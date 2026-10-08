Cea mai mare colonie de pinguini din lume nu mai există: 63% din ei au dispărut. Cercetătorii spun că insula Zavodovski e ca un Mordor

Pinguini antarctici cu bărbie, Pygoscelis antarcticus. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O insulă vulcanică izolată din apropierea Antarcticii a încetat să mai fie locul unde se află cea mai mare colonie de pinguini din lume. Un studiu publicat miercuri a constatat că populația de pinguini antarctici cu bărbie (n.r. Pygoscelis antarcticus) a scăzut cu aproximativ două treimi, în doar 14 ani, potrivit BBC. Prăbușirea este dramatică, dat fiind că în 2011, acolo trăiau 600.000 de exemplare.

Insula Zavodovski găzduia cea mai mare colonie de pinguini din lume, însă cercetătorii care au efectuat studiile spun că aceasta și-a pierdut acum acest statut.

Potrivit studiului, în 2025 existau cu 63% mai puține cuiburi ocupate de pinguini cu bărbie decât în aceeași perioadă din 2011.

Echipa de cercetare afirmă că schimbările climatice afectează sursele de hrană și supraviețuirea păsărilor, iar pinguinii ar putea fi acum incluși oficial pe lista speciilor pe cale de dispariție.

O altă specie de pinguin, pinguinul macaroni, își face de asemenea cuiburi pe insulă și se dezvoltă foarte bine, lucru despre care oamenii de știință cred că are legătură cu dieta lor mai variată.

Unde este insula Zavodovski: 600.000 de pinguini cu bărbie trăiau acolo în 2011

Zavodovski face parte din Insulele Sandwich de Sud, un arhipelag izolat situat la nord de continentul Antarctic și care este teritoriu britanic de peste mări.

În 2011, insula era prezentată de British Antarctic Survey (BAS) drept locul unde se afla cea mai mare colonie de pinguini din lume – cu aproximativ 600.000 de pinguini cu bărbie și 90.000 de pinguini macaroni care își făceau cuiburile pe terenul său stâncos și dezolant.

BAS, instituția care a coordonat această nouă cercetare, spune că acesta este „unul dintre cele mai extreme locuri din lume în care se pot desfășura cercetări de teren”.

O echipă BAS a navigat timp de 15 zile pentru a ajunge pe insulă și a studia păsările care trăiesc acolo, folosind drone, fotografii aeriene și dispozitive de urmărire montate pe 20 de exemplare.

Această cercetare, împreună cu imaginile din satelit, a indicat că, între 2011 și 2025, numărul cuiburilor ocupate de pinguini cu bărbie a scăzut cu 63%.

Unde au dispărut toți pinguinii?

Cercetătorii spun că scăderea „alarmantă” a populației de pinguini cu bărbie are legătură cu hrana disponibilă și cu creșterea temperaturii oceanelor provocată de schimbările climatice.

Profesorul Norman Ratcliffe, coordonatorul cercetării, a explicat că „dieta specializată” a pinguinilor cu bărbie și preferința lor pentru apele mai reci par să îi fi făcut vulnerabili.

„Pe măsură ce apele se încălzesc, krilul (n.r. cu care se hrănesc pinguinii cu bărbie) s-a deplasat spre sud.

„Gheața marină din sud și lipsa unor insule potrivite pentru cuibărit îi împiedică pe pinguinii cu bărbie să urmărească hrana”, a spus el.

„Este ca un Mordor al pinguinilor”

Echipa a analizat și alte posibile amenințări la adresa existenței fragile a pinguinilor pe insula izolată. Păsările își fac aici cuiburile la umbra unui vulcan activ – Muntele Curry, cunoscut și sub numele sugestiv de Muntele Asphyxsia.

Zonele aflate în direcția vântului față de vulcan au primit nume precum Stench Point, Noxious Bluff și Asphyxia Plain, din cauza mirosului gazelor emanate din crater.

Dr. Ratcliffe a declarat pentru BBC News: „Dacă adaugi toate excrementele de pinguin peste asta, chiar ai unul dintre cele mai urât mirositoare locuri din lume. Este ca un Mordor al pinguinilor.”

Ultima erupție majoră a Muntelui Curry a avut loc în 2016, însă declinul pinguinilor analizat în acest studiu a fost constant și a continuat din 2011, ceea ce sugerează că se întâmpla altceva.

O altă preocupare a fost competiția pentru krilul de care depind pinguinii cu bărbie – posibil din partea balenelor cu cocoașă migratoare. Însă, deși balenele cu cocoașă consumă cantități uriașe de kril, ele contribuie și la creșterea producției de kril prin fertilizarea plantelor marine cu care acesta se hrănește, datorită cantităților enorme de excremente produse de balene.

Cercetătorii spun că o schimbare mai fundamentală a surselor de hrană din ocean, determinată de climă, este responsabilă pentru declin.

Numărul pinguinilor macaroni de pe insulă a crescut fulgerător

Există și un element neașteptat al acestei povești, care contribuie la imaginea de ansamblu privind modul în care și motivul pentru care această regiune se schimbă: în timp ce populația de pinguini cu bărbie a scăzut, numărul pinguinilor macaroni de pe insulă a crescut dramatic.

Oamenii de știință spun că pinguinii macaroni sunt mai adaptabili, deoarece au o dietă mai largă și mai flexibilă.

Datele de urmărire din cadrul studiului au arătat că pinguinii macaroni căutau hrană în apele mai calde din nord-estul insulei, unde, potrivit oamenilor de știință, este probabil să-și fi completat dieta cu pești și alte crustacee.

Dr. Ratcliffe a spus că această schimbare reprezintă „cea mai mare modificare a compoziției unei comunități observată vreodată într-o singură locație din Antarctica”.

„Datele noastre arată că speciile antarctice de pinguini cu bărbie, adaptate la temperaturi scăzute, nu mai prosperă alături de vecinii lor subantarctici”, a adăugat el.

„Este o nouă dovadă a modului în care încălzirea rapidă a Antarcticii afectează ecosisteme unice și sensibile.”

În ceea ce privește titlul de cea mai mare colonie de pinguini din lume, oamenii de știință spun că acesta aparține acum unui loc aflat la peste 5.000 de kilometri distanță – în cealaltă parte a continentului antarctic – Cape Adare, în Marea Ross.

Cercetarea a fost publicată în revista științifică Current Biology.