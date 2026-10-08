Isaias devine uragan, primul din Oceanul Atlantic în acest sezon. Care sunt cele trei state vizate de atenţionarea meteorologilor

Isaias devine uragan, primul din Oceanul Atlantic în acest sezon. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Furtuna tropicală Isaias, care s-a format miercuri în Golful Mexic, a devenit joi primul uragan din Oceanul Atlantic al acestui sezon, un fenomen care se produce destul de târziu în acest an, informează AFP, conform Agerpres.

Potrivit buletinului Centrului național al uraganelor (NHC) de la ora 12:00 GMT, uraganul a fost însoțit de vânturi cu viteze de până la 130 de kilometri pe oră și se afla la o distanță de 280 de kilometri nord de coasta Yucatan în Mexic și la 620 de kilometri de delta Mississippi, în Louisiana (Statele Unite).

Furtuna se îndreaptă spre nord sporind în intensitate și ar urma să atingă uscatul în Florida, în Alabama sau în Mexic în noaptea de vineri spre sâmbătă. NHC le-a recomandat locuitorilor din această zonă de coastă a Golfului Mexic "să termine rapid joi pregătirile care vizează protejarea clădirilor împotriva creșterii apelor și a vânturilor violente".

Hurricane Isaias is the first hurricane of the 2026 Atlantic hurricane season as it moves toward a landfall on the northern Gulf Coast Friday night or early Saturday, with storm surge, rainfall flooding and high winds. It will then spread its heavy rain inland over the East this weekend. READ MORE: https://t.co/PJRIbcUR3K — The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2026

Sezonul uraganelor în Oceanul Atlantic, care a început pe 1 iunie și se întinde până la sfârșitul lunii noiembrie, a fost neobișnuit de calm în Atlantic din cauza fenomenului climatic El Nino.

Mai multe uragane s-au format deja în Oceanul Pacific în acest an, printre care Polo, un puternic uragan de categoria 5 (nivelul maximal).

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a explicat că El Nino, care se produce la un interval de la doi la șapte ani sub efectul încălzirii apelor de la suprafața mării, are tendința de a modera formarea uraganelor în Oceanul Atlantic, și invers, să le sporească în Oceanul Pacific.

În Oceanul Atlantic, într-un sezon mediu au loc șapte uragane, dintre care trei uragane majore.