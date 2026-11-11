Cine lipsește din fotografie? Nici n-a început bine summitul din Antalya, că deja sunt discuții despre cei șapte mari absenți europeni

4 minute de citit Publicat la 13:36 11 Noi 2026 Modificat la 13:36 11 Noi 2026

Liderii europeni și cei ai lumii se reunesc miercuri în Antalya, la summitul COP31 privind clima, dar mai mulți lideri importanți nu vor fi prezenți la discuții. FOTO: Getty Images

Liderii europeni și cei ai lumii se reunesc miercuri în Antalya, la summitul COP31 privind clima, dar mai mulți lideri importanți nu vor fi prezenți la discuții, scrie Euronews. Bruxelles-ul a anunțat săptămâna aceasta că nouă state ale Uniunii Europene riscă să nu-și atingă obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2030.

Summitul liderilor are loc la începutul COP și este prima reuniune la nivel înalt a conferinței. Liderii au întâlniri bilaterale în care discută pozițiile pe care le vor adopta în negocieri, iar uneori formează coaliții. Negocierile continuă până săptămâna viitoare.

Potrivit informațiilor de până acum, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni și premierul spaniol Pedro Sánchez nu vor participa la summitul liderilor, programat astăzi și mâine. Sánchez a vorbit adesea deschis despre criza climatică și efectele ei, mai ales după fenomenele meteo extreme din Spania.

Chiara Martinelli, directoarea Rețelei de Acțiune Climatică din Europa (CAN Europe), a criticat absențele. Ea spune că liderii care lipsesc "pierd mai mult decât o simplă ocazie de a face o fotografie".

"Absența lor nu va opri negocierile, dar pune și mai multă responsabilitate pe umerii miniștrilor și negociatorilor prezenți aici. Ei trebuie să demonstreze că Europa și celelalte țări dezvoltate tratează cu seriozitate rezultatele", a adăugat Martinelli.

Bruxelles-ul a anunțat săptămâna aceasta că nouă state ale Uniunii Europene riscă să nu-și atingă obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2030.

La summitul liderilor, șefii de stat pozează pentru tradiționala "fotografie de familie" și țin discursuri. În aceste discursuri își prezintă prioritățile climatice, anunță angajamente și, adesea, fac presiuni asupra altor țări să acționeze.

Liderii absenți nu și-au explicat motivele. Cel mai probabil, alte priorități, interne sau externe, le-au făcut dificilă prezența.

COP-ul din acest an este găzduit de Turcia și Australia. Gazdele pot spune pe ce cred că ar trebui să se concentreze negocierile, dar agenda este stabilită de comun acord de țările participante. Ministrul turc al Mediului și Schimbărilor Climatice, Murat Kurum, care va prezida summitul, a declarat că vrea ca la COP31 angajamentele climatice să fie transformate în acțiuni concrete, în loc să fie stabilite obiective noi.

Electrificarea și reducerea deșeurilor vor fi printre temele principale. Multe țări din UE sunt așteptate să susțină rolul energiei regenerabile și renunțarea la combustibilii fosili.

"Dacă liderii de top vor să influențeze direcția tranziției globale, prezența lor este un bun punct de plecare", spune Martinelli.

Nici Trump nu va fi prezent la COP31

Germania, Franța, Spania, Italia, Danemarca, Irlanda și Țările de Jos nu vor fi prezente la summitul liderilor. Aceste țări sunt însă reprezentate la conferința propriu-zisă de negociatori și oficiali guvernamentali. Ei vor contribui la redactarea acordului final, rezultatul oricărui COP. Textul este convenit după zile de negocieri tensionate. El stabilește cum își vor coordona țările acțiunile climatice, cum vor fi evaluate progresele, cum se vor trage reciproc la răspundere și cum vor pune în aplicare Acordul de la Paris, adoptat la COP21, în 2015.

UE va fi reprezentată oficial de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va ține astăzi un discurs.

Pentru al doilea an la rând, niciun membru al guvernului american nu va fi prezent la COP. Președintele Donald Trump a retras Statele Unite din negocieri, după ce a numit schimbările climatice o "farsă".

Totuși, după victoria democraților la alegerile de la jumătatea mandatului de săptămâna trecută, o delegație de 19 membri ai Congresului a decis în ultimul moment să participe la COP31. Grupul este condus de Institutul Coaliției pentru Energie Durabilă și Mediu (SEEC), un centru de analiză independent politic. Potrivit institutului, parlamentarii se vor întâlni cu factori de decizie, organizații ale societății civile și lideri din mediul de afaceri, pentru a "explora oportunitățile unei reimplicări a SUA în politica climatică, energetică și economică".

Țările europene care nu își îndeplinesc obiectivele climatice

Într-un raport publicat în marja COP31, Comisia Europeană a evaluat cât au progresat statele membre în planurile lor naționale de reducere a gazelor cu efect de seră.

Raportul arată că Italia, Croația și Cipru au depășit deja plafoanele de emisii stabilite pentru perioada 2021 - 2025. Austria, Germania, Irlanda, Lituania, Malta și Suedia riscă să nu își atingă obiectivele pentru 2030.

Comisia Europeană a anunțat că le va cere celor nouă state să prezinte "fiecare un plan de măsuri corective, pentru a accelera aplicarea și dezvoltarea măsurilor și investițiilor de reducere a emisiilor".

Comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, le va scrie celor nouă țări și le va cere să prezinte, în termen de trei luni, planuri pentru a reveni pe drumul cel bun, a mai anunțat Comisia.

Per total, potrivit cifrelor provizorii publicate de Bruxelles, emisiile nete de gaze cu efect de seră ale UE au scăzut anul trecut cu 1,6% față de 2024. Emisiile celor 27 de state membre sunt acum cu 39% sub nivelul din 1990.

UE și-a propus să reducă emisiile cu 90% până în 2040 și să ajungă la emisii nete zero până în 2050. Organizațiile de mediu acuză însă Uniunea că a făcut pași înapoi în ultimii doi ani, relaxând în mod repetat regulile climatice pentru companii.