale ei se află departe de platourile de filmare. Actriţa în vârstă de 81 de ani luptă pentru a salva măslinii seculari ai Italiei de o infecție bacteriană devastatoare care a distrus milioane de copaci și a provocat pagube economice de miliarde de euro, scrie Times of India.

De aproape un deceniu, Mirren a crescut gradul de conştientizare cu privire la Xylella fastidiosa, o bacterie invazivă care a devastat plantațiile de măslini din sudul Italiei. Prin inițiativa sa, „Salvați măslinii", ea speră să protejeze copacii care au supraviețuit timp de secole și să păstreze o parte importantă a patrimoniului cultural, ecologic şi economic al Italiei.

Într-o declarație acordată revistei People, vedeta din MobLand și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de atenție acordată crizei.

„Este uimitor cum oamenii vor să-și pună ochelari de soare și să se prefacă că nu se întâmplă", a spus ea.

Legătura lui Helen Mirren cu măslinii din Italia

Lupta lui Mirren este profund personală. În 2007, ea şi soţul ei, cineastul Taylor Hackford, au cumpărat o casă la ţară din secolul al XVI-lea în Puglia, în sud-estul Italiei. Casa cuplului este înconjurată de peisajul cu măslini din regiune, care a fost grav afectat de răspândirea Xylella.

De atunci, estimările sugerează că aproximativ 22 de milioane de măslini au fost pierduți din cauza bolii.

Xylella se răspândește între plante prin intermediul anumitor insecte, inclusiv al ploșnițelor. Când infecția a ajuns în zonele din apropierea casei lui Mirren, ea a crezut inițial că amenințarea nu va deveni atât de gravă pe cât s-a dovedit în cele din urmă.

„Noi, la fel ca toți ceilalți, ne-am gândit: «Oh, nu va veni la noi». Și așa a venit. A ucis toți copacii”, a povestit ea.

Experiența i-a determinat pe Mirren şi pe alţii să ia măsuri, ceea ce a dus la crearea organizației „Salvați Măslinii” (n.r. - Save the Olives).

Mirren a declarat că inițiativa s-a concentrat inițial pe furnizarea de informații fiabile despre boală și pe combaterea dezinformării din jurul crizei.

„Am înfiinţat Salvați Măslinii doar ca o modalitate de a răspândi informații. Pentru că, așa cum se întâmplă întotdeauna cu astfel de lucruri, dezinformarea începe să circule", a explicat ea.

Organizația îşi propune să încurajeze oamenii să recunoască amploarea problemei și să sprijine eforturile de protejare a copacilor supraviețuitori.

„Ne luptăm cu adevărat ca oamenii să fie atenți și să realizeze că, da, acest lucru se întâmplă și că vom pierde copaci vechi de 1.500 de ani. Şi când te gândești că această ființă vie a trăit pe pământ, a supraviețuit încă din vremea romanilor, hai, trebuie să salvăm aceşti copaci”, a spus Mirren.

Pentru Mirren, pierderea merge dincolo de distrugerea plantelor individuale. Acești măslini străvechi reprezintă secole de istorie, conectând comunitățile actuale cu generațiile care au venit înaintea lor.

Cum pot oamenii să ajute la salvarea măslinilor străvechi

Organizația Save the Olives a introdus un program de adopție a copacilor care permite oamenilor să contribuie direct la eforturile de conservare. O donație de 500 de euro poate finanța un proces lung şi costisitor în care soiuri de măslini rezistenți la bacterii sunt altoiți pe copaci pe cale de dispariție.

Potrivit organizației, persoanele care adoptă un copac îi pot da un nume și pot primi fotografii și locația sa GPS. Cei care doresc să contribuie pot face și donații în alte valute.

Mirren a declarat că inițiativa funcționează alături de eforturile de a dezvolta noi soiuri de măsline care pot rezista bolii, producând în același timp ulei de măsline de înaltă calitate.

„Facem asta şi apoi dezvoltăm şi noi specii care produc ulei de măsline excelent, pentru că asta este cu adevărat important", a spus ea.

Munca este deosebit de semnificativă deoarece producția de ulei de măsline joacă un rol major în economia Italiei. Distrugerea plantațiilor de măslini a afectat producția agricolă, mijloacele de trai și comunităţile locale, pagubele economice fiind estimate la miliarde de euro.

,,Producția de ulei este una dintre principalele chestiuni economice ale Italiei. Deci este o chestiune foarte, foarte serioasă", a spus Mirren.

În ciuda amplorii problemei, Mirren îşi menţine speranța că eforturile de conservare şi dezvoltarea soiurilor de măslini rezistenți pot ajuta la protejarea copacilor rămași.

Campania ei combină conservarea mediului cu necesitatea de a proteja tradițiile agricole ale Italiei şi mijloacele de trai ale celor care depind de cultivarea măslinilor.

Pentru actorul veteran, cauza înseamnă și recunoașterea rezistenței extraordinare a acestor copaci, mulți dintre ei supravieţuind mai bine de un mileniu.

„Sunt unul dintre cele mai miraculoase lucruri de pe această planetă", a spus ea.