Lupta cu hoții de lemne se duce cu drone, camere de supraveghere și bariere. Din 2027, pădurarii vor avea și bodycam

Tăierile ilegale rămân una dintre cele mai adânci răni ale pădurilor din România. Sursă foto: Getty images

Dronele de supraveghere, camerele fixe și bodycam-urile montate pe uniformele silvicultorilor reprezintă acum instrumente tot mai importante în lupta împotriva tăierilor ilegale de păduri din România. În paralel, controalele au fost intensificate, iar sivicultorii susțin că a scăzut foarte mult cantitatea de lemn exploatată ilegal.

Tăierile ilegale rămân una dintre cele mai adânci răni ale pădurilor din România. În ultimii ani însă, lupta împotriva hoților de lemne a fost intensificată prin patrulele mixte de pădurari și polițiști. Rezultatul se vede în cifre. Dacă în urmă cu un deceniu se tăiau ilegal peste 60.000 de metri cubi pe an, astăzi, cantitatea s-a redus de trei ori.

Scăderea vine pe fondul controalelor drastice din teren, dar și datorită monitorizării digitale. Fiecare transport de lemne este verificat acum la secundă prin aplicația SUMAL 2.0.

„Se verifică actele mașinii și, ulterior, verificăm avizul, respectiv, datele scrise în acesta, reprezentând elementele din comerț și ale buștenilor încărcați, ale pieselor de lemn, lungimea și diametrul lor. Riscul este confiscarea materială lemnos. Dacă se depășește un anumit volum, există riscul să rămână și fără mașină”, a declarat Vasile Iosifescu, inginer silvic.

„Dacă înainte se putea face o trecere cu mijloace de astea mai la îndemâna infractorului, acum nu mai poate. Avem și cameră la ieșire din fondul forestier”, a declarat Romică Bolohan, șef de ocol DS Bihor.

Pe lângă controalele clasice, ocoalele silvice supraveghează acum pădurile cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră. Dronele furnizează informații despre incendii, suprafețele uscate și golurile lăsate de tăierile ilegale în zone greu accesibile.

La nivel național, monitorizarea video și patrulele mixte au dat roade. Până la sfârșitul lunii septembrie 2026, inspectorii silvici au realizat peste 52.000 de acțiuni de control.

Bilanțul arată confiscarea a peste 12.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal sau fără documente clare, iar valoarea amenzilor a depășit 2,8 milioane de lei.

„Am închis drumurile forestiere, în marea lor majoritate cu bariere. Am încheiat contracte de preaj cu transportatorii de lemn care exploatau și transportau lemn legal din pădurile noastre, pentru a putea avea o evidență clară a cine intră și iese din pădure. Și, nu în ultimul rând, am achiziționat și o cameră mai modernă, zic eu, fixă, care a fost montată la Ocolul Silvic Gremez și care identifica toate transporturile lemnoase”, a declarat Teodor Ioan Suciu, director Romsilva Bihor.

Riscurile pentru cei care păzesc pădurea sunt însă ridicate. Paza nu înseamnă doar birocrație, ci și confruntări directe cu hoții de lemne. Doar anul acesta au fost patru cazuri de agresiune gravă asupra personalului silvic aflat în misiune, însă au fost ani în care pădurari și-au pierdut viața în astfel de misiuni. Tocmai de aceea, angajații din teren sunt echipați corespunzător, inclusiv cu pistol pentru autoapărare.

Pentru protejarea personalului silvic, dar și pentru a limita infracțiunile, Romsilva va dota pădurarii cu bodycam-uri.

„De anul viitor, din 2027, personalul silvic din teren va începe să poarte. Pădurarii trebuie să poarte bodycam-urile pentru securitatea lor, pentru protecția lor. Noi ne dorim să fie incidente zero”, a declarat Daniel Robu, director general adjunct Romsilva.

Pe lângă hoții de lemne, silvicultorii au de dus și lupta cu incendiile de vegetație. În primele nouă luni ale anului, peste 3.000 de hectare au fost arse, cele mai afectate fiind județele Caraș-Severin, Mehedinți, Hunedoara și Dolj. S-au intensificat controalele și aici, iar numărul incendiilor s-a înjumătățit față de anii trecuți.