De ce va exploda cererea de curent electric la nivel mondial. Cele 3 motive care îngroapă combustibilii fosili

În prezent, electricitatea acoperă aproximativ un sfert din necesarul de energie. sursa foto: Getty

Lumea a lăsat în urmă era cărbunelui, a petrolului și a gazelor și este acum ferm ancorată în „era electricității”, a declarat cel mai important economist din domeniul energiei la nivel mondial, scrie The Guardian.

Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE), a precizat că în următorul deceniu se va adăuga economiei globale o capacitate de generare a energiei electrice de peste două ori mai mare comparativ cu deceniul precedent. Acest lucru are loc în contextul în care țările se grăbesc să își asigure aprovizionarea cu energie în fața volatilității prețurilor combustibililor fosili și a șocurilor de pe lanțurile de aprovizionare, cum ar fi războiul din Iran.

Sectorul transporturilor este electrificat într-un ritm fără precedent: în afara Chinei, vânzările de mașini electrice au crescut cu 60% în ultimele nouă luni, arată datele AIE. Dezvoltarea centrelor de date pentru inteligența artificială stimulează, de asemenea, producția de electricitate, la fel ca și creșterea rapidă a utilizării aerului condiționat, potrivit lui Birol, pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai intense și mai frecvente pe fondul creșterii temperaturilor globale.

„Vom continua să folosim petrol și gaze, însă sursa dominantă de energie devine electricitatea”, a declarat Birol într-un interviu acordat publicației The Guardian la summitul ONU privind clima (COP31) din Turcia. „O cifră uluitoare este că, în ultimii 10 ani, la nivel mondial s-au adăugat aproximativ 5.000 de gigawați de energie electrică. Iar așteptările noastre, într-o estimare foarte conservatoare, sunt ca în următorii 10 ani să se adauge aproximativ 12.000 de gigawați, adică de peste două ori mai mult decât am avut în ultimii 10 ani”.

Guvernele din 185 de țări se reunesc în această săptămână și cea viitoare la Antalya pentru discuțiile anuale, unde tranziția către electrificare în detrimentul combustibililor fosili este unul dintre subiectele centrale.

Pe masă se află o rezoluție care propune ca, până în 2035, 35% din consumul final de energie la nivel mondial să provină din electricitate. Dacă va fi adoptată, aceasta ar putea reprezenta una dintre cele mai importante căi de a realiza decarbonizarea necesară a economiilor până la jumătatea secolului.

În prezent, electricitatea acoperă aproximativ un sfert din necesarul de energie, în timp ce trei sferturi din energia finală la nivel mondial este furnizată de combustibili fosili, folosiți în principal pentru transport, încălzire și aplicații industriale. Producția globală de electricitate provine din ce în ce mai mult din surse regenerabile, iar acest proces se va accelera și mai mult în următoarele decenii, a subliniat Birol.

Cu cât viețile noastre pot fi alimentate mai mult cu energie curată, cu atât mai bine, spun experții. Nu în ultimul rând pentru că, din cauza ineficienței combustibililor fosili, o mare parte din restul energiei noastre se pierde sub formă de căldură. Astfel, prin electrificarea acestor activități, doar aproximativ jumătate din necesarul actual de energie ar trebui de fapt înlocuit.

Potrivit lui Birol, majoritatea țărilor susțin obiectivul de electrificare. Acesta a colaborat îndeaproape cu guvernele din Turcia și Australia, care prezidează împreună summitul din acest an.

„Va fi un semnal inconfundabil pentru piețe și investitori că guvernele consideră că viitorul energiei stă în electricitate”, a declarat el. „Acest lucru va face ca era electricității să vină și mai devreme, și la costuri mai mici. Ar putea fi una dintre cele mai pline de consecințe decizii luate la summiturile COP din ultimii ani”.

Dar chiar dacă rezoluția nu ar fi adoptată – se pare că unele guverne, printre care Arabia Saudită și Rusia, se opun, iar din cauza regulii consensului necesar pentru aprobarea deciziilor, un număr mic de țări poate ține ostatic restul lumii – acest progres „uluitor” va continua, a precizat Birol.

„Motivul este că există trei mari motoare ale electrificării: primul este reprezentat de inteligența artificială și centrele de date; al doilea este electrificarea sectorului transporturilor; iar al treilea, și cel mai important ca volum, este aerul condiționat. Cererea pentru aparatele de aer condiționat înregistrează o creștere explozivă”, a explicat el.

În SUA, aproximativ 90% din gospodării au acces la aer condiționat, în timp ce în India procentul este de sub 20%, iar în Nigeria de aproximativ 5%.

„Odată cu efectele tot mai accentuate ale schimbărilor climatice, și pe măsură ce au mai mulți bani, (oamenii) cumpără aparate de aer condiționat”, susține Birol. „Aceste lucruri se întâmplă, iar electrificarea nu este un lucru rău. Este benefică pentru securitatea energetică, deoarece este propria ta electricitate [generată în interiorul țării, nu importată, așa cum se întâmplă adesea cu combustibili fosili], este benefică pentru competitivitatea țărilor și ajută în lupta împotriva schimbărilor climatice”.

El a adăugat că „cererea globală de energie crește puternic, dar cererea globală de electricitate crește de trei ori mai repede decât cererea totală de energie. Și este imposibil să o oprești. Singura provocare rămasă este să facem ca electricitatea să fie accesibilă din punct de vedere financiar pentru oameni”.

Birol a pus prețurile ridicate ale energiei electrice din Marea Britanie pe seama gazelor naturale.

„Există mereu o dezbatere pe această temă în Marea Britanie, dar, în realitate, cel mai important motiv pentru care prețurile la electricitate ar putea fi considerate ridicate acolo este dependența de gazele importate. Prețurile la gaze au crescut, așadar și prețurile la electricitate au crescut, punct. Iar soluția nu este să importăm mai multe gaze, ci să producem mai multă electricitate (din surse regenerabile) pe plan intern”, a mai precizat acesta.

Transformarea are loc rapid.

„În urmă cu cinci ani, doar 5% din toate mașinile vândute erau electrice. Anul acesta, ne așteptăm ca aproximativ o treime din totalul mașinilor vândute să fie electrice, iar camioanele electrice vin și ele din urmă. Acest lucru va înlocui o cantitate semnificativă de petrol”, a menționat el. „Dacă angajamentul privind electrificarea se va concretiza (în urma COP31) și țările vor decide că viitorul energetic al lumii este electric, atunci acest lucru ne va conduce, cu siguranță, către o planetă sigură, mai accesibilă și mai potrivită pentru a trăi”.