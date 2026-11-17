Canicula a devenit cel mai letal fenomen meteo extrem. România e în top 20 al celor mai afectate țări din lume

3 minute de citit Publicat la 08:41 17 Noi 2026 Modificat la 08:43 17 Noi 2026

Canicula a devenit cel mai letal fenomen meteo extrem. România e în top 20 al celor mai afectate țări din lume. Foto: Getty Images

Canicula a provocat cele mai multe decese dintre toate fenomenele meteorologice extreme înregistrate în 2025, fiind responsabilă pentru aproape 70% dintre victime. Spania a fost cea mai afectată țară din Europa și a ocupat locul al treilea la nivel mondial, potrivit unui nou studiu privind efectele schimbărilor climatice. România, Franța și Italia se numără, de asemenea, printre primele 20 de țări afectate. Cercetarea arată că temperaturile extreme nu pun în pericol doar sănătatea oamenilor, ci provoacă și pierderi economice uriașe, scrie Euronews.

Raportul Climate Risk Index (CRI) 2027 a fost publicat în timp ce liderii lumii discută despre combaterea schimbărilor climatice la conferința COP31, organizată în Turcia. Potrivit cercetătorilor, în 2025 s-a produs, în medie, aproape un dezastru meteorologic pe zi, iar consecințele au fost resimțite atât în țările bogate, cât și în cele sărace.

La nivel mondial, au fost înregistrate 367 de fenomene meteorologice extreme, care au provocat aproape 35.000 de decese, au afectat peste 100 de milioane de oameni și au produs pagube economice de peste 158 de miliarde de dolari. Numărul real al victimelor ar putea fi însă mult mai mare, deoarece decesele asociate temperaturilor ridicate sunt adesea raportate incomplet.

În ultimii 30 de ani, aproximativ 900.000 de oameni au murit din cauza fenomenelor meteo extreme, iar pierderile economice directe au depășit 4.700 de miliarde de dolari.

Cercetătorii avertizează că inclusiv țările dezvoltate au devenit tot mai vulnerabile în fața vremii extreme. În 2025, cele mai afectate state au fost Jamaica, Sri Lanka și Spania, urmate de Thailanda, Filipine și Pakistan.

Spania, cea mai afectată țară din Europa. Aproape 3.900 de morți din cauza caniculei

Spania a fost lovită anul trecut de șapte fenomene meteorologice extreme, cel mai grav fiind valul de căldură care s-a întins din aprilie până în septembrie. Temperaturile au ajuns la 46 de grade Celsius, iar canicula a provocat aproape 3.900 de decese, potrivit datelor oficiale.

Vara anului 2025 a fost, la momentul respectiv, cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Spania, cu temperaturi medii cu 2,1 grade peste cele obișnuite pentru perioada 1991-2020. Recordul a fost depășit însă în 2026.

Temperaturile extreme au favorizat și incendiile de vegetație. După o primăvară secetoasă, Spania a trecut prin cel mai grav sezon al incendiilor din ultimele trei decenii. Aproximativ 382.600 de hectare au fost mistuite de flăcări, o suprafață de aproape o dată și jumătate mai mare decât Luxemburg.

Cele mai afectate regiuni au fost Galicia, Asturias, Castilla y León și Extremadura.

Canicula a provocat aproape 70% dintre decesele cauzate de vremea extremă

Valurile de căldură au fost cele mai mortale fenomene meteorologice extreme din 2025, fiind responsabile pentru aproape 70% dintre decesele înregistrate.

Italia a avut cel mai mare număr de victime ale caniculei, cu 6.710 decese într-o vară în care temperaturile au ajuns la 45,7 grade Celsius. În Spania au fost înregistrate 3.893 de decese.

În Germania, singurul fenomen meteorologic extrem consemnat în 2025 a fost un val de căldură din iulie și august. Deși temperaturile au ajuns la cel mult 38,3 grade Celsius, acesta a provocat peste 2.400 de decese.

Canicula este deosebit de periculoasă deoarece temperaturile ridicate, mai ales în combinație cu umiditatea, împiedică organismul să se răcească eficient. Cresc astfel riscurile de afecțiuni cardiovasculare și respiratorii, insuficiență renală și complicații ale diabetului. Vârstnicii, copiii și persoanele care locuiesc în condiții precare sunt printre cei mai expuși.

Temperaturile extreme provoacă și pierderi economice uriașe

Efectele caniculei nu se opresc la problemele de sănătate. Temperaturile foarte ridicate reduc productivitatea, cresc numărul accidentelor de muncă și îi obligă pe angajatori să întrerupă anumite activități.

În Germania, se estimează că fiecare zi cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius provoacă pierderi economice de aproximativ 124 de milioane de euro.

Cei mai afectați sunt oamenii care lucrează în aer liber, în special în construcții și agricultură. În perioadele de caniculă, veniturile unor lucrători sezonieri sau ale comercianților din piețe pot scădea cu aproximativ 40%.

Căldura extremă poate afecta și producția de energie sau transportul. În acest an, centrale nucleare din Franța, România și Ungaria au fost nevoite să își oprească activitatea din cauza lipsei apei necesare pentru răcire, potrivit raportului prezentat.

Ce soluții propun specialiștii

Cercetătorii avertizează că fenomenele meteorologice extreme vor continua să provoace tot mai multe victime și pagube dacă nu sunt luate măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, cărbunele, petrolul și gazele naturale sunt principalii factori care contribuie la schimbările climatice, fiind responsabili pentru aproximativ 68% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Specialiștii recomandă investiții mai mari în energia regenerabilă, dar și măsuri pentru protejarea oamenilor în timpul valurilor de căldură. În orașe, extinderea spațiilor verzi, plantarea copacilor și reducerea poluării pot contribui la scăderea temperaturilor și la limitarea efectelor caniculei.