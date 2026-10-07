În Delta Nigerului, afectată de petrol, femeile au plantat peste 3 milioane de mangrove. 190 de hectare de pădure au revenit la viață

3 minute de citit Publicat la 17:03 07 Oct 2026 Modificat la 17:03 07 Oct 2026

Femeile au plantat peste 3 milioane de mangrove în Delta Nigerului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Femeile au plantat peste 3 milioane de puieți de mangrove în Delta Nigerului din Nigeria, începând din 2018, și au restaurat aproximativ 190 de hectare de pădure mlăștinoasă degradată, potrivit The Guardian.

Activitatea este coordonată de activista de mediu Martha Agbani în Ogoniland, o zonă din statul Rivers puternic afectată de decenii de poluare cu petrol.

Peste 400 de femei au fost instruite în plantarea mangrovelor și protejarea mediului prin intermediul programului.

Dezastrul a început cu mult înainte de plantări

Ogoniland se află în Delta Nigerului, una dintre principalele regiuni cu mangrove din lume, iar zona are o lungă istorie a exploatării petrolului. Poluarea provocată de deversări, infrastructură și alte activități a afectat terenurile, cursurile de apă și vegetația.

O evaluare realizată în 2011 de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a identificat o contaminare extinsă în Ogoniland. UNEP a analizat peste 200 de locații și a raportat că poluarea cu petrol a afectat solul, apele subterane, pâraiele, vegetația și alte componente ale ecosistemului.

Organizația a identificat în mod special pagube importante asupra mangrovelor, evaluarea sa arătând că poluarea asociată petrolului și perturbarea fizică a habitatelor au afectat vegetația de mangrove, pescuitul și alte componente ale ecosistemului.

UNEP a recomandat o restaurare la scară largă, dar a precizat și că sursele de contaminare existente trebuie eliminate pentru ca lucrările de refacere a mediului să aibă succes. Pierderea mangrovelor nu a reprezentat doar o problemă de mediu pentru comunitățile care trăiesc în apropierea cursurilor de apă, deoarece pescuitul, recoltarea resurselor și alte mijloace de trai locale depind de zonele umede sănătoase.

Agbani a crescut în Ogoniland și a fondat Lokiaka Community Development Centre, organizație care lucrează cu femei indigene și comunități locale. Organizația s-a concentrat inițial pe drepturile femeilor și activismul de mediu, înainte de a-și dezvolta activitatea de restaurare a mangrovelor.

Femeile au devenit cele care plantează mangrovele

Programul de restaurare le instruiește pe femei să colecteze și să crească propagule de mangrove și să le planteze în zonele umede degradate.

Plantarea nu se desfășoară în același mod în toate zonele. Unele regiuni permit plantarea directă, în timp ce în altele puieții trebuie crescuți mai întâi în pepiniere și apoi mutați în zonele mlăștinoase.

În anumite locuri de restaurare trebuie îndepărtați și palmierii nipa invazivi.

În 2025, Mongabay a arătat că Lokiaka instruise aproximativ 300 de femei din patru comunități Ogoni și plantase 2,6 milioane de arbori de mangrove de la începutul programului de restaurare, în 2018.

Organizația lucra în Bodo Creek, Yaataa și Teenama, zone în care poluarea și alte presiuni au redus suprafața acoperită de mangrove.

Locurile în care sunt făcute plantările pot fi greu accesibile, iar pescuitul, exploatările miniere, plantele invazive și alte activități pot afecta arborii nou plantați. Lokiaka și-a adaptat metodele în funcție de condițiile fiecărui loc, în loc să folosească același sistem de plantare peste tot.

The Guardian indică un total cumulat de peste 3 milioane de mangrove și aproximativ 190 de hectare de pădure mlăștinoasă restaurată.

Restaurarea s-a desfășurat treptat, iar echipele revin în zonele plantate pentru a întreține arborii tineri și pentru a îndepărta vegetația concurentă, în loc să curețe o suprafață mare și să planteze o singură dată.

Activitatea depinde și de cunoștințele locale despre maree, zonele mlăștinoase și condițiile pe care diferitele specii de mangrove le pot tolera.

Pădurea începe să revină în anumite zone

The Guardian a relatat că peștii și crabii au revenit în anumite locuri în care deveniseră mai puțin numeroși.

Evaluarea UNEP a descris amploarea degradării mediului din Ogoniland, iar recomandările organizației au arătat că restaurarea mangrovelor ar putea dura zeci de ani.

Organizația a subliniat, de asemenea, că restaurarea nu poate fi separată de necesitatea opririi contaminării care continuă.

Cu toate acestea, amploarea lucrărilor realizate de Lokiaka este semnificativă la nivelul comunităților locale. Peste 3 milioane de mangrove au fost plantate din 2018, iar suprafața restaurată se întinde acum pe aproximativ 190 de hectare.

Programul este legat și de mijloacele de trai ale femeilor implicate, deoarece poluarea a afectat oportunitățile de pescuit și agricultură din comunitățile în care femeile depindeau în mod tradițional de resursele naturale.

Instruirea în gestionarea pepinierelor și restaurarea habitatelor a creat o altă formă de activitate de mediu și le implică direct pe femei în luarea deciziilor privind terenurile degradate.

Plantările continuă, iar Lokiaka și-a stabilit un obiectiv mai amplu: restaurarea a milioane de mangrove suplimentare în Delta Nigerului. Echipele continuă să lucreze în comunități individuale în care poluarea cu petrol, plantele invazive și alte presiuni au redus suprafața acoperită de mangrove.

De la începutul programului, în 2018, au fost plantate peste 3 milioane de mangrove, iar aproximativ 190 de hectare de pădure mlăștinoasă au fost restaurate.

Refacerea generală a mediului din Ogoniland rămâne însă un proiect mult mai amplu. Evaluarea UNEP arată de ce se estimează că restaurarea zonei va necesita ani de muncă, și nu se va putea realiza într-un singur sezon de plantare.