Bill Gates, „omul gunoaielor”. Cum a câștigat miliarde de dolari dintr-o industrie care poluează, deși luptă pentru salvarea planetei

Bill Gates luptă pentru salvarea planetei, dar câștigă miliarde din gropi de gunoi. Foto: Getty Images

Bill Gates, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai luptei împotriva schimbărilor climatice, a câștigat miliarde de dolari dintr-o industrie care contribuie puternic la poluare: depozitarea deșeurilor. Cofondatorul Microsoft deține 38% din Republic Services, a doua cea mai mare companie de profil din Statele Unite, iar acțiunile sale valorează aproximativ 29 de miliarde de dolari. O investigație ProPublica arată că mai multe gropi de gunoi administrate de companie au emis metan peste limitele legale, în timp ce Republic s-a opus unor măsuri menite să reducă poluarea.

În 2015, Bill Gates devenea una dintre figurile importante ale luptei împotriva încălzirii globale. La summitul climatic de la Paris, miliardarul anunța că va investi cel puțin două miliarde de dolari în tehnologii curate, de la reactoare nucleare de nouă generație până la sisteme care elimină dioxidul de carbon din atmosferă. La acel moment însă, el era deja principalul acționar al Republic Services, o companie în care investise încă din 1999.

Afacerile cu deșeuri s-au dovedit extrem de profitabile. În ultimii 27 de ani, acțiunile Republic Services au crescut de aproximativ 30 de ori, iar Gates a încasat personal 2,6 miliarde de dolari numai din dividende, potrivit documentelor financiare analizate de ProPublica.

Problema este că gropile de gunoi sunt o sursă importantă de metan, un gaz cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală. Potrivit studiilor citate de publicație, depozitele de deșeuri sunt responsabile pentru până la o cincime din emisiile de metan ale Statelor Unite. Numai Republic Services produce anual, potrivit propriilor raportări, o poluare cu efect asupra climei comparabilă cu cea generată de aproximativ trei milioane de mașini pe benzină.

Inspectorii au descoperit peste 1.400 de probleme la depozitele companiei

Investigația arată că, începând din 2020, inspectorii Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) au verificat cel puțin 39 dintre cele aproximativ 200 de depozite administrate de Republic Services. În urma controalelor, au identificat peste 1.400 de puncte în care metanul era eliberat în cantități ce depășeau limitele permise.

În unele locuri, concentrațiile de metan erau de 100 până la 300 de ori mai mari decât limita federală, existând inclusiv risc de explozie. La depozitul McCarty Road din Texas, inspectorii au descoperit probleme repetate la instalațiile de captare a gazelor, care nu ar fi fost identificate sau remediate corespunzător ani la rând.

Mai mult, măsurătorile realizate prin satelit au arătat că unele depozite poluau mult mai mult decât reieșea din datele raportate oficial. La un depozit din Indiana, cercetătorii au măsurat emisii de metan de 13 ori mai mari decât cele declarate de companie autorităților.

Republic Services susține însă că își respectă angajamentele de mediu. Un purtător de cuvânt a declarat pentru ProPublica că firma are sute de specialiști și ingineri care se ocupă de aceste probleme și că încearcă să le remedieze atunci când sunt descoperite. Compania a contestat și concluziile unor studii bazate pe măsurători din satelit.

Compania s-a opus unor reguli mai stricte pentru reducerea poluării

Deși Republic Services s-a angajat în 2019 să își reducă emisiile cu 35% până în 2030, compania nu a adoptat obiectivele mai ambițioase stabilite ulterior de inițiativa internațională Science Based Targets.

Potrivit unui fost angajat, respectarea noilor cerințe ar fi presupus investiții suplimentare de peste un miliard de dolari în modernizarea instalațiilor de captare a gazelor. În același timp, compania a cheltuit peste opt miliarde de dolari pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, o măsură care poate crește valoarea participațiilor deținute de investitori.

Republic Services s-a opus și unor propuneri de înăsprire a regulilor privind monitorizarea emisiilor, precum și unor măsuri care ar fi redus cantitatea de resturi alimentare și alte deșeuri organice trimise la gropile de gunoi. Acestea sunt o sursă importantă de metan, deoarece produc gazul atunci când se descompun sub pământ.

În alte țări, astfel de măsuri au dat rezultate. Germania a început încă din 1993 să reducă depozitarea deșeurilor biodegradabile, iar emisiile de metan provenite din gropile de gunoi au scăzut cu peste 90%.

Bill Gates a cerut în repetate rânduri marilor companii să susțină măsurile de protejare a climei, chiar dacă acestea le-ar putea reduce profiturile. În 2019, și-a vândut investițiile în companii petroliere și de gaze, explicând că nu vrea să câștige bani din industrii poluante. În schimb, potrivit ProPublica, nu și-a vândut acțiunile Republic Services.

Publicația a încercat să afle dacă miliardarul cunoaște problemele descoperite la depozitele companiei, însă reprezentanții săi nu au răspuns solicitărilor. Nu este clar nici cât de mult se implică personal Gates în administrarea acestor investiții. Cert este că persoane apropiate lui, inclusiv administratorul averii sale, Michael Larson, participă la conducerea Republic Services.